AFG Under-19 vs BAN Under-19, 5th Youth ODI at Rajshahi, AFG-U19 in BDESH, Nov 09 2025 - Match Result

RESULT
5th Youth ODI, Rajshahi, November 09, 2025, Afghanistan Under-19s tour of Bangladesh
Afghanistan Under-19s FlagAfghanistan Under-19s
208/8
Bangladesh Under-19s FlagBangladesh Under-19s
(45.5/50 ov, T:209) 211/8

BAN Under-19 won by 2 wickets (with 25 balls remaining)

YODI CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ovs
Shadhin Islam* 
(rhb)
4110400.004 (1b)4 (1b)
Shahria Al-Amin 
(rhb)
17213080.953 (8b)17 (17b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Salam Khan 
(rm)
9.503923.963640-
Khatir Stanikzai 
(rm)
704005.712451-
MatRunsHSAve
164015*40.00
10602515.00
MatWktsBBIAve
122/3919.50
563/4835.50
 Last BatAzizul Hakim 100 (118b) FOW207/8 (45.4 Ov)
4
W
1
1w
45th
6
4
1
4
4
44th
1
1
1
1
43rd
1
4
1
1
42nd
4
1
6
2
Match centre 
45.5
4
Salam Khan to Shadhin Islam, FOUR runs
45.4
W
Salam Khan to Azizul Hakim, OUT
Azizul Hakim c Wahidullah Zadran b Salam Khan 100 (118b 7x4 3x6) SR: 84.74
45.3
1
Salam Khan to Shahria Al-Amin, 1 run
45.3
1w
Salam Khan to Shahria Al-Amin, 1 wide
45.2
Salam Khan to Shahria Al-Amin, no run
45.1
Salam Khan to Shahria Al-Amin, no run
end of over 4519 runs
BD19: 205/7CRR: 4.55 RRR: 0.80
Azizul Hakim100 (117b 7x4 3x6)
Shahria Al-Amin16 (18b 3x4)
Khatir Stanikzai 7-0-40-0
Salam Khan 9-0-33-1
44.6
6
Khatir Stanikzai to Azizul Hakim, SIX runs
44.5
4
Khatir Stanikzai to Azizul Hakim, FOUR runs
44.4
Khatir Stanikzai to Azizul Hakim, no run
44.3
1
Khatir Stanikzai to Shahria Al-Amin, 1 run
44.2
4
Khatir Stanikzai to Shahria Al-Amin, FOUR runs
44.1
4
Khatir Stanikzai to Shahria Al-Amin, FOUR runs
end of over 444 runs
BD19: 186/7CRR: 4.22 RRR: 3.83
Shahria Al-Amin7 (15b 1x4)
Azizul Hakim90 (114b 6x4 2x6)
Salam Khan 9-0-33-1
Mahboob Khan 2-0-8-0
43.6
1
Salam Khan to Shahria Al-Amin, 1 run
43.5
Salam Khan to Shahria Al-Amin, no run
43.4
1
Salam Khan to Azizul Hakim, 1 run
43.3
1
Salam Khan to Shahria Al-Amin, 1 run
43.2
Salam Khan to Shahria Al-Amin, no run
43.1
1
Salam Khan to Azizul Hakim, 1 run
end of over 437 runs
BD19: 182/7CRR: 4.23 RRR: 3.85
Azizul Hakim88 (112b 6x4 2x6)
Shahria Al-Amin5 (11b 1x4)
Mahboob Khan 2-0-8-0
Zaitullah Shaheen 6-0-50-0
42.6
1
Mahboob Khan to Azizul Hakim, 1 run
42.5
4
Mahboob Khan to Azizul Hakim, FOUR runs
Read full commentary
Commentary Feedback
Match details
Shahid Kamruzzaman Stadium, Rajshahi
TossAfghanistan Under-19s, elected to bat first
Series
Season2025/26
Series result5-match series level 2-2
Match numberYODI no. 1598
Match days9 November 2025 - day (50-over match)
YODI debut
Salam Khan
Salam Khan
Umpires
Bangladesh
Kamruzzaman Limon
Bangladesh
Rakibul Islam
TV Umpire
Bangladesh
Rokeya Sultana
Reserve Umpire
Bangladesh
Shahin Al Asad
Match Referee
Bangladesh
Enayet Chowdhury
BAN Under-19 Innings
Player NameRB
Azizul Hakim
caught100118
Shahriar Ahmed
caught35
Kalam Siddiki
bowled1525
Md Rizan Hossan
bowled2734
Md Abdullah
caught14
Farid Hasan
bowled2343
DS Deba
caught720
Samiun Basir
bowled15
Shahria Al-Amin
not out1721
Shadhin Islam
not out41
Extras(nb 1, w 12)
Total211(8 wkts; 45.5 ovs)
<1 / 2>