Hong Kong CC vs Pakistan HKG, Final at Mong Kok, HKGPL, Nov 30 2025 - Match Result
RESULT
Final, Mong Kok, November 30, 2025, Hong Kong Premier League One-Day Tournament
Scorecard summary
Hong Kong Cricket Club • 324/10(49.2 overs)
142 (120)
3/33 (8.2)
107 (85)
2/60 (10)
Pakistan Association of Hong Kong • 209/10(40.3 overs)
79 (77)
4/34 (9.3)
32 (33)
2/41 (10)
40.3
W
Mohsin Khan to Sameer Tariq, OUT
Sameer Tariq c Coetzee b Mohsin Khan 12 (23b 2x4 0x6) SR: 52.17
40.2
•
Mohsin Khan to Sameer Tariq, no run
40.1
•
Mohsin Khan to Sameer Tariq, no run
end of over 409 runs
PAHKG: 209/9CRR: 5.22 • RRR: 11.60
Sameer Tariq12 (20b 2x4)
Sajjad Khan0 (3b)
Anshy Rath 10-3-41-2
Mohsin Khan 9-0-34-3
39.6
1
Anshuman Rath to Sameer Tariq, 1 run
39.5
4
Anshuman Rath to Sameer Tariq, FOUR runs
39.4
4
Anshuman Rath to Sameer Tariq, FOUR runs
39.3
•
Anshuman Rath to Sameer Tariq, no run
39.2
•
Anshuman Rath to Sameer Tariq, no run
39.1
•
Anshuman Rath to Sameer Tariq, no run
end of over 394 runs • 1 wicket
PAHKG: 200/9CRR: 5.12 • RRR: 11.36
Sajjad Khan0 (3b)
Sameer Tariq3 (14b)
Mohsin Khan 9-0-34-3
Anshy Rath 9-3-32-2
38.6
•
Mohsin Khan to Sajjad Khan, no run
38.5
•
Mohsin Khan to Sajjad Khan, no run
38.4
•
Mohsin Khan to Sajjad Khan, no run
38.3
W
Mohsin Khan to Mohammad Ghazanfar, OUT
Mohammad Ghazanfar c Shah b Mohsin Khan 22 (32b 1x4 2x6) SR: 68.75
38.2
•
Mohsin Khan to Mohammad Ghazanfar, no run
38.1
4
Mohsin Khan to Mohammad Ghazanfar, FOUR runs
end of over 389 runs
PAHKG: 196/8CRR: 5.15 • RRR: 10.75
Sameer Tariq3 (14b)
Mohammad Ghazanfar18 (29b 2x6)
Anshy Rath 9-3-32-2
Mohsin Khan 8-0-30-2
37.6
•
Anshuman Rath to Sameer Tariq, no run
37.5
1
Anshuman Rath to Mohammad Ghazanfar, 1 run
37.4
•
Anshuman Rath to Mohammad Ghazanfar, no run
37.4
1w
Anshuman Rath to Mohammad Ghazanfar, 1 wide
37.3
1
Anshuman Rath to Sameer Tariq, 1 run
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Pakistan Association of Hong Kong, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Series result
|Hong Kong Cricket Club won the 2025/26 Hong Kong Premier League One-Day Tournament
|Match days
|30 November 2025 - day (50-over match)
|Umpires
|Reserve Umpire
Pakistan HKG Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|10
|6
|bowled
|8
|9
|lbw
|5
|8
|caught
|3
|14
|caught
|79
|77
|caught
|32
|33
|bowled
|20
|26
|caught
|3
|14
|caught
|22
|32
|caught
|12
|23
|not out
|0
|3
|Extras
|(lb 2, nb 2, w 11)
|Total
|209(10 wkts; 40.3 ovs)
