Sixers vs Kings, 14th Match at Vancouver, Canada Super 60, Oct 12 2025 - Match Result

RESULT
14th Match, Vancouver, October 12, 2025, Canada Super 60
Toronto Sixers FlagToronto Sixers
96/9
Vancouver Kings FlagVancouver Kings
(6.5/10 ov, T:97) 100/2

Kings won by 8 wickets (with 19 balls remaining)

Player Of The Match
4/10
jaskaran-singh
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 5 ovs
Obus Pienaar* 
(rhb)
671829372.2236 (8b)67 (18b)
Moeen Ali 
(lhb)
12910133.332 (3b)12 (9b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Aryan Dutt 
(ob)
1.5038020.72115-
Nawab Singh 
(rm)
2031115.50113-
 Last BatNauman Anwar 3 (4b) FOW23/2 (2.4 Ov)
6
6
6
6
1
6th
6
6
1
2
1w
1
6
5th
1
4
6
1
1
4th
1
1w
6
4
1w
1
3rd
1
1
W
1
4
Match centre 
6.5
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
6.4
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
6.3
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
6.2
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
6.1
1
Dutt to Moeen Ali, 1 run
end of over 623 runs
VAK: 75/2CRR: 12.50 RRR: 5.50
Obus Pienaar43 (14b 2x4 5x6)
Moeen Ali11 (8b 1x4)
Nawab Singh 2-0-31-1
Aryan Dutt 1-0-13-0
5.6
6
Nawab Singh to Pienaar, SIX runs
5.5
6
Nawab Singh to Pienaar, SIX runs
5.4
1
Nawab Singh to Moeen Ali, 1 run
5.3
2
Nawab Singh to Moeen Ali, 2 runs
5.3
1w
Nawab Singh to Moeen Ali, 1 wide
5.2
1
Nawab Singh to Pienaar, 1 run
5.1
6
Nawab Singh to Pienaar, SIX runs
end of over 513 runs
VAK: 52/2CRR: 10.40 RRR: 9.00
Obus Pienaar24 (10b 2x4 2x6)
Moeen Ali8 (6b 1x4)
Aryan Dutt 1-0-13-0
Mark Watt 2-0-21-1
4.6
1
Dutt to Pienaar, 1 run
4.5
4
Dutt to Pienaar, FOUR runs
4.4
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
4.3
1
Dutt to Moeen Ali, 1 run
4.2
Dutt to Moeen Ali, no run
4.1
1
Dutt to Pienaar, 1 run
end of over 414 runs
VAK: 39/2CRR: 9.75 RRR: 9.66
Obus Pienaar12 (6b 1x4 1x6)
Moeen Ali7 (4b 1x4)
Mark Watt 2-0-21-1
Nawab Singh 1-0-8-1
3.6
1
Watt to Pienaar, 1 run
3.6
1w
Watt to Pienaar, 1 wide
Match details
BC Place, Vancover
TossVancouver Kings, elected to field first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
Vancouver
Jaskaran Singh
Match days12 October 2025 - day (10-over match)
Umpires
Canada
Harry Grewal
Canada
KM Shantikumar
TV Umpire
Pakistan
Asif Yaqoob
Reserve Umpire
New Zealand
Billy Bowden
Match Referee
England
David Jukes
PointsVancouver Kings 2, Toronto Sixers 0
Kings Innings
Player NameRB
MW Chu
bowled1510
Nauman Anwar
caught34
MM Ali
not out129
AJ Pienaar
not out6718
Extras(w 3)
Total100(2 wkts; 6.5 ovs)
<1 / 2>

Canada Super 60

TeamMWLPTNRR
VAK53262.716
MIM53261.286
BRB5326-0.165
MRT5326-0.558
WRW5234-0.755
TSS5142-2.585
Full Table