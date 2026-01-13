मैच (12)
ख़बरें

WPL 2026: जायंट्स की ऑलराउंडर अनुष्का शर्मा चोटिल होने के कारण 'थोड़े समय' के लिए बाहर

दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ मैच के दौरान अनुष्का को फ़ील्डिंग करते हुए चोट लगी थी

Anushka Sharma scored 44 off 30 on her WPL debut, Gujarat Giants vs UP Warriorz, WPL, Navi Mumbai, January 10, 2026

WPL डेब्यू में अनुष्का ने 30 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली थी  •  AFP/Getty Images

गुजरात जायंट्स (GG) की ऑलराउंडर अनुष्का शर्मा चोटिल होने के कारण WPL 2026 से 'थोड़े समय' के लिए बाहर रहेंगी। दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ख़िलाफ़ मैच में फ़ील्डिंग के दौरान अनुष्का चोटिल हो गई थीं और GG ने बयान जारी करते हुए बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वह जल्दी वापसी करेंगी।
मंगलवार को मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ मैच में भी अनुष्का नहीं खेल पाईं और मैच से पहले उन्हें दाएं हाथ में पट्टी पहने हुए भी देखा गया था।
जायंट्स ने बयान में कहा," अनुष्का टीम की मेडिकल स्टाफ़ की कड़ी निगरानी में हैं और बढ़िया प्रगति कर रही हैं। उनके नहीं होने से टीम को नुकसान होगा लेकिन उनकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है।"
शनिवार को अनुष्का ने यूपी वॉरियर्ज़ के ख़िलाफ़ डेब्यू करते हुए बढ़िया शुरुआत की थी और नंबर 3 पर खेलते हुए उन्होंने 30 गेंदों में 44 रन बनाए थे। उस मैच में उन्होंने कप्तान एश्ली गार्डनर के साथ 103 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई थी जो अंत में निर्णायक साबित हुई। अगले मैच में DC के ख़िलाफ़ अपने 10 गेंद की पारी में अनुष्का ने एक छक्का और एक चौका लगाया था। इसके अलावा फ़ील्डिंग में उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री पर जेमिमाह रॉड्रिग्स का छक्का बचाया था। वह ऑफ़स्पिन गेंदबाज़ी भी करती हैं लेकिन टूर्नामेंट में अभी तक एक भी गेंद नहीं डाला है।
उन्होंने उम्र-ग्रुप क्रिकेट में मध्य प्रदेश की कप्तानी करने के अलावा BCCI के चैलेंजर ट्रॉफ़ी में भी टीमों की कमान संभाली थी। मध्य प्रदेश वीमेंस प्रीमियर लीग में उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी का नज़ारा पेश किया था। WPL नीलामी में उनके लिए टीम टीमों ने बोली लगाई थी और अंत में GG ने उन्हें 45 लाख में ख़रीदा था।
Anushka SharmaGujarat Giants WomenGG Women vs DC WomenGG Women vs UPW WomenWomen's Premier League

