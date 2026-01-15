Matches (14)
New Zealand in India
WPL
SA20
Super Smash
BBL
Vijay Hazare Trophy
Men's Under-19 World Cup
BPL

Singams vs Hyderabad, 10th Match at Surat, ISPL, Jan 15 2026 - Live Cricket Score

10th Match (N), Surat, January 15, 2026, Indian Street Premier League
Chennai Singams FlagChennai Singams
Falcon Risers Hyderabad FlagFalcon Risers Hyderabad
Tomorrow
2:30 PM

Match yet to begin

Points Table
Teams
M
W
L
N/R
PT
4
Chennai SingamsChennai Singams
11002
5
Falcon Risers HyderabadFalcon Risers Hyderabad
21102
Recent Performance
Last five matches
batters to watch(Recent stats)
Sarfraz Khan
1 M • 45 Runs • 45 Avg • 187.5 SR
J Sarkar
1 M • 16 Runs • 16 Avg • 84.21 SR
P Gharat
2 M • 51 Runs • 51 Avg • 124.39 SR
Shreyas Kadam
2 M • 26 Runs • 0 Avg • 136.84 SR
bowlers to watch(Recent stats)
J Sarkar
1 M • 2 Wkts • 3.5 Econ • 6 SR
Ashish Pal
1 M • 2 Wkts • 7.5 Econ • 6 SR
Praveen Kumar
2 M • 7 Wkts • 4 Econ • 3.42 SR
Vicky Pujari
2 M • 4 Wkts • 5.5 Econ • 6 SR
Squad
Match details
Lalbhai Contractor Stadium, Surat
Series
Season2025/26
Match days15 January 2026 - night (1-day match)
Indian Street Premier League

TeamMWLDPT
MAM32104
DHS32104
AHL22004
CHS11002
FRH21102
BAS20200
SKV20200
TOK10100
Full Table