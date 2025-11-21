Matches (12)
Border vs S West D, Qualifier 2 at East London, CSA T20 Knock-Out, Nov 21 2025 - Live Cricket Score
Qualifier 2, East London, November 21, 2025, CSA T20 Knock-Out Competition
Recent Performance
Last five matches
Border
W
W
L
W
L
S West D
W
W
L
A
W
Ground time: 06:53
Head to headLast 5 Matches
Border won by 6 wickets (with 14 balls remaining)
29-Oct-2025
S West D won by 8 wickets (with 25 balls remaining)
05-Oct-2024
Border won by 2 wickets (with 1 ball remaining)
16-Mar-2024
TMatch tied (Border won the one-over eliminator)
02-Oct-2022
S West D won by 7 wickets (with 31 balls remaining)
16-Mar-2014
Match details
|Buffalo Park, East London
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|21 November 2025 - day (20-over match)