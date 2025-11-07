Matches (33)
AUS vs IND (1)
IND-A vs SA-A (1)
PAK vs SA (1)
QAT vs AFG (1)
Ranji Trophy (19)
Hong Kong Sixes (10)

Afghanistan vs South Africa, Pool A at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 07 2025 - Match Result

RESULT
Pool A, Mong Kok, November 07, 2025, Hong Kong International Sixes
PrevNext
Afghanistan FlagAfghanistan
148/2
South Africa FlagSouth Africa
(T:149) 99/2

Afghanistan won by 49 runs

Player Of The Match
50*
gulbadin-naib
Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Table
Fan Ratings
Match centre 
Scorecard summary
Afghanistan 148/2(6 overs)
1st INNINGS
Gulbadin Naib
50* (12)
Abdullah Bayoumy
2/35 (2)
Karim Janat
46 (11)
Jordan Morris
0/23 (1)
South Africa 99/2(6 overs)
1st INNINGS
Jorich Van Schalkwyk
37* (9)
Gulbadin Naib
0/8 (1)
Kashief Josephs
22 (10)
Karim Janat
0/13 (1)
View full scorecard
end of over 625 runs
SA: 99/2CRR: 16.50 
Jorich Van Schalkwyk37 (9b 6x6)
Jordan Morris14 (6b 2x6)
Sharafuddin Ashraf 2-0-45-0
Ijaz Ahmad Ahmadzai 1-0-15-0
5.6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, no run
5.5
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
5.4
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
5.3
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
5.2
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
5.1
1lb
Sharafuddin to Morris, 1 leg bye
end of over 515 runs
SA: 74/2CRR: 14.80 
Jordan Morris14 (5b 2x6)
Jorich Van Schalkwyk13 (4b 2x6)
Ijaz Ahmad Ahmadzai 1-0-15-0
Sharafuddin Ashraf 1-0-21-0
4.6
1
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, 1 run
4.5
6
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, SIX runs
4.4
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, no run
4.3
1
Ijaz Ahmad Ahmadzai to J van Schalkwyk, 1 run
4.2
1
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, 1 run
4.1
6
Ijaz Ahmad Ahmadzai to Morris, SIX runs
end of over 421 runs • 1 wicket
SA: 59/1CRR: 14.75 
Jorich Van Schalkwyk12 (3b 2x6)
Sharafuddin Ashraf 1-0-21-0
Farmanullah 1-0-16-0
3.6
6W
Sharafuddin to J van Schalkwyk, 6 runs, OUT
Kashief Josephs retired out 22 (10b 4x4 0x6) SR: 220
3.5
Sharafuddin to J van Schalkwyk, no run
3.4
6
Sharafuddin to J van Schalkwyk, SIX runs
3.3
1
Sharafuddin to Josephs, 1 run
3.2
4
Sharafuddin to Josephs, FOUR runs
3.1
4
Sharafuddin to Josephs, FOUR runs
end of over 316 runs • 1 wicket
SA: 38/0CRR: 12.66 
Kashief Josephs13 (7b 2x4)
Farmanullah 1-0-16-0
Gulbadin Naib 1-0-8-0
2.6
W
Farmanullah to Cunningham, OUT
Ethan-John Cunningham retired out 22 (11b 1x4 2x6) SR: 200
2.5
2
Farmanullah to Cunningham, 2 runs
Read full commentary
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossAfghanistan, elected to bat first
Series
Season2025/26
Players per sideAfghanistan 6 (6 batting, 6 fielding); South Africa 6 (6 batting, 6 fielding)
Player Of The Match
Afghanistan
Gulbadin Naib
Match days7 November 2025 - day (1-day match)
Umpires
Hong Kong
Shelton J D'Cruz
Hong Kong
Tabarak Dar
TV Umpire
Hong Kong
Jayanth Babu
Reserve Umpire
Hong Kong
Renee Montgomery
Match Referee
Hong Kong
Gandhimathinathan Sankaranarayanan
PointsAfghanistan 2, South Africa 0
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
South Africa Innings
Player NameRB
EJ Cunningham
retired out2211
K Josephs
retired out2210
J van Schalkwyk
not out379
JS Morris
not out146
Extras(b 1, lb 1, w 2)
Total99(2 wkts; 6 ovs)
<1 / 3>

Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
NEP10100-2.833
SA10100-8.167
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
IND110020.667
PAK21102-0.111
KUW10100-0.167
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
Full Table