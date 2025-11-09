Matches (32)
Pakistan vs Kuwait, Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 09 2025 - Match Result
RESULT
Final, Mong Kok, November 09, 2025, Hong Kong International Sixes
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 10 ovs
(lhb)
|33
|12
|3
|3
|275.00
|0 (1b)
|33 (12b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|0.1
|0
|0
|1
|0.00
|1
|0
|0
|-
(sla)
|2
|0
|29
|3
|14.50
|5
|2
|3
|-
Last Bat: Meet Bhavsar 33 (12b) • FOW: 92/6 (5.1 Ov)
W
5th
6
4
6
1w
W
W
1b
4th
4
4
•
6
•
W
3rd
4
1
W
1
•
6
2nd
1
4
2w
1nb
1w
6
W
•
1
5.1
W
Abdul Samad to Meet Bhavsar, OUT
Meet Bhavsar c †Khawaja Nafay b Abdul Samad 33 (12b 3x4 3x6) SR: 275
end of over 518 runs • 2 wickets
KUW: 92/5CRR: 18.40
Meet Bhavsar33 (11b 3x4 3x6)
Maaz Sadaqat 2-0-29-3
Abbas Afridi 1-0-14-1
4.6
6
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, SIX runs
4.5
4
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, FOUR runs
4.4
6
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, SIX runs
4.4
1w
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, 1 wide
4.3
W
Maaz Sadaqat to Mohamed Shafeeq, OUT
Mohamed Shafeeq lbw b Maaz Sadaqat 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0
4.2
W
Maaz Sadaqat to Patel, OUT
Yasin Patel lbw b Maaz Sadaqat 14 (6b 2x4 1x6) SR: 233.33
4.1
1b
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, 1 bye
end of over 414 runs • 1 wicket
KUW: 74/3CRR: 18.50
Yasin Patel14 (5b 2x4 1x6)
Meet Bhavsar17 (7b 2x4 1x6)
Abbas Afridi 1-0-14-1
Maaz Sadaqat 1-0-12-1
3.6
4
Abbas Afridi to Patel, FOUR runs
3.5
4
Abbas Afridi to Patel, FOUR runs
3.4
•
Abbas Afridi to Patel, no run
3.3
6
Abbas Afridi to Patel, SIX runs
3.2
•
Abbas Afridi to Patel, no run
3.1
W
Abbas Afridi to Sandaruwan, OUT
Ravija Sandaruwan c Abdul Samad b Abbas Afridi 1 (2b 0x4 0x6) SR: 50
end of over 312 runs • 1 wicket
KUW: 60/2CRR: 20.00
Meet Bhavsar17 (7b 2x4 1x6)
Ravija Sandaruwan1 (1b)
Maaz Sadaqat 1-0-12-1
Muhammad Shahzad 1-0-16-1
2.6
4
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, FOUR runs
2.5
1
Maaz Sadaqat to Sandaruwan, 1 run
2.4
W
Maaz Sadaqat to Bilal Tahir, OUT
Bilal Tahir c Abdul Samad b Maaz Sadaqat 6 (3b 0x4 1x6) SR: 200
2.3
1
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, 1 run
2.2
•
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, no run
2.1
6
Maaz Sadaqat to Meet Bhavsar, SIX runs
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Kuwait, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Pakistan 6 (6 batting, 6 fielding); Kuwait 6 (6 batting, 6 fielding)
|Player Of The Match
|Series result
|Pakistan won the 2025/26 Hong Kong International Sixes
|Match days
|9 November 2025 - day (1-day match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
Kuwait Innings
|Player Name
|R
|B
|bowled
|30
|8
|caught
|33
|12
|caught
|6
|3
|caught
|1
|2
|lbw
|14
|6
|lbw
|0
|1
|Extras
|(b 1, nb 1, w 6)
|Total
|92(6 wkts; 5.1 ovs)
<1 / 3>