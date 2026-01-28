Matches (26)
Men's Under-19 World Cup (2)
New Zealand in India (1)
WT20 WC Qualifier (3)
UAE vs IRE (1)
PAK vs AUS (1)
SA vs WI (1)
Ranji Trophy (16)
WPL (1)
Ahmedabad vs Strikers, 30th Match at Surat, ISPL, Jan 28 2026 - Match Result
RESULT
30th Match (N), Surat, January 28, 2026, Indian Street Premier League
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 10 ovs
|17
|9
|3
|0
|188.88
|6 (4b)
|17 (9b)
(rhb)
|2
|2
|0
|0
|100.00
|1 (1b)
|2 (2b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
(lmf)
|1.3
|0
|19
|1
|12.66
|1
|1
|1
|-
(rmf)
|2
|0
|21
|2
|10.50
|3
|2
|1
|-
Last Bat: Omkar Bhadrike 7 (3b) • FOW: 57/6 (8.3 Ov)
Fan Ratings are open
Tap to rate now!
4
1w
1
1
9th
1
4
1
W
6
1w
1
8th
1
1
W
2
2
6
7th
1
1
4
•
W
1
6th
1
W
W
•
•
1
Match centre
9.3
4
Nizam Ali to Bhushan Gole, FOUR runs
9.3
1w
Nizam Ali to Bhushan Gole, 1 wide
9.2
1
Nizam Ali to Rathod, 1 run
9.1
1
Nizam Ali to Bhushan Gole, 1 run
end of over 914 runs • 1 wicket
BAS: 63/6CRR: 7.00
Bhushan Gole12 (7b 2x4)
Mohit Rathod1 (1b)
Zaid Khan 2-0-21-2
Nizam Ali 1-0-12-1
8.6
1
Zaid Khan to Bhushan Gole, 1 run
8.5
4
Zaid Khan to Bhushan Gole, FOUR runs
8.4
1
Zaid Khan to Rathod, 1 run
8.3
W
Zaid Khan to Omkar Bhadrike, OUT
Omkar Bhadrike c Ashiq Ali Shamsu b Zaid Khan 7 (3b 0x4 1x6) SR: 233.33
8.2
6
Zaid Khan to Omkar Bhadrike, SIX runs
8.2
1w
Zaid Khan to Omkar Bhadrike, 1 wide
8.1
1
Zaid Khan to Bhushan Gole, 1 run
end of over 812 runs • 1 wicket
BAS: 49/5CRR: 6.12
Bhushan Gole6 (4b 1x4)
Omkar Bhadrike1 (1b)
Nizam Ali 1-0-12-1
Zaid Khan 1-0-7-1
7.6
1
Nizam Ali to Bhushan Gole, 1 run
7.5
1
Nizam Ali to Omkar Bhadrike, 1 run
7.4
W
Nizam Ali to Sumeet Dhekale, OUT
Sumeet Dhekale c Pradeep Patil b Nizam Ali 13 (7b 0x4 1x6) SR: 185.71
7.3
2
Nizam Ali to Sumeet Dhekale, 2 runs
7.2
2
Nizam Ali to Sumeet Dhekale, 2 runs
7.1
6
Nizam Ali to Sumeet Dhekale, SIX runs
end of over 76 runs • 1 wicket
BAS: 37/4CRR: 5.28
Sumeet Dhekale3 (3b)
Bhushan Gole5 (3b 1x4)
Zaid Khan 1-0-7-1
Farman Khan 2-0-7-2
6.6
1
Zaid Khan to Sumeet Dhekale, 1 run
6.5
1
Zaid Khan to Bhushan Gole, 1 run
6.4
4
Zaid Khan to Bhushan Gole, FOUR runs
Commentary Feedback
Match details
|Lalbhai Contractor Stadium, Surat
|Toss
|Ahmedabad Lions, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Ahmedabad Lions 12 (11 batting, 11 fielding); Bangalore Strikers 12 (11 batting, 11 fielding)
|Player Of The Match
|Match days
|28 January 2026 - night (1-day match)
|Points
|Bangalore Strikers 2, Ahmedabad Lions 0
Strikers Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|14
|15
|caught
|12
|15
|caught
|0
|5
|caught
|0
|1
|caught
|13
|7
|not out
|17
|9
|caught
|7
|3
|not out
|2
|2
|Extras
|(b 4, w 2)
|Total
|70(6 wkts; 9.3 ovs)
<1 / 2>