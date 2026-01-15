ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की तालिका में हरमनप्रीत और नंदनी शीर्ष पर
DC की ली दूसरे स्थान पर हरमनप्रीत के पीछे हैं, जबकि छह विकेट के साथ तीन गेंदबाज संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं
WPL 2026 के शुरुआती चरण में व्यक्तिगत प्रदर्शनों ने सबका ध्यान खींचा है। आइए एक नज़र डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्ज़ के बीच बुधवार की रात खेले गए मैच के बाद ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस कैसी चल रही है।
मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीन मैचों में165 रन बनाते हुए तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर रखा है। मंगलवार को गुजरात जॉयंट्स के ख़िलाफ़ उन्होंने 43 गेंदों में नाबाद 71 रनों की एक मैच जिताने वाली पारी खेली थी जिससे MI ने आसानी से 193 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। इससे पहले हरमनप्रीत ने शनिवार को DC के ख़िलाफ़ भी 42 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए थे।
DC की ओपनर लिज़ेल ली 163 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने बुधवार को UPW के ख़िलाफ़ 67 रनों की पारी खेली और इससे पहले GG के ख़िलाफ़ रविवार को 86 रन भी बनाए थे। सीज़न के उनके दूसरे अर्धशतक ने DC को इस WPL में पहली जीत दिलाई है।
GG की ओपनर सोफ़ी डिवाइन 141 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। UPW के ख़िलाफ़ अपनी टीम के पहले मैच में 38 रन बनाने के बाद न्यूज़ीलैंड की ओपनर ने DC के ख़िलाफ़ केवल 42 गेंदों में 95 रनों की विस्फोटक पारी खेली।
DC की तेज़ गेंदबाज़ नंदनी शर्मा तीन मैचों में आठ विकेट लेकर गेंदबाज़ों की सूची में शीर्ष पर हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 8.80 की रही है। उन्होंने GG के ख़िलाफ़ फ़ाइव विकेट हॉल लिया और साथ ही WPL में हैट्रिक लेने वाली चौथी गेंदबाज़ भी बनीं। बुधवार को UPW के ख़िलाफ़ उन्होंने 29 रन देकर एक विकेट लिया।
छह विकेट के साथ तीन खिलाड़ी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं जो MI की एमेलिया कर, RCB की नडीन डी क्लर्क, और MI की निकोला कैरी हैं। केवल 6.41 की इकॉनमी के कारण सबसे ऊपर हैं क्योंकि डी क्लर्क (6.75) और कैरी (9.00) की इकॉनमी उनसे अधिक है।