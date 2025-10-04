मैच (10)
प्रीव्यू

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपराजेय भारत एक और जीत की तैयारी में

स्नहे राणा एकबार फिर से महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं लेकिन भारतीय टीम को नाशरा से बच कर रहना होगा

ESPNcricinfo स्टाफ़
04-Oct-2025 • 2 hrs ago
Amanjot Kaur celebrates her fifty as Deepti Sharma cheers on, India vs Sri Lanka, Women's ODI World Cup, Guwahati, September 30, 2025

अमनजोत और दीप्ति ने पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था  •  ICC/Getty Images

गोआहाटी में श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम का अगला मुक़ाबला पाकिस्तान से है। महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत अब तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी मैच नहीं हारा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 11 मुकाबले हुए हैं, और हर बार बाज़ी भारतीय खिलाड़ियों के हाथ रही है।
पहले मैच में भारत दबाव में था, लेकिन अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई। वहीं पाकिस्तान का पहला मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उम्मीदों के मुताबिक़ नहीं रहा, जहां उसे हार झेलनी पड़ी।
भारतीय टीम चाहेगी कि स्मृति मांधाना उसी लय में खेलें, जिसमें वह विश्व कप शुरू होने से पहले थीं। टीम को प्रतिका रावल से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत रेणुका सिंह को एक बार फिर आराम देता है या नहीं। पहले मैच में अमनजोत को दूसरे तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर शामिल किया गया था, और वह फ़ैसला कारगर साबित हुआ था।
पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि बांग्लादेश से मिली करारी हार के बाद क्या वे अपनी प्लेइंग XI में बदलाव करेंगे। मैच की पूर्व संध्या पर कप्तान फ़ातिमा सना ने कहा था कि पहला मैच उनकी टीम के लिए बस क्रिकेट का एक ख़राब दिन था, और उस प्रदर्शन से टीम का आंकलन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने टीम संयोजन को लेकर कोई संकेत नहीं दिया।
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र
भारत के लिए स्नेह राणा का प्रदर्शन अहम रहेगा। श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले मैच में उन्होंने आख़िरी ओवरों में 13 गेंदों पर बहुमूल्य 27 रन बनाकर टीम को संकट से निकाला था। अगर वह उस वक्त फ़िनिशिंग टच नहीं देतीं, तो भारत मुश्किल में पड़ सकता था। स्नेह ने 2022 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 53 रनों की निर्णायक पारी खेली थी, जब भारत ने 116 पर छह विकेट गंवा दिए थे। पूजा वस्त्रकर के साथ उनकी साझेदारी ने भारत को 244 तक पहुंचाया था।
पाकिस्तान के लिए नाशरा संधू की भूमिका अहम होगी। वह इस समय बेहतरीन लय में हैं और पिछले तीन वनडे में भारत के ख़िलाफ़ छह विकेट ले चुकी हैं। हाल ही में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ एक ODI में भी उन्होंने छह विकेट झटके थे।

