Bangladesh vs Sri Lanka, Pool D at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 07 2025 - Match Result

RESULT
Pool D, Mong Kok, November 07, 2025, Hong Kong International Sixes
Bangladesh FlagBangladesh
75/5
Sri Lanka FlagSri Lanka
(T:76) 61

Bangladesh won by 14 runs

Player Of The Match
3/20
mosaddek-hossain
Scorecard summary
Bangladesh 75/5(6 overs)
1st INNINGS
Akbar Ali
32 (9)
Lahiru Samarakoon
1/14 (2)
Habibur Rahman Sohan
21 (7)
Tharindu Ratnayake
1/12 (1)
Sri Lanka 61/6(5.1 overs)
1st INNINGS
Dhananjaya Lakshan
18 (12)
Mosaddek Hossain
3/20 (2)
Lahiru Samarakoon
13 (7)
Tofael Ahmed
1/8 (1)
5.1
W
Habibur Rahman Sohan to Vimukthi, OUT
Nimesh Vimukthi run out (Habibur Rahman Sohan) 0 (2b 0x4 0x6) SR: 0
end of over 512 runs • 1 wicket
SL: 61/5CRR: 12.20 
Dhananjaya Lakshan18 (11b 2x4 1x6)
Tofael Ahmed 1-0-8-1
Mosaddek Hossain 2-0-20-3
4.6
W
Tofael Ahmed to Lakshan, OUT
4.5
4
Tofael Ahmed to Lakshan, FOUR runs
4.4
4lb
Tofael Ahmed to Lakshan, 4 leg byes
4.3
Tofael Ahmed to Lakshan, no run
4.2
4
Tofael Ahmed to Lakshan, FOUR runs
4.1
Tofael Ahmed to Lakshan, no run
end of over 46 runs • 2 wickets
SL: 49/4CRR: 12.25 
Nimesh Vimukthi0 (1b)
Dhananjaya Lakshan10 (6b 1x6)
Mosaddek Hossain 2-0-20-3
Jishan Alam 1-0-13-0
3.6
Mosaddek to Vimukthi, no run
3.5
W
Mosaddek to Tharindu Ratnayake, OUT
Tharindu Ratnayake lbw b Mosaddek Hossain 5 (3b 1x4 0x6) SR: 166.66
3.4
4
Mosaddek to Tharindu Ratnayake, FOUR runs
3.3
1
Mosaddek to Lakshan, 1 run
3.2
1
Mosaddek to Tharindu Ratnayake, 1 run
3.1
W
Mosaddek to Samarakoon, OUT
Lahiru Samarakoon b Mosaddek Hossain 13 (7b 2x4 0x6) SR: 185.71
end of over 313 runs
SL: 43/2CRR: 14.33 
Lahiru Samarakoon13 (6b 2x4)
Dhananjaya Lakshan9 (5b 1x6)
Jishan Alam 1-0-13-0
Mosaddek Hossain 1-0-14-1
2.6
1
Jishan Alam to Samarakoon, 1 run
2.5
1
Jishan Alam to Lakshan, 1 run
2.4
1
Jishan Alam to Samarakoon, 1 run
2.3
2
Jishan Alam to Samarakoon, 2 runs
2.2
4
Jishan Alam to Samarakoon, FOUR runs
2.1
4
Jishan Alam to Samarakoon, FOUR runs
end of over 215 runs
SL: 30/2CRR: 15.00 
Lahiru Samarakoon1 (1b)
Dhananjaya Lakshan8 (4b 1x6)
Mosaddek Hossain 1-0-14-1
Abu Hider 1-0-15-1
1.6
1
Mosaddek to Samarakoon, 1 run
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossSri Lanka, elected to field first
Series
Season2025/26
Players per sideBangladesh 6 (6 batting, 6 fielding); Sri Lanka 6 (6 batting, 6 fielding)
Player Of The Match
Bangladesh
Mosaddek Hossain
Match days7 November 2025 - day (1-day match)
Umpires
Hong Kong
Hemant Tukrul
Hong Kong
Niaz Ali
TV Umpire
Hong Kong
John Prakash
Reserve Umpire
Hong Kong
Jayanth Babu
Match Referee
Hong Kong
Gandhimathinathan Sankaranarayanan
PointsBangladesh 2, Sri Lanka 0
Sri Lanka Innings
Player NameRB
PTM Dabare
caught123
L Dilshan
caught74
D Lakshan
bowled1812
SMLD Samarakoon
bowled137
KTH Ratnayake
lbw53
N Vimukthi
run out02
Extras(lb 5, w 1)
Total61(6 wkts; 5.1 ovs)
<1 / 3>

Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
NEP10100-2.833
SA10100-8.167
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
IND110020.667
PAK21102-0.111
KUW10100-0.167
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
