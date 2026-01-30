मैच (30)
ख़बरें

पर्पल कैप और ऑरेंज कैप तालिका में नदीन डी क्लर्क और स्मृति मांधना ने लगाई छलांग

नेट सीवर ब्रंट WPL ऑरेंज कैप तालिका में अब भी शीर्ष पर बनी हुई हैं, लेकिन स्मृति मांधना ने हरमनप्रीत कौर को तीसरे स्थान पर खिसका दिया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
30-Jan-2026 • 18 hrs ago
Nadine de Klerk dismissed Meg Lanning with her first ball, UP Warriorz vs Royal Challengers Bengaluru, WPL, Vadodara, January 29, 2026

गुरुवार रात नदीन डी क्लर्क ने अपनी पहली ही गेंद पर मेग लानिंग को आउट किया  •  BCCI

WPL 2026 में UP वॉरियर्ज़ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत ने ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में कई बदलाव किए हैं। इस मुक़ाबले के बाद दोनों लीडरबोर्ड की सूरत बदल गई है, जो अब कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं:
जब दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ सोफ़ी डिवाइन ने चार विकेट चटकाए, तो वह गुजरात जायंट्स की ओर से इस सीज़न में 15 विकेट का आंकड़ा छूने वाली पहली गेंदबाज़ बनीं और सीधे नंबर-1 की गद्दी पर जा बैठीं। लेकिन उनकी यह बादशाहत ज़्यादा देर नहीं टिकी और अब नदीन डी क्लर्क उनसे आगे निकल गई हैं। RCB को सीधे फ़ाइनल का टिकट दिलाने वाली इस जीत में डी क्लर्क ने भी चार शिकार किए। हालांकि दोनों के नाम अब 15-15 विकेट दर्ज हैं, लेकिन डी क्लर्क का 7.25 का इकॉनमी रेट उन्हें डिवाइन (8.28) से बेहतर साबित करता है। औसत के मोर्चे पर भी वह 13.53 के साथ डिवाइन (14.26) से आगे हैं।
दिल्ली कैपिटल्स की नंदिनी शर्मा, जो इस सीज़न में कई मौकों पर तालिका में शीर्ष पर रह चुकी हैं, अब 14 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उनके बाद RCB की लॉरेन बेल, मुंबई इंडियंस की अमेलिया कर और दिल्ली कैपिटल्स की एन श्री चरनी हैं, जिन सभी के खाते में 12 विकेट हैं।
रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले सीज़न की ऑरेंज कैप विजेता नेट सीवर ब्रंट अब भी छह पारियों में 319 रन बनाकर सबसे आगे हैं। इस दौरान प्रतियोगिता का इकलौता शतक भी उनके नाम है।
हालांकि उनकी साथी हरमनप्रीत कौर अब दूसरे स्थान पर नहीं हैं। यह स्थान RCB की कप्तान स्मृति मांधना ने ले लिया है, जिन्होंने गुरुवार को UP वॉरियर्ज़ के ख़िलाफ़ जीत में नाबाद 54 रन बनाए। इसके साथ ही मांधना आठ पारियों में 290 रन के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। हरमनप्रीत सात पारियों में 260 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। UP वॉरियर्ज़ की कप्तान मेग लानिंग 248 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। उनके बाद फ़ीबी लिचफ़ील्ड हैं, जिन्होंने छह पारियों में 243 रन बनाए और चोट के कारण WPL से बाहर हो गई हैं।

अन्य अहम आंकड़े

