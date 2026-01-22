मैच (29)
IND vs NZ (1)
WPL (1)
अंडर-19 विश्व कप (3)
SL v ENG (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (17)
WT20 WC Qualifier (3)
BBL (1)
SA20 (1)
Super Smash (1)
ख़बरें

चोटिल तितास साधु की जगह कलिता GG की टीम में हुई शामिल

WPL 2026 में तितास ने एक भी मैच नहीं खेला था, उन्हें 30 लाख की राशि के साथ गुजरात जायंट्स की टीम में शामिल किया गया था

Titas Sadhu removed Annabel Sutherland to claim her maiden four-wicket haul, India vs Australia, 1st women's T20I, Navi Mumbai, January 5, 2024

इस WPL में तितास साधु को एक भी मैच खेलने का मौक़ा नहीं मिला  •  BCCI

गुजरात जायंट्स (GG) को WPL 2026 के बीच में एक झटका लगा है। टीम की युवा तेज़ गेंदबाज़ तितास साधु चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह भरने के लिए GG ने असम की ऑलराउंडर जिंतिमणी कलिता को अपने खेमे में शामिल किया है।
साधु पिछले दो सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थीं और सात मैच खेल चुकी थीं। उन्हें नवंबर की मेगा नीलामी में गुजरात ने 30 लाख रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम से जोड़ा था। हालांकि फ़िटनेस की समस्याओं के चलते वे 2026 के सीज़न में एक भी मुक़ाबला नहीं खेल पाईं। तितास के लिए पिछला साल भी चोटों से भरा रहा, जिसके कारण उन्हें कई अहम मौक़ों पर मैदान से दूर रहना पड़ा।
पिछले साल जनवरी में आयरलैंड के विरुद्ध घरेलू वनडे सीरीज़ और फिर WPL के तीन मैचों के बाद से उनकी फ़िटनेस उनका साथ छोड़ती रही। वे अप्रैल में श्रीलंका में आयोजित साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ ट्राई-सीरीज़ का हिस्सा नहीं बन सकीं और जुलाई में इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे से भी उन्हें बाहर बैठना पड़ा। अगस्त में उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करते हुए भारत-ए के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। अब तक तितास भारत के लिए आठ वनडे और 12 T20I खेल चुकी हैं।
वहीं कलिता इससे पहले मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और 2023 व 2025 सीज़न में कुल 13 मैच खेल चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने एक विकेट लिया है और छह रन बनाए हैं।
जायंट्स के अंक चार अन्य टीमों के बराबर हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर वे इस समय WPL पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं। सीज़न की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ करने के बाद उन्हें लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा है। प्लेऑफ़ में जगह बनाने की कोशिश में उनके तीन लीग मैच अब भी बाक़ी हैं।
Titas SadhuJintimani KalitaGujarat GiantsWomen's Premier League

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback