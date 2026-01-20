मैच (10)
ख़बरें

चोटिल कमालिनी की जगह वैष्णवी मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल

चोट के कारण WPL 2026 से जी कमालिनी के बाहर होने के बाद वैष्णवी शर्मा 30 लाख रुपये की राशि के साथ MI की टीम में जुड़ गई हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
20-Jan-2026 • 6 hrs ago
Harmanpreet Kaur presented Vaishnavi Sharma her maiden T20I cap, India vs Sri Lanka, 1st T20I, Visakhapatnam, December 21, 2025

वैष्णवी पिछले साल भारत के लिए डेब्यू करते समय जिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उतरी थीं, अब उन्हीं के नेतृत्व में वह WPL में अपना डेब्यू करेंगी  •  BCCI

मुंबई इंडियंस (MI) की विकेटकीपर बल्लेबाज़ जी कमालिनी चोट के चलते WPL 2026 से बाहर हो गई हैं। हालांकि उन्हें किस प्रकार की चोट लगी है इसकी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। उनकी जगह MI ने वैष्णवी शर्मा को टीम में शामिल किया है।
कमालिनी ने अब तक टूर्नामेंट में MI के सभी पांच मुक़ाबले खेले थे, जिनमें टीम ने दो जीते और तीन गंवाए। इस दौरान उन्होंने 77 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 32 रहा। विकेटकीपर के रूप में उन्होंने सात शिकार किए।
कमालिनी एक विकेटकीपर बल्लेबाज़ हैं लेकिन वैष्णवी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उन्होंने पिछले दिसंबर श्रीलंका के ख़िलाफ़ विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में खेली गई T20I सीरीज़ में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उस सीरीज़ में उन्होंने पांच विकेट लिए। सबसे अहम बात यह रही कि उन पांच मैचों में उन्होंने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाज़ी करते हुए 6.26 के इकॉनमी से गेंदबाज़ी की थी।
वैष्णवी WPL नीलामी में,अनसोल्ड रह गई थीं, लेकिन MI ने उन्हें 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं कमालिनी को MI ने 10 लाख रुपये के बेस प्राइस से शुरुआत के बाद 1.60 करोड़ रुपये में ख़रीदा था। कमालिनी की अनुपस्थिति में अब MI के पास विकेटकीपिंग के लिए सिर्फ़ राहिला फ़िरदौस ही विकल्प हैं। मध्य प्रदेश की यह खिलाड़ी अभी तक WPL में कोई मैच नहीं खेल पाई हैं।
MI ने अब तक खेले गए तीन सीज़न में से दो बार WPL का ख़िताब जीता है, लेकिन इस सीज़न में उनका प्रदर्शन अब तक थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। इसके बावजूद वह अंक तालिका में RCB के पीछे दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। RCB ने अब तक अपने सभी पांच मैच जीते हैं। MI के अंक UPW और GG के बराबर हैं। MI अपना अगला मुक़ाबला मंगलवार शाम DC के ख़िलाफ़ खेलेगी, जो इस समय अंक तालिका में सबसे नीचे है।
Gunalan KamaliniVaishnavi SharmaRahila FirdousMumbai Indians WomenWomen's Premier League

