Afghanistan vs South Africa, Pool A at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 07 2025 - Match Result
RESULT
Pool A, Mong Kok, November 07, 2025, Hong Kong International Sixes
Scorecard summary
Afghanistan • 148/2(6 overs)1st INNINGS
50* (12)
2/35 (2)
46 (11)
0/23 (1)
South Africa • 99/2(6 overs)1st INNINGS
37* (9)
0/8 (1)
22 (10)
0/13 (1)
end of over 625 runs
SA: 99/2CRR: 16.50
Jorich Van Schalkwyk37 (9b 6x6)
Jordan Morris14 (6b 2x6)
Sharafuddin Ashraf 2-0-45-0
Ijaz Ahmad Ahmadzai 1-0-15-0
5.6
•
Sharafuddin to J van Schalkwyk, no run
5.5
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
5.4
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
5.3
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
5.2
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
5.1
1lb
Sharafuddin to Morris, 1 leg bye
end of over 515 runs
SA: 74/2CRR: 14.80
Jordan Morris14 (5b 2x6)
Jorich Van Schalkwyk13 (4b 2x6)
Ijaz Ahmad Ahmadzai 1-0-15-0
Sharafuddin Ashraf 1-0-21-0
4.6
1
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, 1 run
4.5
6
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, SIX runs
4.4
•
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, no run
4.3
1
Ijaz Ahmad Ahmadzai to J van Schalkwyk, 1 run
4.2
1
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, 1 run
4.1
6
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, SIX runs
end of over 421 runs • 1 wicket
SA: 59/1CRR: 14.75
Jorich Van Schalkwyk12 (3b 2x6)
Sharafuddin Ashraf 1-0-21-0
Farmanullah 1-0-16-0
3.6
6W
Sharafuddin to J van Schalkwyk, 6 runs, OUT
Kashief Josephs retired out 22 (10b 4x4 0x6) SR: 220
3.5
•
Sharafuddin to J van Schalkwyk, no run
3.4
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
3.3
1
Sharafuddin to Josephs, 1 run
3.2
4
Sharafuddin to Josephs, FOUR runs
3.1
4
Sharafuddin to Josephs, FOUR runs
end of over 316 runs • 1 wicket
SA: 38/0CRR: 12.66
Kashief Josephs13 (7b 2x4)
Farmanullah 1-0-16-0
Gulbadin Naib 1-0-8-0
2.6
W
Farmanullah to Cunningham, OUT
Ethan-John Cunningham retired out 22 (11b 1x4 2x6) SR: 200
2.5
2
Farmanullah to Cunningham, 2 runs
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Afghanistan, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Afghanistan 6 (6 batting, 6 fielding); South Africa 6 (6 batting, 6 fielding)
|Player Of The Match
|Match days
|7 November 2025 - day (1-day match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Afghanistan 2, South Africa 0
South Africa Innings
|Player Name
|R
|B
|retired out
|22
|11
|retired out
|22
|10
|not out
|37
|9
|not out
|14
|6
|Extras
|(b 1, lb 1, w 2)
|Total
|99(2 wkts; 6 ovs)
<1 / 3>