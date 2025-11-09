Matches (33)
AFG Under-19 vs BAN Under-19, 5th Youth ODI at Rajshahi, AFG-U19 in BDESH, Nov 09 2025 - Match Result
RESULT
5th Youth ODI, Rajshahi, November 09, 2025, Afghanistan Under-19s tour of Bangladesh
(45.5/50 ov, T:209) 211/8
BAN Under-19 won by 2 wickets (with 25 balls remaining)
YODI CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ovs
(rhb)
|4
|1
|1
|0
|400.00
|4 (1b)
|4 (1b)
(rhb)
|17
|21
|3
|0
|80.95
|3 (8b)
|17 (17b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
(rm)
|9.5
|0
|39
|2
|3.96
|36
|4
|0
|-
(rm)
|7
|0
|40
|0
|5.71
|24
|5
|1
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|16
|40
|15*
|40.00
|10
|60
|25
|15.00
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|1
|2
|2/39
|19.50
|5
|6
|3/48
|35.50
Last Bat: Azizul Hakim 100 (118b) • FOW: 207/8 (45.4 Ov)
Match centre
45.5
4
Salam Khan to Shadhin Islam, FOUR runs
45.4
W
Salam Khan to Azizul Hakim, OUT
Azizul Hakim c Wahidullah Zadran b Salam Khan 100 (118b 7x4 3x6) SR: 84.74
45.3
1
Salam Khan to Shahria Al-Amin, 1 run
45.3
1w
Salam Khan to Shahria Al-Amin, 1 wide
45.2
•
Salam Khan to Shahria Al-Amin, no run
45.1
•
Salam Khan to Shahria Al-Amin, no run
end of over 4519 runs
BD19: 205/7CRR: 4.55 • RRR: 0.80
Azizul Hakim100 (117b 7x4 3x6)
Shahria Al-Amin16 (18b 3x4)
Khatir Stanikzai 7-0-40-0
Salam Khan 9-0-33-1
44.6
6
Khatir Stanikzai to Azizul Hakim, SIX runs
44.5
4
Khatir Stanikzai to Azizul Hakim, FOUR runs
44.4
•
Khatir Stanikzai to Azizul Hakim, no run
44.3
1
Khatir Stanikzai to Shahria Al-Amin, 1 run
44.2
4
Khatir Stanikzai to Shahria Al-Amin, FOUR runs
44.1
4
Khatir Stanikzai to Shahria Al-Amin, FOUR runs
end of over 444 runs
BD19: 186/7CRR: 4.22 • RRR: 3.83
Shahria Al-Amin7 (15b 1x4)
Azizul Hakim90 (114b 6x4 2x6)
Salam Khan 9-0-33-1
Mahboob Khan 2-0-8-0
43.6
1
Salam Khan to Shahria Al-Amin, 1 run
43.5
•
Salam Khan to Shahria Al-Amin, no run
43.4
1
Salam Khan to Azizul Hakim, 1 run
43.3
1
Salam Khan to Shahria Al-Amin, 1 run
43.2
•
Salam Khan to Shahria Al-Amin, no run
43.1
1
Salam Khan to Azizul Hakim, 1 run
end of over 437 runs
BD19: 182/7CRR: 4.23 • RRR: 3.85
Azizul Hakim88 (112b 6x4 2x6)
Shahria Al-Amin5 (11b 1x4)
Mahboob Khan 2-0-8-0
Zaitullah Shaheen 6-0-50-0
42.6
1
Mahboob Khan to Azizul Hakim, 1 run
42.5
4
Mahboob Khan to Azizul Hakim, FOUR runs
Match details
|Shahid Kamruzzaman Stadium, Rajshahi
|Toss
|Afghanistan Under-19s, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Series result
|5-match series level 2-2
|Match number
|YODI no. 1598
|Match days
|9 November 2025 - day (50-over match)
|YODI debut
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
BAN Under-19 Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|100
|118
|caught
|3
|5
|bowled
|15
|25
|bowled
|27
|34
|caught
|1
|4
|bowled
|23
|43
|caught
|7
|20
|bowled
|1
|5
|not out
|17
|21
|not out
|4
|1
|Extras
|(nb 1, w 12)
|Total
|211(8 wkts; 45.5 ovs)
<1 / 2>