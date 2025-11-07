Matches (33)
AUS vs IND (1)
IND-A vs SA-A (1)
PAK vs SA (1)
QAT vs AFG (1)
Ranji Trophy (19)
Hong Kong Sixes (10)

England vs U.A.E., Pool B at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 07 2025 - Match Result

NO RESULT
Pool B, Mong Kok, November 07, 2025, Hong Kong International Sixes
PrevNext

No result (abandoned with a toss)

Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Table
Match centre 

Match State: Delay - Wet outfield

Read full commentary
Playing XI
ENG
UAE
Player
Role
Joe Denly (c)
Top order Batter
James Coles 
Allrounder
Ethan Brookes 
Bowling Allrounder
Toby Albert 
Opening Batter
George Hill 
Batting Allrounder
Dan Mousley 
Batting Allrounder
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossEngland
Series
Season2025/26
Players per sideEngland 6 (6 batting, 6 fielding); United Arab Emirates 6 (6 batting, 6 fielding)
Match days7 November 2025 - day (1-day match)
Umpires
Hong Kong
John Prakash
Hong Kong
Niaz Ali
TV Umpire
Hong Kong
Jayanth Babu
Reserve Umpire
Hong Kong
Hemant Tukrul
Match Referee
Hong Kong
Gandhimathinathan Sankaranarayanan
PointsEngland 1, United Arab Emirates 1
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question

Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
NEP10100-2.833
SA10100-8.167
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
IND110020.667
PAK21102-0.111
KUW10100-0.167
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
Full Table