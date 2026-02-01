Matches (6)
Sri Lanka vs England, 3rd T20I at Kandy, SL v ENG, Feb 03 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
3rd T20I (N), Pallekele, February 03, 2026, England tour of Sri Lanka
Sri Lanka FlagSri Lanka
England FlagEngland
Tomorrow
1:30 PM

Match yet to begin

Summary
Stats
Squads
Recent Performance
Match centre 
Players To Watch
batters(Recent stats)
P Nissanka
10 M310 Runs34.44 Avg144.85 SR
K Mishara
8 M241 Runs30.13 Avg140.11 SR
PD Salt
9 M394 Runs56.29 Avg173.56 SR
JC Buttler
10 M247 Runs27.44 Avg190 SR
bowlers(Recent stats)
PW Hasaranga
10 M13 Wkts7.95 Econ18 SR
PVD Chameera
7 M9 Wkts7.39 Econ17.77 SR
AU Rashid
8 M16 Wkts8.1 Econ11.25 SR
LA Dawson
8 M11 Wkts8.83 Econ14.27 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
Match details
GroundPallekele International Cricket Stadium
Series
England tour of Sri Lanka
Season2025/26
Match numberT20I no. 3683
Hours of play (local time)19.00 start, First Session 19.00-20.30, Interval 20.30-20.50, Second Session 20.50-22.20
Match days3 February 2026 - night (20-over match)
Umpires
Sri Lanka
Hemantha Boteju
Sri Lanka
Ravindra Kottahachchi
TV Umpire
Sri Lanka
Nimali Perera
Reserve Umpire
Sri Lanka
Chamara De Zoysa
Match Referee
India
Narayanan Kutty
England in Sri Lanka News
Shoulder injury casts doubt over Eshan Malinga's T20 World Cup

Record-breaking Buttler still pushing the boundaries

SL batting coach Rathour: We can overcome power-hitting woes by finding more fours

Tom Banton fifty steers DLS chase to seal series for England

