Australia vs Bangladesh, 1st Quarter Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 08 2025 - Live Cricket Score
1st Quarter Final, Mong Kok, November 08, 2025, Hong Kong International Sixes
Recent Performance
Last five matches
Australia
W
L
L
NR
W
Bangladesh
W
L
D
A
W
Match centre Ground time: 02:21
batters to watch(Recent stats)
AUS6 M • 170 Runs • 56.67 Avg • 340 SR
AUS6 M • 86 Runs • 86 Avg • 373.91 SR
BAN5 M • 152 Runs • 50.67 Avg • 281.48 SR
BAN1 M • 32 Runs • 32 Avg • 355.55 SR
bowlers to watch(Recent stats)
AUS5 M • 5 Wkts • 14.2 Econ • 12 SR
AUS1 M • 2 Wkts • 19 Econ • 3 SR
BAN4 M • 6 Wkts • 8.75 Econ • 4 SR
2 M • 3 Wkts • 4.33 Econ • 12 SR
Playing XI
AUS
BAN
Player
Role
|Middle order Batter
|Bowler
|-
|Wicketkeeper Batter
|Top order Batter
|Bowling Allrounder
|Bowler
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|no toss
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Australia 6 (6 batting, 6 fielding); Bangladesh 6 (6 batting, 6 fielding)
|Match days
|8 November 2025 - day (1-day match)