कभी हार न मानने वाली डी क्लर्क ने RCB के लिए फिर से किया कमाल
गुरुवार रात नदीन डी क्लर्क ने चार विकेट लेकर UP वॉरियर्ज़ की कमर तोड़ दी, जिससे वे WPL से बाहर हो गईं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सीधे फ़ाइनल में पहुंच गई
नदीन डी क्लर्क की गिनती दुनिया के आला दर्जे के ऑलराउंडर्स में होती है। पिछले दो ICC महिला टूर्नामेंट्स में उपविजेता टीम का हिस्सा रहीं डी क्लर्क अब WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए गेंद और बल्ले से जमकर धूम मचा रही हैं। अपनी इस सफलता के पीछे वह किसी पेंचिदा तकनीक का नहीं, बल्कि सादगी का सहारा ले रही हैं। जैसा कि RCB की बॉलिंग कोच अन्या श्रब्सोल कहती हैं कि डी क्लर्क मैदान पर हर चीज़ को "बेहद सरल" रखकर नतीजे हासिल कर रही हैं।
डी क्लर्क कभी हार न मानने की मिसाल हैं। वह आख़िरी पल तक मुक़ाबला करती रहती हैं।
उन्होंने इस सीज़न की शुरुआत में कहा था, "मुझे दबाव के पल पसंद हैं। जब मैच दांव पर हो और किसी चमत्कार की ज़रूरत हो, तब बल्लेबाज़ी करने उतरना मुझे अच्छा लगता है। मैं अक्सर मज़ाक में कहती हूं कि शायद मैं ऐसे ही पलों के लिए पैदा हुई हूं, जहां आप कभी हार नहीं मानते। मैं कभी हार न मानने में गहरा विश्वास रखती हूं।"
वह सच में कभी घुटने टेकना नहीं जानतीं। WPL 2026 की पहली रात मुंबई इंडियंस इसका गवाह बना था, तो गुरुवार को वडोदरा में UP वॉरियर्ज़ ने भी यह आग महसूस की। RCB के लिए इस आख़िरी लीग मैच में जीत और हार के बीच वही दीवार बनकर खड़ी हो गईं और वॉरियर्ज़ को नॉकआउट से बाहर होने का गहरा ज़ख़्म दे दिया। मेग लानिंग और दीप्ति शर्मा ने इस सीज़न की अपनी सबसे विस्फोटक शुरुआत की थी। दांव पर पूरा टूर्नामेंट लगा था और दोनों ने महज़ 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर डाली। डी क्लर्क के गेंदबाज़ी मोर्चे पर आने से पहले, चौथे से आठवें ओवर के बीच स्कोरबोर्ड पर 62 रन टंग चुके थे। ऊपर से चुनौती यह भी थी कि मैदान की एक स्क्वेयर बाउंड्री दूसरी के मुक़ाबले काफ़ी छोटी थी, जिससे गेंदबाज़ों के लिए ग़लती की गुंजाइश न के बराबर थी।
लेकिन इन बातों से डी क्लर्क पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने पहली ही गेंद पर लैनिंग को डीप कवर प्वाइंट पर कैच करवा दिया। ऑफ़ साइड पर लंबी बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गेंद ऑफ़ स्टंप के बाहर रखी और उनके शब्दों में कहें तो, लानिंग का विकेट लेने में "थोड़ी क़िस्मत" भी मिली। चार गेंद बाद ही उन्होंने WPL में डेब्यू कर रहीं एमी जोन्स को पगबाधा आउट कर दिया।
डी क्लर्क ने ब्रॉडकास्ट पर पारी के बीच कहा, "हमें पता था कि ये दोनों खिलाड़ी अंदर आती गेंद के ख़िलाफ़ थोड़ी संवेदनशील हो सकती हैं। मैंने स्क्रैम्बल सीम से गेंद को अंदर लाने की कोशिश की। मेग के विकेट पर मुझे क़िस्मत का साथ मिला। गेंद बिल्कुल वहां नहीं गिरी, जहां मैं चाहती थी।"
"वह मिडिल ओवर्स और डेथ में गेंदबाज़ी करने में काफ़ी सहज हैं। वह साउथ अफ़्रीका के लिए भी यही करती हैं। वह बुरा नहीं मानेंगी, लेकिन उनका खेल काफ़ी सरल है। फर्क़ यह है कि वह इसे बेहतरीन तरीके से और ज़्यादातर मौकों पर सही तरह से अंजाम देती हैं"नादीन डी क्लर्क पर अन्या श्रब्सोल
डेथ ओवर्स में लौटते समय डी क्लर्क लेग साइड की लंबी बाउंड्री के साथ गेंदबाज़ी कर रही थीं। इसी वजह से उन्होंने ऑफ़ स्टंप के बाहर बल्लेबाज़ों को खुलकर खेलने का मौक़ा न देते हुए सीधी लाइन रखी। बीच में दाएं बाएं हाथ की जोड़ी होने के बावजूद उन्होंने 18वें ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दी। यहां भी स्क्रैम्बल सीम का असर दिखा। आख़िरी ओवर में उन्होंने सोफ़ी एक्लेस्टोन को पगबाधा आउट किया और फिर सिमरन शेख़ को लॉन्ग ऑन पर कैच कराया। दोनों गेंदें ऑफ़ स्टंप के आसपास से शुरू होकर स्टंप्स की ओर बढ़ीं। डी क्लर्क ने 22 रन देकर 4 विकेट के आंकड़े के साथ पारी ख़त्म की।
WPL 2026 में मिडिल ओवर्स यानी 7 से 16 के बीच डी क्लर्क से ज़्यादा विकेट किसी गेंदबाज़ ने नहीं लिए हैं। उनके खाते में दस विकेट हैं और 42 डॉट बॉल भी किसी और से ज़्यादा हैं। डेथ ओवर्स यानी 17 से 20 के बीच उनका इकॉनमी रेट 7.77 रहा है, जहां उन्होंने 20 डॉट बॉल डाली हैं और पांच विकेट लिए हैं। इस चरण में कम से कम पांच ओवर डालने वाले गेंदबाज़ों में उनसे कम रन प्रति ओवर सिर्फ़ नंदिनी शर्मा ने दिए हैं।
मैच के बाद श्रब्सोल ने कहा, "वह पूरी तरह साफ़ रहती हैं कि उन्हें क्या करना है। मिडिल और डेथ ओवर्स में गेंदबाज़ी करते हुए वह काफ़ी सहज महसूस करती हैं। वह साउथ अफ़्रीका के लिए भी यही भूमिका निभाती हैं। उनका खेल सरल है, लेकिन वह उसे शानदार ढंग से अंज़ाम देती हैं और ज़्यादातर मौकों पर सफल रहती हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अलग-अलग चरणों में गेंद से योगदान दिया है। अब उनके पास पर्पल कैप भी है।"
उन्होंने आगे कहा, "वह बेहद जुझारू क्रिकेटर हैं। वह हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहती हैं। गेंदबाज़ी करना चाहती हैं, बल्लेबाज़ी करना चाहती हैं और वही खिलाड़ी बनना चाहती हैं जो फर्क़ पैदा करे। इस मुक़ाम तक पहुंचने में उनका योगदान हमारे लिए बहुत अहम रहा है।"
डी क्लर्क ने इस सीज़न में कई बार एक ही ओवर में लगातार दो विकेट लिए हैं। WPL के इस संस्करण में वह चार बार ऐसा कर चुकी हैं। गुरुवार को उन्होंने यह कारनामा दो बार किया। एक बार UP वॉरियर्ज़ के ख़िलाफ़ और एक बार मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़। किसी और गेंदबाज़ ने एक ओवर में दो विकेट तीन बार से ज़्यादा नहीं लिए हैं।
ऐसे सीज़न में, जहां RCB को एलिस पेरी की कमी खल रही है, डी क्लर्क ने बिना किसी रुकावट के यह भूमिका संभाली और टीम को सीधे फ़ाइनल तक पहुंचा दिया। ख़िताबी मुक़ाबले में एक हफ़्ता बाकी है। जब RCB लीग चरण में अपने दबदबे वाले प्रदर्शन को पीछे मुड़कर देखेगी, तो डी क्लर्क का योगदान किसी से छुपा नहीं रहेगा।