WPL इतिहास के पहले शतक के साथ सिवर-ब्रंट ने किया ऑरेंज कैप पर क़ब्ज़ा
नंदनी के पास अब भी पर्पल कैप, कर और बेल आईं उनके क़रीब
WPL 2026 का 16वां मैच रनों की बरसात वाला रहा, जहां मुंबई इंडियंस (MI) ने टेबल टॉपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 15 रन से हराया। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की सूची में भी बदलाव देखने को मिला, जिसका पूरा ब्यौरा यहां है
पिछले सीज़न की ऑरेंज कैप विजेता नैट सिवर-ब्रंट सोमवार को RCB के ख़िलाफ़ 100 रन बनाने के बाद WPL 2026 की रन तालिका में तेज़ी से ऊपर पहुंच गई हैं और बल्लेबाज़ों में नंबर-1 पर बैठी हैं। यह टूर्नामेंट के इतिहास का पहला शतक था। उनके नाम छह पारियों में 319 रन हैं, जिनमें तीन अर्धशतक और एक शतक शामिल है।
सिवर-ब्रंट की टीम-मेट और MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर RCB के ख़िलाफ़ 20 रन बनाने के बाद 260 रनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। RCB की कप्तान स्मृति मांधना MI के ख़िलाफ़ सिंगल-डिजिट स्कोर के बाद 236 रनों के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई हैं। UP वॉरियर्ज़ (UPW) की फ़ीबी लिचफ़ील्ड 243 रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स (DC) की लिज़ेल ली 219 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।
यह दौड़ काफ़ी कड़ी होती जा रही है, जहां पांच गेंदबाज़ 11 से 13 विकेट के बीच में हैं। सूची में अब भी DC की तेज़ गेंदबाज़ नंदनी शर्मा 13 विकेट के साथ सबसे आगे हैं, लेकिन सोमवार को MI की एमेलिया केर और RCB की लॉरेन बेल ने दो-दो विकेट लेकर अपने आंकड़े क्रमशः 12 और 11 विकेट तक पहुंचा दिए हैं। RCB की ऑलराउंडर नेडीन डी क्लर्क के भी 11 विकेट हैं और गुजरात जायंट्स की सोफ़ी डिवाइन के नाम भी 11 विकेट हैं।