Australia vs Bangladesh, 1st Quarter Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 08 2025 - Live Cricket Score

1st Quarter Final, Mong Kok, November 08, 2025, Hong Kong International Sixes
Australia FlagAustralia
Bangladesh FlagBangladesh
Tomorrow
3:55 AM

Match yet to begin

Match centre Ground time: 02:21
batters to watch(Recent stats)
JP Wood
6 M • 170 Runs • 56.67 Avg • 340 SR
AI Ross
6 M • 86 Runs • 86 Avg • 373.91 SR
Jishan Alam
5 M • 152 Runs • 50.67 Avg • 281.48 SR
Akbar Ali
1 M • 32 Runs • 32 Avg • 355.55 SR
bowlers to watch(Recent stats)
JP Wood
5 M • 5 Wkts • 14.2 Econ • 12 SR
CJ Green
1 M • 2 Wkts • 19 Econ • 3 SR
Jishan Alam
4 M • 6 Wkts • 8.75 Econ • 4 SR
Mosaddek Hossain
2 M • 3 Wkts • 4.33 Econ • 12 SR
Alex Ross (c)
Middle order Batter
Andrew Tye 
Bowler
William Bosisto 
-
Ben McDermott 
Wicketkeeper Batter
Nick Hobson 
Top order Batter
Chris Green 
Bowling Allrounder
Jack Wood 
Bowler
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
Tossno toss
Series
Season2025/26
Players per sideAustralia 6 (6 batting, 6 fielding); Bangladesh 6 (6 batting, 6 fielding)
Match days8 November 2025 - day (1-day match)
Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
NEP10100-2.833
SA10100-8.167
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
IND110020.667
PAK21102-0.111
KUW10100-0.167
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
