Matches (30)
SL v ENG (1)
AFG vs WI (1)
WPL (1)
SA20 (1)
Men's Under-19 World Cup (3)
WT20 WC Qualifier (4)
Super Smash (1)
Ranji Trophy (17)
New Zealand in India (1)
Ahmedabad vs Singams, 17th Match at Surat, ISPL, Jan 19 2026 - Match Result
RESULT
17th Match (N), Surat, January 19, 2026, Indian Street Premier League
Match centre
Scorecard summary
Ahmedabad Lions • 72/4(10 overs)1st INNINGS
33* (27)
2/14 (2)
13 (10)
1/12 (2)
Chennai Singams • 52/8(10 overs)1st INNINGS
12 (9)
4/12 (2)
7 (5)
2/6 (2)
end of over 105 runs
CHS: 52/8CRR: 5.20
Aryan Kharkar4 (4b)
Ashish Pal6 (7b)
Zaid Khan 2-0-9-1
Nizam Ali 2-0-13-1
9.6
1
Zaid Khan to Aryan Kharkar, 1 run
9.5
1
Zaid Khan to Ashish Pal, 1 run
9.4
•
Zaid Khan to Ashish Pal, no run
9.3
1
Zaid Khan to Aryan Kharkar, 1 run
9.2
1
Zaid Khan to Ashish Pal, 1 run
9.1
1
Zaid Khan to Aryan Kharkar, 1 run
end of over 95 runs • 1 wicket
CHS: 47/8CRR: 5.22
Aryan Kharkar1 (1b)
Ashish Pal4 (4b)
Nizam Ali 2-0-13-1
Zaid Khan 1-0-4-1
8.6
1
Nizam Ali to Aryan Kharkar, 1 run
8.5
W
Nizam Ali to Sorte, OUT
Rajesh Sorte c Thakre b Nizam Ali 5 (6b 0x4 0x6) SR: 83.33
8.4
1
Nizam Ali to Ashish Pal, 1 run
8.3
•
Nizam Ali to Ashish Pal, no run
8.2
2
Nizam Ali to Ashish Pal, 2 runs
8.1
1
Nizam Ali to Sorte, 1 run
end of over 84 runs • 1 wicket
CHS: 42/7CRR: 5.25
Rajesh Sorte4 (4b)
Ashish Pal1 (1b)
Zaid Khan 1-0-4-1
Farman Khan 2-0-12-4
7.6
1
Zaid Khan to Sorte, 1 run
7.5
1
Zaid Khan to Ashish Pal, 1 run
7.4
W
Zaid Khan to G Shillikyatar, OUT
Ganesh Shillikyatar c Pradeep Patil b Zaid Khan 1 (3b 0x4 0x6) SR: 33.33
7.3
1
Zaid Khan to Sorte, 1 run
7.2
1lb
Zaid Khan to G Shillikyatar, 1 leg bye
7.1
1
Zaid Khan to Sorte, 1 run
end of over 73 runs • 3 wickets
CHS: 38/6CRR: 5.42
Rajesh Sorte1 (1b)
Ganesh Shillikyatar1 (1b)
Farman Khan 2-0-12-4
Nizam Ali 1-0-8-0
6.6
1
Farman Khan to Sorte, 1 run
6.5
W
Farman Khan to Sambhaj Patil, OUT
Sambhaj Patil c Pradeep Patil b Farman Khan 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0
Match details
|Lalbhai Contractor Stadium, Surat
|Toss
|Ahmedabad Lions, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Ahmedabad Lions 12 (11 batting, 11 fielding); Chennai Singams 12 (11 batting, 11 fielding)
|Player Of The Match
|Match days
|19 January 2026 - night (1-day match)
|Points
|Ahmedabad Lions 2, Chennai Singams 0
Singams Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|7
|5
|bowled
|12
|9
|caught
|1
|8
|caught
|7
|11
|caught
|5
|6
|caught
|1
|3
|caught
|0
|1
|caught
|5
|6
|not out
|6
|7
|not out
|4
|4
|Extras
|(lb 1, w 4)
|Total
|52(8 wkts; 10 ovs)
<1 / 3>