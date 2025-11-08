Matches (32)
Hong Kong vs England, 3rd Quarter Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 08 2025 - Live Cricket Score

3rd Quarter Final, Mong Kok, November 08, 2025, Hong Kong International Sixes
Hong Kong FlagHong Kong
England FlagEngland
Tomorrow
7:35 AM

Match yet to begin

Unlocking the magic of Statsguru
batters to watch(Recent stats)
Nizakat Khan
3 M • 167 Runs • 83.5 Avg • 133.6 SR
Babar Hayat
3 M • 136 Runs • 45.33 Avg • 72.72 SR
EA Brookes
6 M • 40 Runs • 40 Avg • 333.33 SR
JM Coles
4 M • 3 Runs • 3 Avg • 150 SR
bowlers to watch(Recent stats)
Nasrulla Rana
1 M • 2 Wkts • 4 Econ • 3 SR
Aizaz Khan
3 M • 2 Wkts • 4 Econ • 57 SR
EA Brookes
4 M • 1 Wkt • 22.25 Econ • 24 SR
JM Coles
2 M • 1 Wkt • 24 Econ • 8 SR
Playing XI
HKG
ENG
Player
Role
Ehsan Khan 
Bowler
Yasim Murtaza (c)
Allrounder
Nizakat Khan 
Allrounder
Aizaz Khan 
Allrounder
Anshy Rath 
Top order Batter
Babar Hayat 
Batter
Nasrulla Rana 
Bowling Allrounder
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
Tossno toss
Series
Season2025/26
Players per sideHong Kong 6 (6 batting, 6 fielding); England 6 (6 batting, 6 fielding)
Match days8 November 2025 - day (1-day match)
Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
NEP10100-2.833
SA10100-8.167
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
IND110020.667
PAK21102-0.111
KUW10100-0.167
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
