Hong Kong vs Bangladesh, Plate, Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 09 2025 - Match Result

RESULT
Plate, Final, Mong Kok, November 09, 2025, Hong Kong International Sixes
Bangladesh FlagBangladesh
120/5
Hong Kong FlagHong Kong
(T:121) 123/5

Hong Kong won by 1 wicket

Player Of The Match
85*
aizaz-khan
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 10 ovs
Aizaz Khan* 
(rhb)
8521411404.761 (2b)85 (21b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Abu Hider 
(lfm)
2022411.00512-
Akbar Ali 
1032032.00105-
 Last BatEhsan Khan 1 (1b) FOW91/5 (4.6 Ov)
6
6
1w
6
6
1w
6
5th
W
6
6
1
W
1
4th
4
6
6
6
6
3rd
1
1
4
4
1
1
2nd
4
4
4
6
4
Match centre 
end of over 632 runs
HKG: 123/5CRR: 20.50 
Aizaz Khan85 (21b 4x4 11x6)
Nizakat Khan28 (9b 3x4 2x6)
Akbar Ali 1-0-32-0
Abu Hider 2-0-22-4
5.6
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
5.5
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
5.5
1w
Akbar Ali to Aizaz Khan, 1 wide
5.4
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
5.3
Akbar Ali to Aizaz Khan, no run
5.2
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
5.2
1w
Akbar Ali to Aizaz Khan, 1 wide
5.1
6
Akbar Ali to Aizaz Khan, SIX runs
end of over 514 runs • 2 wickets
HKG: 91/4CRR: 18.20 
Nizakat Khan28 (9b 3x4 2x6)
Abu Hider 2-0-22-4
Jishan Alam 1-0-28-0
4.6
W
Abu Hider to Nizakat Khan, OUT
Ehsan Khan retired out 1 (1b 0x4 0x6) SR: 100
4.5
6
Abu Hider to Nizakat Khan, SIX runs
4.4
6
Abu Hider to Nizakat Khan, SIX runs
4.3
1
Abu Hider to Ehsan Khan, 1 run
4.2
W
Abu Hider to Nasrulla Rana, OUT
Nasrulla Rana b Abu Hider 4 (2b 1x4 0x6) SR: 200
4.1
1
Abu Hider to Nizakat Khan, 1 run
end of over 428 runs
HKG: 77/2CRR: 19.25 
Nasrulla Rana4 (1b 1x4)
Nizakat Khan15 (6b 3x4)
Jishan Alam 1-0-28-0
Mosaddek Hossain 1-0-12-0
3.6
4
Jishan Alam to Nasrulla Rana, FOUR runs

Aizaz Khan retired hurt 55 (15b 4x4 6x6)

3.5
6
Jishan Alam to Aizaz Khan, SIX runs
3.4
Jishan Alam to Aizaz Khan, no run
3.3
6
Jishan Alam to Aizaz Khan, SIX runs
3.2
6
Jishan Alam to Aizaz Khan, SIX runs
3.1
6
Jishan Alam to Aizaz Khan, SIX runs
Read full commentary
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossHong Kong, elected to field first
Series
Season2025/26
Players per sideBangladesh 6 (6 batting, 6 fielding); Hong Kong 6 (6 batting, 6 fielding)
Player Of The Match
Hong Kong
Aizaz Khan
Match days9 November 2025 - day (1-day match)
Umpires
Hong Kong
John Prakash
Hong Kong
Niaz Ali
TV Umpire
Hong Kong
Shelton J D'Cruz
Reserve Umpire
Hong Kong
Jayanth Babu
Hong Kong Innings
Player NameRB
Babar Hayat
bowled01
Anshuman Rath
caught01
Aizaz Khan
not out8521
Nizakat Khan
caught2810
Nasrulla Rana
bowled42
Ehsan Khan
retired out11
Extras(lb 1, w 4)
Total123(5 wkts; 6 ovs)
<1 / 3>

Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
SA21102-0.305
NEP20200-5.457
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
KUW211022.167
PAK21102-0.111
IND21102-2.778
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
Full Table