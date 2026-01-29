प्लेऑफ़ की दौड़ में क्या MI या GG करेगी प्लेइंग XI में कोई बदलाव?

टीम न्यूज़ और संभावित XI

पिछले मैच में जीत हासिल करने के बाद GG की टीम शायद ही अपने प्लेइंग XI में कोई बदलाव करे लेकिन डेनिएल वायट अगर फ़िट रहती हैं तो उन्हें जॉर्जिया वेयरहम की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है।

GG (संभावित XI): 1 बेथ मूनी (विकेटकीपर), 2 सोफ़ी डिवाइन, 3 डेनिएल वायट, 4 अनुष्का शर्मा, 5 एश्ली गार्डनर (कप्तान), 6 कनिका अहूजा, 7 भारती फूलमाली, 8 काश्वी गौतम, 9 तनुजा कंवर, 10 रेणुका सिंह, 11 राजेश्वरी गायकवाड़

पिछले मैच में निकोला कैरी चोटिल होने के कारण प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं थी और MI ने जीत भी हासिल की थी। अगर कैरी फ़िट भी रहती हैं तो भी MI अपने प्लेइंग XI में शायद बदलाव नहीं करेगी।

MI (संभावित): 1 एस सजना, 2 हेली मैथ्यूज़, 3 नैट सिवर-ब्रंट, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 अमनजोत कौर, 6 एमेलिया कर, 7 राहिला फ़िरदौस (विकेटकीपर), 8 पूनम खेमनार, 9 संस्कृत‍ि गुप्ता, 10 शबनिम इस्माइल, 11 वैष्णवी शर्मा

पिच और परिस्थितियां