Delhi vs Hyderabad, 16th Match at Surat, ISPL, Jan 18 2026 - Match Result
RESULT
16th Match (N), Surat, January 18, 2026, Indian Street Premier League
Match centre
Scorecard summary
Delhi Superheros • 39/10(10 overs)1st INNINGS
9 (11)
4/11 (2)
7 (12)
2/5 (2)
Falcon Risers Hyderabad • 40/4(5.3 overs)1st INNINGS
21 (13)
1/6 (1)
6 (7)
1/5 (0.3)
5.3
4
Shravan Mishra to Vicky Pujari, FOUR runs
5.2
1
Shravan Mishra to Pappu Todkar, 1 run
5.1
W
Shravan Mishra to S Dhyani, OUT
Sanskar Dhyani c Longale b Shravan Mishra 6 (7b 1x4 0x6) SR: 85.71
end of over 57 runs • 1 wicket
FRH: 35/2CRR: 7.00
Sanskar Dhyani6 (6b 1x4)
Sahil Longale 1-0-7-0
Nashant Kumar 1-0-6-1
Match State: Drinks
4.6
2W
Longale to Mansoor KL, 2 runs, OUT
Mansoor KL retired out 21 (13b 3x4 0x6) SR: 161.53
4.5
1
Longale to S Dhyani, 1 run
4.4
•
Longale to S Dhyani, no run
4.3
4
Longale to S Dhyani, FOUR runs
4.2
•
Longale to S Dhyani, no run
4.1
•
Longale to S Dhyani, no run
end of over 47 runs • 1 wicket
FRH: 28/2CRR: 7.00
Mansoor KL19 (12b 3x4)
Sanskar Dhyani1 (1b)
Nashant Kumar 1-0-6-1
Padmesh Mhatre 1-0-3-0
3.6
4
Nashant Kumar to Mansoor KL, FOUR runs
3.5
1
Nashant Kumar to S Dhyani, 1 run
3.4
W
Nashant Kumar to Y Penkar, OUT
Yogesh Penkar c Bhoir b Nashant Kumar 3 (6b 0x4 0x6) SR: 50
3.3
1lb
Nashant Kumar to Mansoor KL, 1 leg bye
3.2
1
Nashant Kumar to Y Penkar, 1 run
3.1
•
Nashant Kumar to Y Penkar, no run
end of over 34 runs
FRH: 21/1CRR: 7.00
Yogesh Penkar2 (3b)
Mansoor KL15 (10b 2x4)
Padmesh Mhatre 1-0-3-0
Dhiraj Bhoir 1-0-11-1
2.6
1
P Mhatre to Y Penkar, 1 run
2.5
1
P Mhatre to Mansoor KL, 1 run
2.4
•
P Mhatre to Mansoor KL, no run
2.3
1
P Mhatre to Y Penkar, 1 run
2.2
•
P Mhatre to Y Penkar, no run
Match details
|Lalbhai Contractor Stadium, Surat
|Toss
|Delhi Superheros, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Players per side
|Delhi Superheros 13 (11 batting, 11 fielding); Falcon Risers Hyderabad 13 (11 batting, 11 fielding)
|Player Of The Match
|Match days
|18 January 2026 - night (1-day match)
|Points
|Falcon Risers Hyderabad 2, Delhi Superheros 0
Hyderabad Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|3
|5
|retired out
|21
|13
|caught
|3
|6
|caught
|6
|7
|not out
|4
|1
|not out
|1
|1
|Extras
|(lb 2)
|Total
|40(4 wkts; 5.3 ovs)
<1 / 3>