विश्व कप में अपने पहले ही मौक़े को राधा ने पूरी तरह से भुनाया

लेकिन जब उपाध्याय चोटिल हुईं, तो विश्व कप से पहले इंग्लैंड वनडे के लिए राधा को वापस टीम बुलाया गया। विश्व कप से पहले के उनके तीन मैचों में केवल एक विकेट मिला। लेकिन टीम का बैलेंस (दीप्ति शर्मा के साथ दो मुख्य स्पिनरों को खिलाने का फ़ैसला) एक बार फिर राधा के ख़िलाफ़ गया।

2023 में अंतर्राष्ट्रीय सर्किट से दूर रहने के दौरान, राधा ने अपनी लाइन और रिलीज़ प्वाइंट्स पर बड़े पैमाने पर काम किया। उन्होंने केवल स्टंप टू स्टंप गेंदबाज़ी करने के बजाय ऑफ़-स्टंप से थोड़ी ज़्यादा बाहर गेंदबाज़ी करना शुरू कर दिया। वह एक ऐसी गेंदबाज़ हैं, जो गेंद को दोनों तरफ़ ड्रिफ़्ट करा सकती हैं। वह फ़्लाइट को बदलने के लिए अपनी गति (70s किमी/घंटा) को कम कर सकती हैं। इससे बल्लेबाज़ चकमा खा जाता है और ग़लत शॉट खेल जाता है।

बांग्लादेश मैच से ठीक पहले भारत के गेंदबाज़ी कोच आविष्कार साल्वी से राधा और अन्य गेंदबाज़ों के साथ उनकी बातचीत के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा, "कोचिंग समूह के भीतर आम तौर पर इस तरह की मानसिकता के बारे में बात होती है कि उन्हें क्या काम करने की ज़रूरत है। हम उन्हें यह साफ़ बताते हैं कि हमें किस तरह का कौशल चाहिए।

"इसलिए अगर उन्हें मौक़ा नहीं भी मिल रहा है, तो भी वे अभ्यास सत्रों में आते हैं और अपने विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए वे अपनी गेंदबाज़ी की गुणवत्ता पर काम करने की कोशिश करते हैं। अभ्यास सत्रों के दौरान वे इस मानसिकता के साथ आते हैं कि हम काम करेंगे, हम अपने कौशल को निखारेंगे और, जब भी हमें मौक़ा मिलेगा, तो खेल में इसका उपयोग करेंगे।"

जब भारत ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ प्रयोग करने का फ़ैसला किया, तो राधा ने राणा की जगह ली, और प्लेइंग इलेवन में दूसरी बाएं हाथ की स्पिनर के रूप में श्री चरणी के साथ शामिल हुईं। इस मौक़े को राधा ने दोनों हाथों से स्वीकारा और कमाल की गेंदबाज़ी की।

बाएं हाथ की बल्लेबाज़ रुब्या हैदरी के आउट होने के बाद बारिश के कारण हुए ब्रेक के बाद गेंदबाज़ी करने आईं राधा ने तुरंत लय हासिल कर ली। उनकी लूप और नियंत्रण ने बांग्लादेश के बल्लेबाज़ों को परेशान कर दिया। 22वें ओवर में उन्होंने शोभना मोस्तरी को 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से फेंकी गई गेंद पर आउट किया, जो देर से डिप हुई और ड्राइव के लिए ललचा रही थी। मोस्तारी ने उस गेंद पर सीधे मिड ऑफ़ के फ़ील्डर को कैच दे दिया। इसके बाद उन्होंने नाहिदा अख़्तर और रबेया ख़ान को आउट किया।

इसके अलावा राधा ने फ़ील्डिंग के दौरान भी कमाल किया। प्वाइंट पर फ़ील्डिंग करते हुए, उन्होंने एक डायरेक्ट हिट से बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना को नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट कर दिया।

मैच के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा, "राधा ने जिस तरह से आज खेला, वह हमें अगले मैच के लिए एक और विकल्प देता है।"