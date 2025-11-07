Matches (33)
U.A.E. vs Australia, Pool B at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 07 2025 - Match Result
RESULT
Pool B, Mong Kok, November 07, 2025, Hong Kong International Sixes
Scorecard summary
United Arab Emirates • 87/3(6 overs)1st INNINGS
28* (14)
2/19 (1)
24 (6)
1/13 (2)
Australia • 88/0(3 overs)1st INNINGS
55* (11)
0/27 (1)
26* (5)
0/29 (1)
end of over 327 runs
AUS: 88/0CRR: 29.33
Nick Hobson26 (5b 2x4 3x6)
Ben McDermott7 (2b 1x6)
Muhammad Arfan 1-0-27-0
Muhammad Farooq 1-0-32-0
2.6
6
Muhammad Arfan to Hobson, SIX runs
2.5
6
Muhammad Arfan to Hobson, SIX runs
2.4
4
Muhammad Arfan to Hobson, FOUR runs
2.3
4
Muhammad Arfan to Hobson, FOUR runs
2.2
1
Muhammad Arfan to McDermott, 1 run
2.1
6
Muhammad Arfan to McDermott, SIX runs
end of over 232 runs
AUS: 61/0CRR: 30.50
Nick Hobson6 (1b 1x6)
Ben McDermott0 (0b)
Muhammad Farooq 1-0-32-0
Zahid Ali 1-0-29-0
1.6
6
Muhammad Farooq to Hobson, SIX runs
JP Wood retired hurt 55 (11b 3x4 7x6)
1.5
6
Muhammad Farooq to Wood, SIX runs
1.4
6
Muhammad Farooq to Wood, SIX runs
1.3
4
Muhammad Farooq to Wood, FOUR runs
1.2
4
Muhammad Farooq to Wood, FOUR runs
1.1
6
Muhammad Farooq to Wood, SIX runs
end of over 129 runs
AUS: 29/0CRR: 29.00
Jack Wood29 (6b 1x4 4x6)
Ben McDermott0 (0b)
Zahid Ali 1-0-29-0
0.6
1
Zahid Ali to Wood, 1 run
0.5
6
Zahid Ali to Wood, SIX runs
0.4
4
Zahid Ali to Wood, FOUR runs
0.3
6
Zahid Ali to Wood, SIX runs
0.2
6
Zahid Ali to Wood, SIX runs
0.1
6
Zahid Ali to Wood, SIX runs
end of over 68 runs
UAE: 87/3CRR: 14.50
Muhammad Arfan28 (14b 3x4 2x6)
Zahid Ali17 (5b 1x4 2x6)
Jack Wood 2-0-13-1
Alex Ross 1-0-21-0
Match State: Innings Break
5.6
•
Wood to Muhammad Arfan, no run
5.5
6
Wood to Muhammad Arfan, SIX runs
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Australia, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|United Arab Emirates 6 (6 batting, 6 fielding); Australia 6 (6 batting, 6 fielding)
|Player Of The Match
|Match days
|7 November 2025 - day (1-day match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Australia 2, United Arab Emirates 0
Australia Innings
