हैप्पी कुमारी: दीवारों पर उकेरे सपनों से लेकर रफ़्तार की सनसनी बनने तक का सफ़र
क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने के चार साल के भीतर ही हैप्पी ने अपनी रफ़्तार के दम पर गुजरात जायंट्स और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा
हैप्पी कुमारी के कमरे की दीवारें महज़ ईंट-गारे का ढांचा नहीं, बल्कि उनके बुलंद हौसलों का 'विज़न बोर्ड' हैं। वहां लगे पोस्टर्स काग़ज़ के आम टुकड़े नहीं, बल्कि वह ब्लूप्रिंट हैं जिस पर उन्होंने अपने भविष्य की इबारत लिखी है। बोल्ड अक्षरों में दर्ज "2024 राजस्थान डेब्यू", "2026 WPL" और "2027 टीम इंडिया" जैसे लक्ष्य उनकी आंखों के सामने हर पल तैरते रहते हैं। मंज़िल का यह स्पष्ट नक्शा उन्होंने दीवार पर इसलिए चस्पा किया है, ताकि सुबह आंख खुलते ही उन्हें अपनी ज़िद और ज़िम्मेदारी का एहसास होता रहे।
जयपुर की एक सुनहरी दोपहर हैप्पी और उनकी राजस्थान टीम की साथियों के लिए यादगार बन गई। WPL 2026 ऑक्शन की गहमागहमी के बीच जैसे ही गुजरात जायंट्स ने उनके नाम पर पैडल उठाया, कमरा शोर और तालियों से गूंज उठा। हैप्पी और उनकी साथी इतनी रोमांचित थीं कि उन्होंने यह जानने की भी ज़हमत नहीं उठाई कि बोली कितनी ऊपर गई या उन्हें कितनी क़ीमत में शामिल किया गया; उनके लिए बस चुना जाना ही काफ़ी था।
इधर झुंझुनूं में उनके कोच अजय कुमार अपनी पत्नी के साथ स्क्रीन से चिपके बैठे थे। जैसे ही हैप्पी के नाम पर मुहर लगी, वे भावनाओं के सैलाब में बह गए और घुटनों के बल बैठ गए। उनके लिए यक़ीन कर पाना मुश्किल था कि उनकी शिष्या ने इतनी बड़ी छलांग लगा दी है। उनकी बातचीत अगले दिन ही संभव हो पाई। झुंझुनूं की गलियों में भी दिवाली जैसा माहौल था; आतिशबाज़ी और मिठाइयों के दौर के बीच पूरे मोहल्ले ने जश्न मनाया। परिवार ने इन खु़शी के लम्हों को कैमरों में क़ैद कर हैप्पी को वीडियो भेजे, ताकि वे भी अपनी इस कामयाबी के शोर को महसूस कर सकें।
18 साल की हैप्पी ESPNcricinfo से कहती हैं, "जैसे ही GG ने पैडल उठाया, मैं बहुत खु़श हो गई कि मैं WPL खेलूंगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने अगले दिन ही अपने कोच से बात की। वह बहुत भावुक थे। मैं सब कुछ उन्हें ही मानती हूं। जिस दिन मैं उनके पास गई थी, मैं शून्य थी। अब मैं बेहतर हो रही थी और WPL के लिए चुनी गई।"
जब हैप्पी ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, तब अजय झुंझुनूं की 'जीवेम' (JIVEM) अकादमी में कोचिंग दे रहे थे। कुछ समय बाद दोनों 'एसएस मोदी क्रिकेट अकादमी' से जुड़ गए, जहां आज भी हैप्पी अपनी खेल बारीकियों पर काम करती हैं। अजय का भी कभी क्रिकेटर बनने का सपना था और उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मशहूर 'कोल्विन शील्ड' क्लब टूर्नामेंट में शिरकत की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने कोचिंग को अपना पेशा चुन लिया और हैप्पी उनके मार्गदर्शन में तैयार होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं।
38 साल के अजय याद करते हैं, "हैप्पी के चुने जाने के बाद पंद्रह मिनट तक मैं कुछ भी कह नहीं पाया। मैंने अपनी पत्नी को गले लगाया और रो पड़ा। भावनाएं मुझ पर हावी हो गईं। जब मैं खिलाड़ी के तौर पर राज्य टीम तक नहीं पहुंच पाया, तब मैंने सोचा कि दूसरे खिलाड़ियों को कोचिंग दूंगा। जब हैप्पी WPL तक पहुंच गईं, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या महसूस करूं। उस दिन बहुत लोगों के फ़ोन आए, लेकिन मैंने कोई कॉल नहीं उठाया।"
हैप्पी के क्रिकेटिंग सफ़र की शुरुआत 2021 में हुई, जब वे महज़ 14 साल की थीं। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सिर्फ़ तीन वर्षों के भीतर ही आयु वर्ग क्रिकेट की सीढ़ियां चढ़ते हुए 2024-25 में राजस्थान की सीनियर टीम में जगह बना ली। उनकी प्रतिभा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 2025 अंडर-19 महिला विश्व कप से पहले भारत के संभावित खिलाड़ियों (एक्सटेंडेड स्क्वाड) की लिस्ट में भी शामिल थीं। हालांकि हैप्पी ने बहुत कम समय में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन उनका यह रास्ता बाधाओं और चुनौतियों से मुक्त नहीं रहा है।
**
कोविड महामारी के दस्तक देने से पहले, हैप्पी की दुनिया एथलेटिक्स के इर्द-गिर्द सिमटी थी और वे 100 व 200 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेती थीं। हालांकि, दूसरी लहर के थमने के बाद उनके परिवार ने करियर को एक नया मोड़ देने की सोची। झुंझुनूं में आर्मी कैंटीन में कार्यरत उनके पिता और सेवानिवृत्त आर्मी मेजर दादा ने उन्हें खेल के मैदान में कुछ नया आज़माने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी सलाह पर उन्हें अजय के पास क्रिकेट की बारीकियां सीखने के लिए भेजा गया। उस समय हैप्पी को इस खेल का ककहरा भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अकादमी में कदम रखा, वहां बड़ी संख्या में लड़कों को अभ्यास करते देख वे हैरान रह गईं।
हैप्पी कहती हैं, "इतने सारे लड़कों के साथ खेलने में मुझे झिझक हो रही थी। मैंने अपने पिता से कहा, 'बस देख लिया, अब घर चलते हैं। 'लेकिन मेरे पिता मुझे अंदर ले गए और अजय कुमार से मिलवाया, जो मेरे कोच बने। अगर वह मेरे कोच नहीं होते, तो मैं कभी प्रोफ़ेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाती।"
अजय ने हैप्पी की हिचक समझी और उन्हें थोड़ा समय देने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने लड़कों को अलग से समझाया। वह कहते हैं, "मेरी अकादमी में हमेशा अनुशासित छात्र रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि यहां हर कोई क्रिकेटर है, लड़का या लड़की नहीं। धीरे-धीरे इससे हैप्पी को सहज महसूस होने लगा। उन्हें आत्मविश्वास मिला और उन्होंने यह सोचना छोड़ दिया कि वह लड़कों के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं कर पाएंगी।"
हैप्पी भी इस बात से सहमत हैं और कहती हैं, "अजय सर ने ऐसा माहौल बनाया कि मुझे अलग थलग महसूस नहीं हुआ। मुझे खूब बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी करने को मिलती थी। वह मुझे ख़ुद ट्रेन करते थे। जल्द ही मुझे समझ आ गया कि डरने की कोई बात नहीं है और मैं भी क्रिकेट खेल सकती हूं। यह भी मददगार रहा कि मैं बेहतर हो रही थी। कोई नकारात्मक बात नहीं थी और धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती चली गई।"
अजय को उनके एथलेटिक बैकग्राउंड का पता चला। वह अकादमी में कुछ लड़कों से तेज़ दौड़ सकती थीं। इससे उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हैप्पी एक अच्छी गेंदबाज़ बन सकती हैं। उन्होंने उन्हें ऐसी तेज़ गेंदबाज़ के रूप में ढालना शुरू किया जो बल्लेबाज़ी भी कर सके। खेल की बारीकियों की सीमित समझ के कारण यह आसान नहीं था।
"मेरे कोच की थ्योरी साफ़ थी कि अगर आप कुछ अलग बनना चाहते हैं, तो आप में भी कुछ अलग दर्जे की बात होनी चाहिए"Happy Kumari on Ajay Kumar
अजय कहते हैं, "मैंने उन्हें गेंदबाज़ी का एक्शन सिखाया, लेकिन लय सही करने में बहुत मेहनत लगी। वह तेज़ दौड़कर आती थीं, बॉलिंग क्रीज़ पर रुक जाती थीं और फिर अच्छी रफ़्तार से गेंद फेंक देती थीं। उनकी दौड़ और गेंदबाज़ी में तालमेल नहीं था। उनकी सबसे बड़ी खू़बी उनकी ज़िद है। अगर वह किसी चीज़ में मन लगा दें, तो उसे परफ़ेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़तीं। गेंदबाज़ी में भी उन्होंने इसी तरह काम किया।"
हैप्पी की सुबह चार बजे थ्रोडाउन और नॉकिंग ड्रिल से शुरू होती थी। उस समय बल्ले की आवाज़ से पड़ोसी परेशान हो जाते थे। छह बजे वह स्कूल निकल जाती थीं। स्कूल के बाद थोड़ी देर की नींद और फिर शाम तक अजय के साथ ट्रेनिंग। अजय उन्हें लेने और छोड़ने जाते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह अकेले सफ़र करें। इसके बाद हैप्पी थोड़ा पढ़तीं और सो जातीं। उन्होंने कक्षा दसवीं में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए।
राजस्थान की गर्मियां अनुभवी लोगों के लिए भी मुश्किल होती हैं। हैप्पी तब किशोर थीं। मार्च से मई के बीच जब लोग दोपहर में बाहर निकलने से बचते थे, तब स्कूल के बाद हैप्पी और उनके कोच स्पॉट बॉलिंग ड्रिल करते थे। "लोग कहते थे कि हम पागल हैं। लेकिन मैं हैप्पी को ट्रेनिंग से कैसे रोकता। ओवर आर्म बॉलिंग के बारे में कुछ भी न जानने से लेकर चार साल में यहां तक पहुंचना उसी मेहनत का नतीजा है।"
महिला क्रिकेट में तेज़ गेंदबाज़ी के महत्व को भी हैप्पी को समझाया गया। बहुत कम गेंदबाज़ हैं जो 110 के आसपास की रफ़्तार से गेंदबाज़ी करती हैं। अजय का दावा है कि हैप्पी भारत की पांच सबसे तेज़ महिला तेज़ गेंदबाज़ों में शामिल हैं।
हैप्पी कहती हैं, "मेरी बाज़ुओं में ताक़त थी, इसलिए मेरे कोच ने कहा कि बस तेज़ गेंद डालो। उन्होंने मुझे तेज़ गेंदबाज़ी के फ़ायदे समझाए। आम तौर पर लड़कियों को लाइन और लेंथ पर ध्यान देने को कहा जाता है और स्पीड के पीछे न भागने की सलाह दी जाती है। लेकिन मेरे कोच का मानना था कि अगर आप अलग बनना है, तो आप में भी कुछ अलग होना चाहिए।
"हमने पहले मेरी रफ़्तार पर काम किया। उन्होंने कहा कि लाइन और लेंथ पांच-छह महीने में सही हो सकती है। लेकिन अगर रफ़्तार पर काम नहीं करोगी, तो मसल मेमोरी में बैठ जाएगा कि मुझसे इससे तेज़ नहीं होगा।"
लड़कों के बीच हैप्पी का झिझक दूर करने के लिए अजय ने एक अनूठा रास्ता निकाला। उन्होंने हैप्पी को स्थानीय क्लब टूर्नामेंटों में लड़कों की टीम की कप्तानी सौंप दी। इस अनुभव ने न केवल उनके खेल का डर ख़त्म किया, बल्कि उनमें रणनीतिक सूझबूझ और लीडरशिप के गुण भी भर दिए। इसी का नतीजा था कि 2024-25 में उन्हें राजस्थान की अंडर-19 टीम की कमान मिल गई। इसके बाद उन्होंने अंडर-19 महिला T20 चैलेंजर ट्रॉफ़ी में 'टीम डी' का प्रतिनिधित्व किया और उसी सत्र में सीनियर स्टेट टीम के लिए अपना पहला मैच खेला।
उनकी प्रतिभा को देखते हुए जून 2025 में बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में इमर्जिंग महिला टूर्नामेंट के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया गया। मैदान पर हैप्पी की भूमिका बहुआयामी है; वे अपनी तेज़ गेंदबाज़ी से बल्लेबाज़ों को परेशान तो करती ही हैं, साथ ही राजस्थान के लिए मध्यक्रम में भरोसेमंद बल्लेबाज़ी का विकल्प भी देती हैं।
**
WPL 2025 की नीलामी से पहले हैप्पी कुमारी की प्रतिभा कई फ्रेंचाइजी की नज़रों में आ चुकी थी। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) समेत कई अन्य टीमों ने ट्रायल के लिए आमंत्रित किया था। हैप्पी ने अधिकतर ट्रायल्स में हिस्सा भी लिया, लेकिन वे गुजरात जायंट्स के सिलेक्शन ट्रायल में व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहुंच पाई थीं।
हैप्पी ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "जब गुजरात की ओर से बुलावा आया, उस वक्त मैं चोट से जूझ रही थी। BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण सर ने मुझे सलाह दी कि अभी जाना सही नहीं है। चूंकि वहां चुने हुए खिलाड़ियों की फ़िटनेस और रिकवरी पर कड़ी नज़र रखी जाती है, इसलिए मुझे यात्रा की अनुमति नहीं मिली। हालांकि, मैंने अपनी गेंदबाज़ी के कुछ क्लिप्स जायंट्स को भेजे थे। उन्होंने घरेलू सत्र के दौरान भी मेरे प्रदर्शन को करीब से फ़ॉलो किया और अंततः मुझ पर भरोसा जताया।"
अजय कहते हैं कि हैप्पी की मेहनत और लगन हमेशा उनके साथ रही है। "उनके पास कोई अलग तरह की नैसर्गिक प्रतिभा नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि किसी के पास भगवान का दिया हुआ तोहफ़ा होता है। मैं उनके लिए ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन सुनने, सीखने और उसे लागू करने की उनकी क्षमता ही उनके काम आई। उनकी सफलता, जिसमें अभी और आगे जाना है, बिना रुके की गई मेहनत का नतीजा है। जैसे दोपहर दो बजे स्पॉट बॉलिंग करना।"
झुंझुनूं भारतीय सेना और रक्षा सेवाओं में काम करने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। अब यह उस ज़मीन के रूप में भी पहचाना जा रहा है, जहां महिला क्रिकेट में भारत की सबसे तेज़ गेंदबाज़ों में से एक तैयार हुई। यह सब हैप्पी की लगन और सपनों की बदौलत है।