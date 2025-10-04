पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपराजेय भारत एक और जीत की तैयारी में

भारतीय टीम चाहेगी कि स्मृति मांधाना उसी लय में खेलें, जिसमें वह विश्व कप शुरू होने से पहले थीं। टीम को प्रतिका रावल से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत रेणुका सिंह को एक बार फिर आराम देता है या नहीं। पहले मैच में अमनजोत को दूसरे तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर शामिल किया गया था, और वह फ़ैसला कारगर साबित हुआ था।

पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि बांग्लादेश से मिली करारी हार के बाद क्या वे अपनी प्लेइंग XI में बदलाव करेंगे। मैच की पूर्व संध्या पर कप्तान फ़ातिमा सना ने कहा था कि पहला मैच उनकी टीम के लिए बस क्रिकेट का एक ख़राब दिन था, और उस प्रदर्शन से टीम का आंकलन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने टीम संयोजन को लेकर कोई संकेत नहीं दिया।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र