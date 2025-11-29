मैच (8)
पहली बार शनिवार या रविवार को नहीं होगा WPL का फ़ाइनल

टूर्नामेंट की शुरुआत 9 जनवरी से होगी और इसमें दो डबल हेडर मैच होंगे, दोनों शनिवार को खेले जाएंगे

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Nov-2025 • 2 hrs ago
2026 विमेंस प्रीमियर लीग का फ़ाइनल पहली बार शनिवार या रविवार को नहीं खेला जाएगा। फ़ाइनल 5 फ़रवरी (गुरुवार) को होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 जनवरी से होगी और इसमें दो डबल हेडर मैच होंगे, दोनों शनिवार को खेले जाएंगे।
यह 28 दिनों का टूर्नामेंट दो शहरों (नवी मुंबई और वडोदरा) में आयोजित किया जाएगा। शुरुआती 11 मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोनों डबल हेडर भी यहीं होंगे। बाक़ी 11 मैच वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेले जाएंगे। 3 फ़रवरी का एलिमिनेटर और 5 फ़रवरी का फ़ाइनल इन्हीं 11 मैचों में शामिल है। WPL ऑक्शन के दिन चेयरमैन जयेश जॉर्ज ने गुरुवार को तारीफ़ और वेन्यू की पुष्टि की। पहले मुक़ाबले को छोड़कर सभी मैच शाम के समय खेले जाएंगे।
जिस सप्ताह में WPL का फ़ाइनल होने वाला है, उस हफ़्ते कई और बड़े टूर्नामेंट होंगे। पुरूष अंडर 19 वर्ल्ड कप WPL फ़ाइनल के अगले दिन 6 फ़रवरी को समाप्त होगा। पुरूष T20 वर्ल्ड कप 7 फ़रवरी से शुरू होगा।
पहली बार WPL जनवरी और फ़रवरी की विंडो में आयोजित किया जाएगा।। शुरुआती तीन सीज़न फ़रवरी और मार्च में IPL से पहले आयोजित किए गए थे। इस बार लीग किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ से नहीं टकराएगी।
मुंबई इंडियंस ने पिछली बार WPL ख़िताब जीता था। उनकी टीम टूर्नामेंट के तीन संस्करण में दो बार ख़िताब जीत चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वह दूसरी टीम है जिसने इस ख़िताब को हासिल किया है।दिल्ली कैपिटल्स तीनों सीजन में उपविजेता रही है। गुजरात जायंट्स और UP वॉरियर्ज़ अभी तक फ़ाइनल में नहीं पहुंची हैं।
WPL खत्म होने के दस दिन बाद भारत ऑस्ट्रेलिया का ऑल फ़ॉर्मेट दौरा शुरू करेगा। यह दौरा 15 फ़रवरी से 9 मार्च तक होगा, जिसमें तीन T20I तीन ODI और एक टेस्ट शामिल है।

WPL 2026 शेड्यूल

नवी मुंबई, पहला चरण
9 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
10 जनवरी: यूपी वॉरियर्ज़ बनाम गुजरात जायंट्स
10 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स
11 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स
12 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्ज़
13 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स
14 जनवरी: यूपी वॉरियर्ज़ बनाम दिल्ली कैपिटल्स
15 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्ज़
16 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स
17 जनवरी: यूपी वॉरियर्ज़ बनाम मुंबई इंडियंस
17 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
वडोदरा, दूसरा चरण
19 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
20 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस
22 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्ज़
24 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स
26 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस
27 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
29 जनवरी: यूपी वॉरियर्ज़ बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
30 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस
1 फरवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्ज़
3 फरवरी: एलिमिनेटर
5 फरवरी: फ़ाइनल
