Hong Kong CC vs Pakistan HKG, Final at Mong Kok, HKGPL, Nov 30 2025 - Match Result

RESULT
Final, Mong Kok, November 30, 2025, Hong Kong Premier League One-Day Tournament
Hong Kong CC FlagHong Kong CC
324
Pakistan HKG FlagPakistan HKG
(40.3/50 ov, T:325) 209

Hong Kong CC won by 115 runs

Player Of The Match
142 (120)
nizakat-khan
Scorecard summary
Hong Kong Cricket Club 324/10(49.2 overs)
Nizakat Khan
142 (120)
Tanwir Afzal
3/33 (8.2)
Anshy Rath
107 (85)
Sajjad Khan
2/60 (10)
Pakistan Association of Hong Kong 209/10(40.3 overs)
Yasim Murtaza
79 (77)
Mohsin Khan
4/34 (9.3)
Tanwir Afzal
32 (33)
Anshy Rath
2/41 (10)
40.3
W
Mohsin Khan to Sameer Tariq, OUT
Sameer Tariq c Coetzee b Mohsin Khan 12 (23b 2x4 0x6) SR: 52.17
40.2
Mohsin Khan to Sameer Tariq, no run
40.1
Mohsin Khan to Sameer Tariq, no run
end of over 409 runs
PAHKG: 209/9CRR: 5.22 RRR: 11.60
Sameer Tariq12 (20b 2x4)
Sajjad Khan0 (3b)
Anshy Rath 10-3-41-2
Mohsin Khan 9-0-34-3
39.6
1
Anshuman Rath to Sameer Tariq, 1 run
39.5
4
Anshuman Rath to Sameer Tariq, FOUR runs
39.4
4
Anshuman Rath to Sameer Tariq, FOUR runs
39.3
Anshuman Rath to Sameer Tariq, no run
39.2
Anshuman Rath to Sameer Tariq, no run
39.1
Anshuman Rath to Sameer Tariq, no run
end of over 394 runs • 1 wicket
PAHKG: 200/9CRR: 5.12 RRR: 11.36
Sajjad Khan0 (3b)
Sameer Tariq3 (14b)
Mohsin Khan 9-0-34-3
Anshy Rath 9-3-32-2
38.6
Mohsin Khan to Sajjad Khan, no run
38.5
Mohsin Khan to Sajjad Khan, no run
38.4
Mohsin Khan to Sajjad Khan, no run
38.3
W
Mohsin Khan to Mohammad Ghazanfar, OUT
Mohammad Ghazanfar c Shah b Mohsin Khan 22 (32b 1x4 2x6) SR: 68.75
38.2
Mohsin Khan to Mohammad Ghazanfar, no run
38.1
4
Mohsin Khan to Mohammad Ghazanfar, FOUR runs
end of over 389 runs
PAHKG: 196/8CRR: 5.15 RRR: 10.75
Sameer Tariq3 (14b)
Mohammad Ghazanfar18 (29b 2x6)
Anshy Rath 9-3-32-2
Mohsin Khan 8-0-30-2
37.6
Anshuman Rath to Sameer Tariq, no run
37.5
1
Anshuman Rath to Mohammad Ghazanfar, 1 run
37.4
Anshuman Rath to Mohammad Ghazanfar, no run
37.4
1w
Anshuman Rath to Mohammad Ghazanfar, 1 wide
37.3
1
Anshuman Rath to Sameer Tariq, 1 run
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossPakistan Association of Hong Kong, elected to field first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
Hong Kong CC
Nizakat Khan
Series resultHong Kong Cricket Club won the 2025/26 Hong Kong Premier League One-Day Tournament
Match days30 November 2025 - day (50-over match)
Umpires
Hong Kong
Niaz Ali
Hong Kong
Ramasamy Venkatesh
Reserve Umpire
Hong Kong
Jayanth Babu
Pakistan HKG Innings
Player NameRB
Zeeshan Ali
caught106
Hafeez Khan
bowled89
Hamza Mehmood
lbw58
Tariq Nawaz Malik
caught314
Yasim Murtaza
caught7977
Tanwir Afzal
caught3233
Manjinder Singh
bowled2026
Anas Khan
caught314
Mohammad Ghazanfar
caught2232
Sameer Tariq
caught1223
Sajjad Khan
not out03
Extras(lb 2, nb 2, w 11)
Total209(10 wkts; 40.3 ovs)
<1 / 3>

Hong Kong Premier League One-Day Tournament

TeamMWLPTNRR
PAHKG43161.198
HKGCC42150.911
KOW42240.756
USRC4123-1.606
DLSWC4132-0.900
Full Table