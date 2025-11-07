Matches (33)
U.A.E. vs Australia, Pool B at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 07 2025 - Match Result

RESULT
Pool B, Mong Kok, November 07, 2025, Hong Kong International Sixes
Australia won by 6 wickets

Player Of The Match
1/13 & 55*
jack-wood
Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Table
Fan Ratings
Scorecard summary
United Arab Emirates 87/3(6 overs)
1st INNINGS
Muhammad Arfan
28* (14)
Chris Green
2/19 (1)
Saghir Khan
24 (6)
Jack Wood
1/13 (2)
Australia 88/0(3 overs)
1st INNINGS
Jack Wood
55* (11)
Muhammad Arfan
0/27 (1)
Nick Hobson
26* (5)
Zahid Ali
0/29 (1)
end of over 327 runs
AUS: 88/0CRR: 29.33 
Nick Hobson26 (5b 2x4 3x6)
Ben McDermott7 (2b 1x6)
Muhammad Arfan 1-0-27-0
Muhammad Farooq 1-0-32-0
2.6
6
Muhammad Arfan to Hobson, SIX runs
2.5
6
Muhammad Arfan to Hobson, SIX runs
2.4
4
Muhammad Arfan to Hobson, FOUR runs
2.3
4
Muhammad Arfan to Hobson, FOUR runs
2.2
1
Muhammad Arfan to McDermott, 1 run
2.1
6
Muhammad Arfan to McDermott, SIX runs
end of over 232 runs
AUS: 61/0CRR: 30.50 
Nick Hobson6 (1b 1x6)
Ben McDermott0 (0b)
Muhammad Farooq 1-0-32-0
Zahid Ali 1-0-29-0
1.6
6
Muhammad Farooq to Hobson, SIX runs

JP Wood retired hurt 55 (11b 3x4 7x6)

1.5
6
Muhammad Farooq to Wood, SIX runs
1.4
6
Muhammad Farooq to Wood, SIX runs
1.3
4
Muhammad Farooq to Wood, FOUR runs
1.2
4
Muhammad Farooq to Wood, FOUR runs
1.1
6
Muhammad Farooq to Wood, SIX runs
end of over 129 runs
AUS: 29/0CRR: 29.00 
Jack Wood29 (6b 1x4 4x6)
Ben McDermott0 (0b)
Zahid Ali 1-0-29-0
0.6
1
Zahid Ali to Wood, 1 run
0.5
6
Zahid Ali to Wood, SIX runs
0.4
4
Zahid Ali to Wood, FOUR runs
0.3
6
Zahid Ali to Wood, SIX runs
0.2
6
Zahid Ali to Wood, SIX runs
0.1
6
Zahid Ali to Wood, SIX runs
end of over 68 runs
UAE: 87/3CRR: 14.50 
Muhammad Arfan28 (14b 3x4 2x6)
Zahid Ali17 (5b 1x4 2x6)
Jack Wood 2-0-13-1
Alex Ross 1-0-21-0

Match State: Innings Break

5.6
Wood to Muhammad Arfan, no run
5.5
6
Wood to Muhammad Arfan, SIX runs
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossAustralia, elected to field first
Series
Season2025/26
Players per sideUnited Arab Emirates 6 (6 batting, 6 fielding); Australia 6 (6 batting, 6 fielding)
Player Of The Match
Australia
Jack Wood
Match days7 November 2025 - day (1-day match)
Umpires
Hong Kong
John Prakash
Hong Kong
Ramasamy Venkatesh
TV Umpire
Hong Kong
Hemant Tukrul
Reserve Umpire
Hong Kong
Niaz Ali
Match Referee
Hong Kong
Gandhimathinathan Sankaranarayanan
PointsAustralia 2, United Arab Emirates 0
Australia Innings
Player NameRB
JP Wood
retired hurt5511
BR McDermott
not out72
NR Hobson
not out265
Total88(0 wkts; 3 ovs)
Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
NEP10100-2.833
SA10100-8.167
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
IND110020.667
PAK21102-0.111
KUW10100-0.167
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
Full Table