Sri Lanka vs England, 3rd T20I at Kandy, SL v ENG, Feb 03 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
SL Win & Bat
ENG Win & Bat
SL Win & Bowl
ENG Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Unlocking the magic of Statsguru
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
10 M•310 Runs•34.44 Avg•144.85 SR
8 M•241 Runs•30.13 Avg•140.11 SR
ENG
9 M•394 Runs•56.29 Avg•173.56 SR
ENG
10 M•247 Runs•27.44 Avg•190 SR
bowlers(Recent stats)
10 M•13 Wkts•7.95 Econ•18 SR
7 M•9 Wkts•7.39 Econ•17.77 SR
ENG
8 M•16 Wkts•8.1 Econ•11.25 SR
ENG
8 M•11 Wkts•8.83 Econ•14.27 SR
Squad
|Allrounder
|Batting Allrounder
|Bowler
|Allrounder
|Allrounder
|Batting Allrounder
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Opening Batter
|Top order Batter
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Top order Batter
|Bowler
|Bowler
Match details
Season2025/26
Match numberT20I no. 3683
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days3 February 2026 - night (20-over match)
TV Umpire
Reserve Umpire
Match Referee
England in Sri Lanka News