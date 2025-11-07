Matches (33)
Bangladesh vs Sri Lanka, Pool D at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 07 2025 - Match Result
RESULT
Pool D, Mong Kok, November 07, 2025, Hong Kong International Sixes
Scorecard summary
Bangladesh • 75/5(6 overs)1st INNINGS
32 (9)
1/14 (2)
21 (7)
1/12 (1)
Sri Lanka • 61/6(5.1 overs)1st INNINGS
18 (12)
3/20 (2)
13 (7)
1/8 (1)
5.1
W
Habibur Rahman Sohan to Vimukthi, OUT
Nimesh Vimukthi run out (Habibur Rahman Sohan) 0 (2b 0x4 0x6) SR: 0
end of over 512 runs • 1 wicket
SL: 61/5CRR: 12.20
Dhananjaya Lakshan18 (11b 2x4 1x6)
Tofael Ahmed 1-0-8-1
Mosaddek Hossain 2-0-20-3
4.6
W
Tofael Ahmed to Lakshan, OUT
4.5
4
Tofael Ahmed to Lakshan, FOUR runs
4.4
4lb
Tofael Ahmed to Lakshan, 4 leg byes
4.3
•
Tofael Ahmed to Lakshan, no run
4.2
4
Tofael Ahmed to Lakshan, FOUR runs
4.1
•
Tofael Ahmed to Lakshan, no run
end of over 46 runs • 2 wickets
SL: 49/4CRR: 12.25
Nimesh Vimukthi0 (1b)
Dhananjaya Lakshan10 (6b 1x6)
Mosaddek Hossain 2-0-20-3
Jishan Alam 1-0-13-0
3.6
•
Mosaddek to Vimukthi, no run
3.5
W
Mosaddek to Tharindu Ratnayake, OUT
Tharindu Ratnayake lbw b Mosaddek Hossain 5 (3b 1x4 0x6) SR: 166.66
3.4
4
Mosaddek to Tharindu Ratnayake, FOUR runs
3.3
1
Mosaddek to Lakshan, 1 run
3.2
1
Mosaddek to Tharindu Ratnayake, 1 run
3.1
W
Mosaddek to Samarakoon, OUT
Lahiru Samarakoon b Mosaddek Hossain 13 (7b 2x4 0x6) SR: 185.71
end of over 313 runs
SL: 43/2CRR: 14.33
Lahiru Samarakoon13 (6b 2x4)
Dhananjaya Lakshan9 (5b 1x6)
Jishan Alam 1-0-13-0
Mosaddek Hossain 1-0-14-1
2.6
1
Jishan Alam to Samarakoon, 1 run
2.5
1
Jishan Alam to Lakshan, 1 run
2.4
1
Jishan Alam to Samarakoon, 1 run
2.3
2
Jishan Alam to Samarakoon, 2 runs
2.2
4
Jishan Alam to Samarakoon, FOUR runs
2.1
4
Jishan Alam to Samarakoon, FOUR runs
end of over 215 runs
SL: 30/2CRR: 15.00
Lahiru Samarakoon1 (1b)
Dhananjaya Lakshan8 (4b 1x6)
Mosaddek Hossain 1-0-14-1
Abu Hider 1-0-15-1
1.6
1
Mosaddek to Samarakoon, 1 run
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Sri Lanka, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Bangladesh 6 (6 batting, 6 fielding); Sri Lanka 6 (6 batting, 6 fielding)
|Player Of The Match
|Match days
|7 November 2025 - day (1-day match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Bangladesh 2, Sri Lanka 0
Sri Lanka Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|12
|3
|caught
|7
|4
|bowled
|18
|12
|bowled
|13
|7
|lbw
|5
|3
|run out
|0
|2
|Extras
|(lb 5, w 1)
|Total
|61(6 wkts; 5.1 ovs)
