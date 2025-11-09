Matches (32)
WBBL (3)
NZ vs WI (1)
IND-A vs SA-A (1)
Hong Kong Sixes (8)
Ranji Trophy (19)
Hong Kong vs Bangladesh, Plate, Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 09 2025 - Match Result
RESULT
Plate, Final, Mong Kok, November 09, 2025, Hong Kong International Sixes
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 10 ovs
(rhb)
|85
|21
|4
|11
|404.76
|1 (2b)
|85 (21b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
(lfm)
|2
|0
|22
|4
|11.00
|5
|1
|2
|-
|1
|0
|32
|0
|32.00
|1
|0
|5
|-
Last Bat: Ehsan Khan 1 (1b) • FOW: 91/5 (4.6 Ov)
Fan Ratings are open
Tap to rate now!
6
6
1w
6
•
6
1w
6
5th
W
6
6
1
W
1
4th
4
6
•
6
6
6
3rd
1
1
4
4
1
1
2nd
4
4
4
6
4
Match centre
end of over 632 runs
HKG: 123/5CRR: 20.50
Aizaz Khan85 (21b 4x4 11x6)
Nizakat Khan28 (9b 3x4 2x6)
Akbar Ali 1-0-32-0
Abu Hider 2-0-22-4
5.6
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
5.5
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
5.5
1w
Akbar Ali to Aizaz Khan, 1 wide
5.4
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
5.3
•
Akbar Ali to Aizaz Khan, no run
5.2
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
5.2
1w
Akbar Ali to Aizaz Khan, 1 wide
5.1
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
end of over 514 runs • 2 wickets
HKG: 91/4CRR: 18.20
Nizakat Khan28 (9b 3x4 2x6)
Abu Hider 2-0-22-4
Jishan Alam 1-0-28-0
4.6
W
Abu Hider to Nizakat Khan, OUT
Ehsan Khan retired out 1 (1b 0x4 0x6) SR: 100
4.5
6
Abu Hider to Nizakat Khan, SIX runs
4.4
6
Abu Hider to Nizakat Khan, SIX runs
4.3
1
Abu Hider to Ehsan Khan, 1 run
4.2
W
Abu Hider to Nasrulla Rana, OUT
Nasrulla Rana b Abu Hider 4 (2b 1x4 0x6) SR: 200
4.1
1
Abu Hider to Nizakat Khan, 1 run
end of over 428 runs
HKG: 77/2CRR: 19.25
Nasrulla Rana4 (1b 1x4)
Nizakat Khan15 (6b 3x4)
Jishan Alam 1-0-28-0
Mosaddek Hossain 1-0-12-0
3.6
4
Jishan Alam to Nasrulla Rana, FOUR runs
Aizaz Khan retired hurt 55 (15b 4x4 6x6)
3.5
6
Jishan Alam to Aizaz Khan, SIX runs
3.4
•
Jishan Alam to Aizaz Khan, no run
3.3
6
Jishan Alam to Aizaz Khan, SIX runs
3.2
6
Jishan Alam to Aizaz Khan, SIX runs
3.1
6
Jishan Alam to Aizaz Khan, SIX runs
Commentary Feedback
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Hong Kong, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Bangladesh 6 (6 batting, 6 fielding); Hong Kong 6 (6 batting, 6 fielding)
|Player Of The Match
|Match days
|9 November 2025 - day (1-day match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
Hong Kong Innings
|Player Name
|R
|B
|bowled
|0
|1
|caught
|0
|1
|not out
|85
|21
|caught
|28
|10
|bowled
|4
|2
|retired out
|1
|1
|Extras
|(lb 1, w 4)
|Total
|123(5 wkts; 6 ovs)
<1 / 3>