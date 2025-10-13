Matches (6)
Sixers vs Kings, 14th Match at Vancouver, Canada Super 60, Oct 12 2025 - Match Result
RESULT
14th Match, Vancouver, October 12, 2025, Canada Super 60
96/9
(6.5/10 ov, T:97) 100/2
Kings won by 8 wickets (with 19 balls remaining)
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 5 ovs
(rhb)
|67
|18
|2
|9
|372.22
|36 (8b)
|67 (18b)
(lhb)
|12
|9
|1
|0
|133.33
|2 (3b)
|12 (9b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
(ob)
|1.5
|0
|38
|0
|20.72
|1
|1
|5
|-
(rm)
|2
|0
|31
|1
|15.50
|1
|1
|3
|-
Last Bat: Nauman Anwar 3 (4b) • FOW: 23/2 (2.4 Ov)
Match centre
6.5
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
6.4
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
6.3
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
6.2
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
6.1
1
Dutt to Moeen Ali, 1 run
end of over 623 runs
VAK: 75/2CRR: 12.50 • RRR: 5.50
Obus Pienaar43 (14b 2x4 5x6)
Moeen Ali11 (8b 1x4)
Nawab Singh 2-0-31-1
Aryan Dutt 1-0-13-0
5.6
6
Nawab Singh to Pienaar, SIX runs
5.5
6
Nawab Singh to Pienaar, SIX runs
5.4
1
Nawab Singh to Moeen Ali, 1 run
5.3
2
Nawab Singh to Moeen Ali, 2 runs
5.3
1w
Nawab Singh to Moeen Ali, 1 wide
5.2
1
Nawab Singh to Pienaar, 1 run
5.1
6
Nawab Singh to Pienaar, SIX runs
end of over 513 runs
VAK: 52/2CRR: 10.40 • RRR: 9.00
Obus Pienaar24 (10b 2x4 2x6)
Moeen Ali8 (6b 1x4)
Aryan Dutt 1-0-13-0
Mark Watt 2-0-21-1
4.6
1
Dutt to Pienaar, 1 run
4.5
4
Dutt to Pienaar, FOUR runs
4.4
6
Dutt to Pienaar, SIX runs
4.3
1
Dutt to Moeen Ali, 1 run
4.2
•
Dutt to Moeen Ali, no run
4.1
1
Dutt to Pienaar, 1 run
end of over 414 runs
VAK: 39/2CRR: 9.75 • RRR: 9.66
Obus Pienaar12 (6b 1x4 1x6)
Moeen Ali7 (4b 1x4)
Mark Watt 2-0-21-1
Nawab Singh 1-0-8-1
3.6
1
Watt to Pienaar, 1 run
3.6
1w
Watt to Pienaar, 1 wide
Match details
|BC Place, Vancover
|Toss
|Vancouver Kings, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Match days
|12 October 2025 - day (10-over match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Vancouver Kings 2, Toronto Sixers 0
Kings Innings
|Player Name
|R
|B
|bowled
|15
|10
|caught
|3
|4
|not out
|12
|9
|not out
|67
|18
|Extras
|(w 3)
|Total
|100(2 wkts; 6.5 ovs)
