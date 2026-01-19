Matches (30)
Ahmedabad vs Singams, 17th Match at Surat, ISPL, Jan 19 2026 - Match Result

RESULT
17th Match (N), Surat, January 19, 2026, Indian Street Premier League
Ahmedabad won by 20 runs

Player Of The Match
4/12
farman-khan
Scorecard summary
Ahmedabad Lions 72/4(10 overs)
1st INNINGS
Pradeep Patil
33* (27)
Ashish Pal
2/14 (2)
Prathamesh Thakre
13 (10)
Rajesh Sorte
1/12 (2)
Chennai Singams 52/8(10 overs)
1st INNINGS
Ketan Mhatre
12 (9)
Farman Khan
4/12 (2)
Jagannath Sarkar
7 (5)
Prathamesh Thakre
2/6 (2)
end of over 105 runs
CHS: 52/8CRR: 5.20 
Aryan Kharkar4 (4b)
Ashish Pal6 (7b)
Zaid Khan 2-0-9-1
Nizam Ali 2-0-13-1
9.6
1
Zaid Khan to Aryan Kharkar, 1 run
9.5
1
Zaid Khan to Ashish Pal, 1 run
9.4
Zaid Khan to Ashish Pal, no run
9.3
1
Zaid Khan to Aryan Kharkar, 1 run
9.2
1
Zaid Khan to Ashish Pal, 1 run
9.1
1
Zaid Khan to Aryan Kharkar, 1 run
end of over 95 runs • 1 wicket
CHS: 47/8CRR: 5.22 
Aryan Kharkar1 (1b)
Ashish Pal4 (4b)
Nizam Ali 2-0-13-1
Zaid Khan 1-0-4-1
8.6
1
Nizam Ali to Aryan Kharkar, 1 run
8.5
W
Nizam Ali to Sorte, OUT
Rajesh Sorte c Thakre b Nizam Ali 5 (6b 0x4 0x6) SR: 83.33
8.4
1
Nizam Ali to Ashish Pal, 1 run
8.3
Nizam Ali to Ashish Pal, no run
8.2
2
Nizam Ali to Ashish Pal, 2 runs
8.1
1
Nizam Ali to Sorte, 1 run
end of over 84 runs • 1 wicket
CHS: 42/7CRR: 5.25 
Rajesh Sorte4 (4b)
Ashish Pal1 (1b)
Zaid Khan 1-0-4-1
Farman Khan 2-0-12-4
7.6
1
Zaid Khan to Sorte, 1 run
7.5
1
Zaid Khan to Ashish Pal, 1 run
7.4
W
Zaid Khan to G Shillikyatar, OUT
Ganesh Shillikyatar c Pradeep Patil b Zaid Khan 1 (3b 0x4 0x6) SR: 33.33
7.3
1
Zaid Khan to Sorte, 1 run
7.2
1lb
Zaid Khan to G Shillikyatar, 1 leg bye
7.1
1
Zaid Khan to Sorte, 1 run
end of over 73 runs • 3 wickets
CHS: 38/6CRR: 5.42 
Rajesh Sorte1 (1b)
Ganesh Shillikyatar1 (1b)
Farman Khan 2-0-12-4
Nizam Ali 1-0-8-0
6.6
1
Farman Khan to Sorte, 1 run
6.5
W
Farman Khan to Sambhaj Patil, OUT
Sambhaj Patil c Pradeep Patil b Farman Khan 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0
Match details
Lalbhai Contractor Stadium, Surat
TossAhmedabad Lions, elected to bat first
Series
Season2025/26
Players per sideAhmedabad Lions 12 (11 batting, 11 fielding); Chennai Singams 12 (11 batting, 11 fielding)
Player Of The Match
Ahmedabad
Farman Khan
Match days19 January 2026 - night (1-day match)
PointsAhmedabad Lions 2, Chennai Singams 0
Singams Innings
Player NameRB
J Sarkar
caught75
K Mhatre
bowled129
Kisan Satpute
caught18
Mohammed Nadeem
caught711
Sarfraz Khan
caught56
G Shillikyatar
caught13
Sambhaj Patil
caught01
R Sorte
caught56
Ashish Pal
not out67
Aryan Kharkar
not out44
Extras(lb 1, w 4)
Total52(8 wkts; 10 ovs)
<1 / 3>

Indian Street Premier League

TeamMWLDPT
AHL651010
MAM64208
CHS53206
DHS63306
FRH52304
TOK32104
SKV51402
BAS40400
