चोटिल तितास साधु की जगह कलिता GG की टीम में हुई शामिल

साधु पिछले दो सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थीं और सात मैच खेल चुकी थीं। उन्हें नवंबर की मेगा नीलामी में गुजरात ने 30 लाख रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम से जोड़ा था। हालांकि फ़िटनेस की समस्याओं के चलते वे 2026 के सीज़न में एक भी मुक़ाबला नहीं खेल पाईं। तितास के लिए पिछला साल भी चोटों से भरा रहा, जिसके कारण उन्हें कई अहम मौक़ों पर मैदान से दूर रहना पड़ा।

पिछले साल जनवरी में आयरलैंड के विरुद्ध घरेलू वनडे सीरीज़ और फिर WPL के तीन मैचों के बाद से उनकी फ़िटनेस उनका साथ छोड़ती रही। वे अप्रैल में श्रीलंका में आयोजित साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ ट्राई-सीरीज़ का हिस्सा नहीं बन सकीं और जुलाई में इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे से भी उन्हें बाहर बैठना पड़ा। अगस्त में उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करते हुए भारत-ए के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। अब तक तितास भारत के लिए आठ वनडे और 12 T20I खेल चुकी हैं।