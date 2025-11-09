Matches (32)
Pakistan vs Australia, 1st Semi-Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 09 2025 - Match Result

RESULT
1st Semi-Final, Mong Kok, November 09, 2025, Hong Kong International Sixes
Pakistan FlagPakistan
121/2
Australia FlagAustralia
(T:122) 120/5

Pakistan won by 1 run

Player Of The Match
50*
khawaja-nafay
Scorecard summary
Pakistan 121/2(6 overs)
1st INNINGS
Khawaja Nafay
50* (14)
Alex Ross
2/12 (1)
Abdul Samad
34 (13)
Chris Green
0/15 (1)
Australia 120/5(6 overs)
1st INNINGS
Chris Green
46 (12)
Abbas Afridi
1/7 (1)
Alex Ross
36 (8)
Shahid Aziz
1/19 (1)
end of over 628 runs • 1 wicket
AUS: 120/5CRR: 20.00 
Andrew Tye10 (5b 1x4 1x6)
Abdul Samad 1-0-28-0
Abbas Afridi 1-0-7-1
5.6
4
Abdul Samad to Tye, FOUR runs
5.5
1W
Abdul Samad to Green, 1 run, OUT
Chris Green run out (Maaz Sadaqat/†Khawaja Nafay) 46 (12b 3x4 5x6) SR: 383.33
5.4
4
Abdul Samad to Green, FOUR runs
5.3
6
Abdul Samad to Green, SIX runs
5.2
6
Abdul Samad to Green, SIX runs
5.1
2
Abdul Samad to Green, 2 runs
5.1
5nb
Abdul Samad to Green, (no ball) FOUR runs
end of over 57 runs • 1 wicket
AUS: 92/4CRR: 18.40 
Andrew Tye6 (4b 1x6)
Chris Green23 (6b 1x4 3x6)
Abbas Afridi 1-0-7-1
Maaz Sadaqat 2-0-43-0
4.6
Abbas Afridi to Tye, no run
4.5
Abbas Afridi to Tye, no run
4.4
6
Abbas Afridi to Tye, SIX runs
4.3
Abbas Afridi to Tye, no run
4.2
W
Abbas Afridi to Ross, OUT
Alex Ross c Muhammad Shahzad b Abbas Afridi 36 (8b 3x4 4x6) SR: 450
4.1
1
Abbas Afridi to Green, 1 run
end of over 431 runs
AUS: 85/3CRR: 21.25 
Alex Ross36 (7b 3x4 4x6)
Chris Green22 (5b 1x4 3x6)
Maaz Sadaqat 2-0-43-0
Muhammad Shahzad 1-0-22-1
3.6
4
Maaz Sadaqat to Ross, FOUR runs
3.5
4
Maaz Sadaqat to Ross, FOUR runs
3.4
6
Maaz Sadaqat to Ross, SIX runs
3.3
6
Maaz Sadaqat to Ross, SIX runs
3.3
1w
Maaz Sadaqat to Ross, 1 wide
3.2
4
Maaz Sadaqat to Ross, FOUR runs
3.1
6
Maaz Sadaqat to Ross, SIX runs
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossAustralia, elected to field first
Series
Season2025/26
Players per sidePakistan 6 (6 batting, 6 fielding); Australia 6 (6 batting, 6 fielding)
Player Of The Match
Pakistan
Khawaja Nafay
Match days9 November 2025 - day (1-day match)
Umpires
Hong Kong
John Prakash
Hong Kong
Tabarak Dar
TV Umpire
Hong Kong
Jayanth Babu
Reserve Umpire
Hong Kong
Renee Montgomery
Match Referee
Hong Kong
Gandhimathinathan Sankaranarayanan
Australia Innings
Player NameRB
JP Wood
caught74
BR McDermott
caught66
NR Hobson
run out62
AI Ross
caught368
CJ Green
run out4612
AJ Tye
not out105
Extras(lb 1, nb 1, w 7)
Total120(5 wkts; 6 ovs)
Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
SA21102-0.305
NEP20200-5.457
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
KUW211022.167
PAK21102-0.111
IND21102-2.778
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
