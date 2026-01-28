निकी प्रसाद और स्नेह राणा ने दिखाई पावर हिटिंग की नई रेंज

मंगलवार का WPL मुक़ाबला भारतीय घरेलू महिला क्रिकेट की बेहतर होती गहराई का बेहतरीन उदाहरण है। और वह, यह भी दिखाता है कि इसने WPL के स्तर को कैसे ऊपर उठाया है।

एक साल पहले तक प्रसाद अंडर-19 सर्किट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि उन्होंने भारत को जूनियर विश्व कप जिताया था, लेकिन उन्हें ऋचा घोष या शेफ़ाली वर्मा जैसी तुरंत पहचान नहीं मिली और न ही उनके द्वारा उस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला।

दरअसल, WPL 2025 में वह संघर्ष करती दिख रही थीं। वह सिर्फ़ टच खिलाड़ी की छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। उनकी भूमिका निचले मध्य क्रम में एक फ़्लोटर की थी। इस भूमिका में उन्हें अपना पावर गेम तलाशना, शॉट्स की रेंज बढ़ाना और सबसे अहम एंगल्स पर काम करना ज़रूरी था।

कोचिंग और एनालिटिक्स में तमाम तरक्की के बावजूद भारतीय घरेलू क्रिकेट इन स्तरों से नीचे चल रहा है। वहां कोच अक्सर रस्सियों के पार से फ़ील्ड सजाते हैं और बल्लेबाज़ों को सुरक्षित विकल्प अपनाने की सीख दी जाती है। यहीं WPL ने मदद की है, जहां खिलाड़ियों को ऑफ़-सीज़न में कोचों के सामने जवाबदेह बनाया जाता है और मैदान से दूर के समय में खिलाड़ियों के आकलन के लिए एक सिस्टम मौजूद है।

"मैं निराश हूं कि मैं टीम को जीत नहीं दिला सकी, लेकिन यह मेरे लिए सीख है। मैं वापस जाऊंगी, थोड़ी और मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी और अगली बार जब मैं ऐसी ही स्थिति में रहूंगी, तो टीम को जीत दिलाऊंगी" निकी प्रसाद

प्रसाद के फ़ोकस के क्षेत्रों में से एक था अपना पावर गेम बेहतर करना। यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि पूरी तरह बदलाव आ गया है, लेकिन जो मेहनत की गई है, वह साफ़ दिखता है। सिर्फ़ शॉट्स की रेंज या उनके खेलने के तरीके में ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में भी।

****

स्नेह राणा का मामला और भी दिलचस्प है। 30 साल की उम्र में वह पिछले साल की नीलामी में अनसोल्ड रहीं और घर पर बैठकर सोचती रहीं कि वह अपने T20 गेम में क्या सुधार करें। उन्होंने एक ट्रेनर रखा और ऐसी सुविधा ली, जहां वह बिना रुकावट जितनी देर चाहें गेंदें हिट कर सकें। सैकड़ों गेंदें मारने के अलावा वह घंटों गेंदबाज़ी भी करती थीं।

फिर अचानक, RCB में एक लेट इंजरी कॉल-अप ने उनके करियर की दिशा बदल दी। UP वॉरियर्ज़ के ख़िलाफ़ 12 गेंदों पर 43 रन चाहिए थे और उन्होंने छह गेंदों पर 26 रन ठोक दिए। यह WPL में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन थे, वह भी दीप्ति शर्मा के ओवर से। उन्होंने मुक़ाबले को रोमांचक आख़िरी ओवर तक पहुंचा दिया। RCB हार गई, लेकिन राणा के करियर की दिशा बदल चुकी थी।

स्नेह राणा ने अपनी क्लियर हिटिंग का प्रदर्शन किया • BCCI

WPL के तुरंत बाद उनकी भारत की टीम में वापसी हुई। उन्होंने विश्व कप जीत में भूमिका निभाई और इस बार की नीलामी में वह हॉट प्रॉपर्टी बन गईं। मंगलवार की रात ने याद दिलाया कि जब तक राणा मैदान पर हैं, कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता। लेग साइड की ओर खेले गए हुक, आगे बढ़कर लगाया गया स्लॉग, छोटे गैप्स को निशाना बनाने की समझ- उन्होंने 19वें ओवर की शुरुआत में गार्डनर के खिलाफ़ दो चौके और एक छक्का जड़ा।

"जिस पल मैं बल्लेबाज़ी के लिए उतरी, मुझे पता था कि हम यह मैच जीतेंगे," प्रसाद ने कहा। "डिवाइन के उस ओवर में, जिसमें हमें कुछ बाउंड्री मिलीं, उसके बाद हमने बात की कि मोमेंटम बनाए रखना है और बाउंड्री लेते रहना है।

