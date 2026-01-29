मैच (30)
ख़बरें

प्लेऑफ़ की दौड़ में क्या MI या GG करेगी प्लेइंग XI में कोई बदलाव?

MI और GG के बीच होने वाले मैच की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र

Nat Sciver-Brunt and Hayley Matthews rebuilt for Mumbai Indians, Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, WPL 2026, Vadodara, January 26, 2026

नैट सिवर-ब्रंट ने RCB के ख़िलाफ़ WPL का पहला शतक लगाया था  •  BCCI

WPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) पिछले कुछ सीज़न की तुलना में कमज़ोर नज़र आई है और इसी कारण से आख़िरी मैच तक उनका प्लेऑफ़ में स्थान पक्का नहीं हुआ है। MI ने अभी तक 7 मैचों में तीन जीत दर्ज़ की है और आख़िरी मैच में जीत उन्हें सीधे प्लेऑफ़ में पहुंचा देगी। दूसरी तरफ़ गुजरात जायंट्स (GG) के लिए भी सीज़न मिला-जुला रहा है लेकिन उन्होंने 7 मैचों में 4 जीत दर्ज़ की है और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं। इस मैच में जीत से वह भी सीधे प्लेऑफ़ में पहुंच जाएगी लेकिन हार से उनका टॉप 3 में रहना मुश्किल हो सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
पिछले मैच में जीत हासिल करने के बाद GG की टीम शायद ही अपने प्लेइंग XI में कोई बदलाव करे लेकिन डेनिएल वायट अगर फ़िट रहती हैं तो उन्हें जॉर्जिया वेयरहम की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है।
GG (संभावित XI): 1 बेथ मूनी (विकेटकीपर), 2 सोफ़ी डिवाइन, 3 डेनिएल वायट, 4 अनुष्का शर्मा, 5 एश्ली गार्डनर (कप्तान), 6 कनिका अहूजा, 7 भारती फूलमाली, 8 काश्वी गौतम, 9 तनुजा कंवर, 10 रेणुका सिंह, 11 राजेश्वरी गायकवाड़
पिछले मैच में निकोला कैरी चोटिल होने के कारण प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं थी और MI ने जीत भी हासिल की थी। अगर कैरी फ़िट भी रहती हैं तो भी MI अपने प्लेइंग XI में शायद बदलाव नहीं करेगी।
MI (संभावित): 1 एस सजना, 2 हेली मैथ्यूज़, 3 नैट सिवर-ब्रंट, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 अमनजोत कौर, 6 एमेलिया कर, 7 राहिला फ़िरदौस (विकेटकीपर), 8 पूनम खेमनार, 9 संस्कृत‍ि गुप्ता, 10 शबनिम इस्माइल, 11 वैष्णवी शर्मा
पिच और परिस्थितियां
वड़ोदरा में शुरुआत में पिच काफ़ी धीमी रही थी लेकिन पिछले दो मैचों में हर टीम ने 170 का आंकड़ा पार किया था। इस मैच में भी ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। यहां टॉस जीतकर टीमें लगातार पहले गेंदबाज़ी का ही फ़ैसला ले रही हैं और इस मैच में भी वही चीज़ फिर से ही सकती है।
इस मैच का प्रीव्यू यहां पढ़ें।
Gujarat Giants WomenMumbai Indians WomenWomen's Premier League

