South Africa vs Pakistan, 2nd Quarter Final at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 08 2025 - Match Result

RESULT
2nd Quarter Final, Mong Kok, November 08, 2025, Hong Kong International Sixes
South Africa FlagSouth Africa
102/3
Pakistan FlagPakistan
(T:103) 105/1

Pakistan won by 5 wickets

Player Of The Match
3/11
muhammad-shahzad
Scorecard summary
South Africa 102/3(6 overs)
1st INNINGS
Jorich Van Schalkwyk
40 (13)
Muhammad Shahzad
3/11 (1)
Ethan-John Cunningham
29* (10)
Shahid Aziz
0/10 (1)
Pakistan 105/1(3.5 overs)
1st INNINGS
Abdul Samad
50* (10)
Ethan-John Cunningham
1/23 (1)
Khawaja Nafay
36 (13)
Blake Snijman
0/22 (1)
View full scorecard
3.5
6
Morris to Abdul Samad, SIX runs
3.4
6
Morris to Abdul Samad, SIX runs
3.3
6
Morris to Abdul Samad, SIX runs
3.2
6
Morris to Abdul Samad, SIX runs
3.1
6
Morris to Abdul Samad, SIX runs
end of over 323 runs • 1 wicket
PAK: 75/1CRR: 25.00 
Abbas Afridi12 (2b 2x6)
Abdul Samad20 (5b 3x6)
Ethan-John Cunningham 1-0-23-1
Blake Snijman 1-0-22-0
2.6
6
Cunningham to Abbas Afridi, SIX runs
2.6
1w
Cunningham to Abbas Afridi, 1 wide
2.5
6
Cunningham to Abbas Afridi, SIX runs
2.4
W
Cunningham to Khawaja Nafay, OUT
Khawaja Nafay c Morris b Cunningham 36 (13b 2x4 4x6) SR: 276.92
2.4
1w
Cunningham to Khawaja Nafay, 1 wide
2.3
4
Cunningham to Khawaja Nafay, FOUR runs
2.3
1nb
Cunningham to Khawaja Nafay, (no ball)
2.2
4
Cunningham to Khawaja Nafay, FOUR runs
2.1
Cunningham to Khawaja Nafay, no run
end of over 222 runs
PAK: 52/0CRR: 26.00 
Khawaja Nafay28 (8b 4x6)
Abdul Samad20 (5b 3x6)
Blake Snijman 1-0-22-0
Abdullah Bayoumy 1-0-30-0
1.6
1
Snijman to Khawaja Nafay, 1 run
1.5
Snijman to Khawaja Nafay, no run
1.4
6
Snijman to Khawaja Nafay, SIX runs
1.4
1w
Snijman to Khawaja Nafay, 1 wide
1.3
2
Snijman to Khawaja Nafay, 2 runs
1.2
6
Snijman to Khawaja Nafay, SIX runs
Read full commentary
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
TossPakistan, elected to field first
Series
Season2025/26
Players per sideSouth Africa 6 (6 batting, 6 fielding); Pakistan 6 (6 batting, 6 fielding)
Player Of The Match
Pakistan
Muhammad Shahzad
Match days8 November 2025 - day (1-day match)
Umpires
Hong Kong
Ramasamy Venkatesh
Hong Kong
Tabarak Dar
TV Umpire
Hong Kong
Renee Montgomery
Reserve Umpire
Hong Kong
Niaz Ali
Match Referee
Hong Kong
Gandhimathinathan Sankaranarayanan
Pakistan Innings
Player NameRB
Abdul Samad
not out5010
Khawaja Nafay
caught3613
Abbas Afridi
not out122
Extras(nb 2, w 5)
Total105(1 wkt; 3.5 ovs)
<1 / 3>

Hong Kong International Sixes

Pool A
TeamMWLDPTNRR
AFG220045.500
SA21102-0.305
NEP20200-5.457
Pool B
TeamMWLDPTNRR
AUS2100314.833
ENG200020.000
UAE20101-14.833
Pool C
TeamMWLDPTNRR
KUW211022.167
PAK21102-0.111
IND21102-2.778
Pool D
TeamMWLDPTNRR
HKG210038.652
BAN210032.333
SL20200-4.368
Full Table