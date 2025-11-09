Matches (32)
U.A.E. vs Nepal, Bowl, 5th Match at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 09 2025 - Match Result
RESULT
Bowl, 5th Match, Mong Kok, November 09, 2025, Hong Kong International Sixes
Scorecard summary
United Arab Emirates • 129/5(6 overs)1st INNINGS
50 (10)
2/36 (2)
30 (10)
1/15 (1)
Nepal • 86/4(6 overs)1st INNINGS
32 (12)
2/15 (1)
31* (11)
1/17 (1)
end of over 615 runs • 2 wickets
NEP: 86/4CRR: 14.33
Basir Ahamad8 (2b 2x4)
Sundeep Jora31 (11b 4x6)
Muhammad Farooq 1-0-15-2
Zahid Ali 2-0-24-0
5.6
4
Muhammad Farooq to Basir Ahamad, FOUR runs
5.5
4
Muhammad Farooq to Basir Ahamad, FOUR runs
5.4
W
Muhammad Farooq to Rupesh Singh, OUT
Rupesh Singh lbw b Muhammad Farooq 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0
5.3
W
Muhammad Farooq to Mohammad Aadil Alam, OUT
Mohammad Aadil Alam b Muhammad Farooq 32 (12b 1x4 4x6) SR: 266.66
5.2
1
Muhammad Farooq to Jora, 1 run
5.1
6
Muhammad Farooq to Jora, SIX runs
end of over 513 runs
NEP: 71/2CRR: 14.20
Mohammad Aadil Alam32 (11b 1x4 4x6)
Sundeep Jora24 (9b 3x6)
Zahid Ali 2-0-24-0
Muhammad Arfan 1-0-10-0
4.6
•
Zahid Ali to Mohammad Aadil Alam, no run
4.5
1
Zahid Ali to Jora, 1 run
4.4
1
Zahid Ali to Mohammad Aadil Alam, 1 run
4.3
6
Zahid Ali to Mohammad Aadil Alam, SIX runs
4.2
4
Zahid Ali to Mohammad Aadil Alam, FOUR runs
4.1
1
Zahid Ali to Jora, 1 run
end of over 410 runs
NEP: 58/2CRR: 14.50
Sundeep Jora22 (7b 3x6)
Mohammad Aadil Alam21 (7b 3x6)
Muhammad Arfan 1-0-10-0
Saghir Khan 1-0-20-1
3.6
1
Muhammad Arfan to Jora, 1 run
3.5
1
Muhammad Arfan to Mohammad Aadil Alam, 1 run
3.4
6
Muhammad Arfan to Mohammad Aadil Alam, SIX runs
3.3
1
Muhammad Arfan to Jora, 1 run
3.2
1
Muhammad Arfan to Mohammad Aadil Alam, 1 run
3.1
•
Muhammad Arfan to Mohammad Aadil Alam, no run
end of over 320 runs • 1 wicket
NEP: 48/2CRR: 16.00
Mohammad Aadil Alam13 (3b 2x6)
Sundeep Jora20 (5b 3x6)
Saghir Khan 1-0-20-1
Nilansh Keswani 1-0-17-1
2.6
1
Saghir Khan to Mohammad Aadil Alam, 1 run
2.6
1w
Saghir Khan to Mohammad Aadil Alam, 1 wide
Match details
|Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
|Toss
|Nepal, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|United Arab Emirates 6 (6 batting, 6 fielding); Nepal 6 (6 batting, 6 fielding)
|Match days
|9 November 2025 - day (1-day match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
Nepal Innings
|Player Name
|R
|B
|not out
|31
|11
|caught
|6
|5
|lbw
|7
|5
|bowled
|32
|12
|lbw
|0
|1
|not out
|8
|2
|Extras
|(w 2)
|Total
|86(4 wkts; 6 ovs)
<1 / 3>