Ahmedabad vs Strikers, 30th Match at Surat, ISPL, Jan 28 2026 - Match Result

RESULT
30th Match (N), Surat, January 28, 2026, Indian Street Premier League
Strikers won by 4 wickets

Player Of The Match
bhushan-gole
Live
Scorecard
Commentary
Stats
Table
Bet
Fan Ratings
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 10 ovs
Bhushan Gole* 
17930188.886 (4b)17 (9b)
Mohit Rathod 
(rhb)
2200100.001 (1b)2 (2b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Nizam Ali 
(lmf)
1.3019112.66111-
Zaid Khan 
(rmf)
2021210.50321-
 Last BatOmkar Bhadrike 7 (3b) FOW57/6 (8.3 Ov)
4
1w
1
1
9th
1
4
1
W
6
1w
1
8th
1
1
W
2
2
6
7th
1
1
4
W
1
6th
1
W
W
1
Match centre 
9.3
4
Nizam Ali to Bhushan Gole, FOUR runs
9.3
1w
Nizam Ali to Bhushan Gole, 1 wide
9.2
1
Nizam Ali to Rathod, 1 run
9.1
1
Nizam Ali to Bhushan Gole, 1 run
end of over 914 runs • 1 wicket
BAS: 63/6CRR: 7.00 
Bhushan Gole12 (7b 2x4)
Mohit Rathod1 (1b)
Zaid Khan 2-0-21-2
Nizam Ali 1-0-12-1
8.6
1
Zaid Khan to Bhushan Gole, 1 run
8.5
4
Zaid Khan to Bhushan Gole, FOUR runs
8.4
1
Zaid Khan to Rathod, 1 run
8.3
W
Zaid Khan to Omkar Bhadrike, OUT
Omkar Bhadrike c Ashiq Ali Shamsu b Zaid Khan 7 (3b 0x4 1x6) SR: 233.33
8.2
6
Zaid Khan to Omkar Bhadrike, SIX runs
8.2
1w
Zaid Khan to Omkar Bhadrike, 1 wide
8.1
1
Zaid Khan to Bhushan Gole, 1 run
end of over 812 runs • 1 wicket
BAS: 49/5CRR: 6.12 
Bhushan Gole6 (4b 1x4)
Omkar Bhadrike1 (1b)
Nizam Ali 1-0-12-1
Zaid Khan 1-0-7-1
7.6
1
Nizam Ali to Bhushan Gole, 1 run
7.5
1
Nizam Ali to Omkar Bhadrike, 1 run
7.4
W
Nizam Ali to Sumeet Dhekale, OUT
Sumeet Dhekale c Pradeep Patil b Nizam Ali 13 (7b 0x4 1x6) SR: 185.71
7.3
2
Nizam Ali to Sumeet Dhekale, 2 runs
7.2
2
Nizam Ali to Sumeet Dhekale, 2 runs
7.1
6
Nizam Ali to Sumeet Dhekale, SIX runs
end of over 76 runs • 1 wicket
BAS: 37/4CRR: 5.28 
Sumeet Dhekale3 (3b)
Bhushan Gole5 (3b 1x4)
Zaid Khan 1-0-7-1
Farman Khan 2-0-7-2
6.6
1
Zaid Khan to Sumeet Dhekale, 1 run
6.5
1
Zaid Khan to Bhushan Gole, 1 run
6.4
4
Zaid Khan to Bhushan Gole, FOUR runs
Match details
Lalbhai Contractor Stadium, Surat
TossAhmedabad Lions, elected to bat first
Series
Season2025/26
Players per sideAhmedabad Lions 12 (11 batting, 11 fielding); Bangalore Strikers 12 (11 batting, 11 fielding)
Player Of The Match
Strikers
Bhushan Gole
Match days28 January 2026 - night (1-day match)
PointsBangalore Strikers 2, Ahmedabad Lions 0
Strikers Innings
Player NameRB
Omkar Keni
caught1415
Fardeen Kazi
caught1215
K Pawar
caught05
Dibyendu Paul
caught01
Sumeet Dhekale
caught137
Bhushan Gole
not out179
Omkar Bhadrike
caught73
M Rathod
not out22
Extras(b 4, w 2)
Total70(6 wkts; 9.3 ovs)
<1 / 2>

Indian Street Premier League

TeamMWLDPT
CHS853010
MAM853010
AHL752010
FRH84408
TOK64208
BAS83506
DHS73406
SKV81702
Full Table