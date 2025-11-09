Matches (32)
WBBL (3)
NZ vs WI (1)
IND-A vs SA-A (1)
Hong Kong Sixes (8)
Ranji Trophy (19)
Pakistan vs Australia, 1st Semi-Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 09 2025 - Match Result
RESULT
1st Semi-Final, Mong Kok, November 09, 2025, Hong Kong International Sixes
Match centre
Scorecard summary
Pakistan • 121/2(6 overs)1st INNINGS
50* (14)
2/12 (1)
34 (13)
0/15 (1)
Australia • 120/5(6 overs)1st INNINGS
46 (12)
1/7 (1)
36 (8)
1/19 (1)
end of over 628 runs • 1 wicket
AUS: 120/5CRR: 20.00
Andrew Tye10 (5b 1x4 1x6)
Abdul Samad 1-0-28-0
Abbas Afridi 1-0-7-1
5.6
4
Abdul Samad to Tye, FOUR runs
5.5
1W
Abdul Samad to Green, 1 run, OUT
Chris Green run out (Maaz Sadaqat/†Khawaja Nafay) 46 (12b 3x4 5x6) SR: 383.33
5.4
4
Abdul Samad to Green, FOUR runs
5.3
6
Abdul Samad to Green, SIX runs
5.2
6
Abdul Samad to Green, SIX runs
5.1
2
Abdul Samad to Green, 2 runs
5.1
5nb
Abdul Samad to Green, (no ball) FOUR runs
end of over 57 runs • 1 wicket
AUS: 92/4CRR: 18.40
Andrew Tye6 (4b 1x6)
Chris Green23 (6b 1x4 3x6)
Abbas Afridi 1-0-7-1
Maaz Sadaqat 2-0-43-0
4.6
•
Abbas Afridi to Tye, no run
4.5
•
Abbas Afridi to Tye, no run
4.4
6
Abbas Afridi to Tye, SIX runs
4.3
•
Abbas Afridi to Tye, no run
4.2
W
Abbas Afridi to Ross, OUT
Alex Ross c Muhammad Shahzad b Abbas Afridi 36 (8b 3x4 4x6) SR: 450
4.1
1
Abbas Afridi to Green, 1 run
end of over 431 runs
AUS: 85/3CRR: 21.25
Alex Ross36 (7b 3x4 4x6)
Chris Green22 (5b 1x4 3x6)
Maaz Sadaqat 2-0-43-0
Muhammad Shahzad 1-0-22-1
3.6
4
Maaz Sadaqat to Ross, FOUR runs
3.5
4
Maaz Sadaqat to Ross, FOUR runs
3.4
6
Maaz Sadaqat to Ross, SIX runs
3.3
6
Maaz Sadaqat to Ross, SIX runs
3.3
1w
Maaz Sadaqat to Ross, 1 wide
3.2
4
Maaz Sadaqat to Ross, FOUR runs
3.1
6
Maaz Sadaqat to Ross, SIX runs
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Australia, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Pakistan 6 (6 batting, 6 fielding); Australia 6 (6 batting, 6 fielding)
|Player Of The Match
|Match days
|9 November 2025 - day (1-day match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee