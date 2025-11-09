Matches (32)
WBBL (3)
NZ vs WI (1)
IND-A vs SA-A (1)
Hong Kong Sixes (8)
Ranji Trophy (19)

Pakistan vs Kuwait, Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 09 2025 - Match Result

RESULT
Final, Mong Kok, November 09, 2025, Hong Kong International Sixes
PrevNext
Pakistan FlagPakistan
135/3
Kuwait FlagKuwait
(T:136) 92

Pakistan won by 43 runs

Player Of The Match
52* & 1/14
abbas-afridi
Live
Scorecard
Commentary
Stats
Table
Bet
Fan Ratings
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 10 ovs
Meet Bhavsar* 
(lhb)
331233275.000 (1b)33 (12b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Abdul Samad 
0.10010.00100-
Maaz Sadaqat 
(sla)
2029314.50523-
 Last BatMeet Bhavsar 33 (12b) FOW92/6 (5.1 Ov)
Fan ratingFan Ratings are open

Tap to rate now!

W
5th
6
4
6
1w
W
W
1b
4th
4
4
6
W
3rd
4
1
W
1
6
2nd
1
4
2w
1nb
1w
6
W
1
Match centre 
5.1
W
Abdul Samad to Meet Bhavsar, OUT
Meet Bhavsar c †Khawaja Nafay b Abdul Samad 33 (12b 3x4 3x6) SR: 275
end of over 518 runs • 2 wickets
KUW: 92/5CRR: 18.40 
Meet Bhavsar33 (11b 3x4 3x6)
Maaz Sadaqat 2-0-29-3
Abbas Afridi 1-0-14-1
4.6
6
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, SIX runs
4.5
4
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, FOUR runs
4.4
6
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, SIX runs
4.4
1w
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, 1 wide
4.3
W
Maaz Sadaqat to Mohamed Shafeeq, OUT
Mohamed Shafeeq lbw b Maaz Sadaqat 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0
4.2
W
Maaz Sadaqat to Patel, OUT
Yasin Patel lbw b Maaz Sadaqat 14 (6b 2x4 1x6) SR: 233.33
4.1
1b
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, 1 bye
end of over 414 runs • 1 wicket
KUW: 74/3CRR: 18.50 
Yasin Patel14 (5b 2x4 1x6)
Meet Bhavsar17 (7b 2x4 1x6)
Abbas Afridi 1-0-14-1
Maaz Sadaqat 1-0-12-1
3.6
4
Abbas Afridi to Patel, FOUR runs
3.5
4
Abbas Afridi to Patel, FOUR runs
3.4
Abbas Afridi to Patel, no run
3.3
6
Abbas Afridi to Patel, SIX runs
3.2
Abbas Afridi to Patel, no run
3.1
W
Abbas Afridi to Sandaruwan, OUT
Ravija Sandaruwan c Abdul Samad b Abbas Afridi 1 (2b 0x4 0x6) SR: 50
end of over 312 runs • 1 wicket
KUW: 60/2CRR: 20.00 
Meet Bhavsar17 (7b 2x4 1x6)
Ravija Sandaruwan1 (1b)
Maaz Sadaqat 1-0-12-1
Muhammad Shahzad 1-0-16-1
2.6
4
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, FOUR runs
2.5
1
Maaz Sadaqat to Sandaruwan, 1 run
2.4
W
Maaz Sadaqat to Bilal Tahir, OUT
Bilal Tahir c Abdul Samad b Maaz Sadaqat 6 (3b 0x4 1x6) SR: 200
2.3
1
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, 1 run
2.2
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, no run
2.1
6
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, SIX runs
Read full commentary
Commentary Feedback
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossKuwait, elected to field first
Series
Season2025/26
Players per sidePakistan 6 (6 batting, 6 fielding); Kuwait 6 (6 batting, 6 fielding)
Player Of The Match
Pakistan
Abbas Afridi
Series resultPakistan won the 2025/26 Hong Kong International Sixes
Match days9 November 2025 - day (1-day match)
Umpires
Hong Kong
Ramasamy Venkatesh
Hong Kong
Tabarak Dar
TV Umpire
Hong Kong
Renee Montgomery
Reserve Umpire
Hong Kong
Hemant Tukrul
Match Referee
Hong Kong
Gandhimathinathan Sankaranarayanan
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
Kuwait Innings
Player NameRB
Adnan Idrees
bowled308
Meet Bhavsar
caught3312
Bilal Tahir
caught63
R Sandaruwan
caught12
YI Patel
lbw146
Mohamed Shafeeq
lbw01
Extras(b 1, nb 1, w 6)
Total92(6 wkts; 5.1 ovs)
<1 / 3>

Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
SA21102-0.305
NEP20200-5.457
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
KUW211022.167
PAK21102-0.111
IND21102-2.778
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
Full Table