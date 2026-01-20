चोटिल कमालिनी की जगह वैष्णवी मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल

कमालिनी ने अब तक टूर्नामेंट में MI के सभी पांच मुक़ाबले खेले थे, जिनमें टीम ने दो जीते और तीन गंवाए। इस दौरान उन्होंने 77 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 32 रहा। विकेटकीपर के रूप में उन्होंने सात शिकार किए।

कमालिनी एक विकेटकीपर बल्लेबाज़ हैं लेकिन वैष्णवी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उन्होंने पिछले दिसंबर श्रीलंका के ख़िलाफ़ विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में खेली गई T20I सीरीज़ में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उस सीरीज़ में उन्होंने पांच विकेट लिए। सबसे अहम बात यह रही कि उन पांच मैचों में उन्होंने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाज़ी करते हुए 6.26 के इकॉनमी से गेंदबाज़ी की थी।

वैष्णवी WPL नीलामी में,अनसोल्ड रह गई थीं, लेकिन MI ने उन्हें 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं कमालिनी को MI ने 10 लाख रुपये के बेस प्राइस से शुरुआत के बाद 1.60 करोड़ रुपये में ख़रीदा था। कमालिनी की अनुपस्थिति में अब MI के पास विकेटकीपिंग के लिए सिर्फ़ राहिला फ़िरदौस ही विकल्प हैं। मध्य प्रदेश की यह खिलाड़ी अभी तक WPL में कोई मैच नहीं खेल पाई हैं।