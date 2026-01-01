Matches (26)
Men's Under-19 World Cup (2)
New Zealand in India (1)
WT20 WC Qualifier (3)
UAE vs IRE (1)
PAK vs AUS (1)
SA vs WI (1)
Ranji Trophy (16)
WPL (1)

Srinagar vs Delhi, 31st Match at Surat, ISPL, Jan 29 2026 - Live Cricket Score

31st Match (D/N), Surat, January 29, 2026, Indian Street Premier League
PrevNext
Srinagar Ke Veer FlagSrinagar Ke Veer
Delhi Superheros FlagDelhi Superheros
Tomorrow
12:00 PM

Match yet to begin

Summary
Stats
Squads
Table
Points Table
See full table
Teams
M
W
L
N/R
PT
7
Delhi SuperherosDelhi Superheros
73406
8
Srinagar Ke VeerSrinagar Ke Veer
81702
Recent Performance
Last five matches
Unlocking the magic of Statsguru
AskESPNcricinfo Logo
Match centre Ground time: 00:23
batters to watch(Recent stats)
Amol Nilugade
7 M • 105 Runs • 17.5 Avg • 111.7 SR
Aryan Naik
8 M • 67 Runs • 9.57 Avg • 89.33 SR
P Mhatre
7 M • 84 Runs • 14 Avg • 186.66 SR
P Pawar
7 M • 72 Runs • 12 Avg • 98.63 SR
bowlers to watch(Recent stats)
P Ambhire
8 M • 10 Wkts • 7.96 Econ • 9.5 SR
Raju Mukhiya
8 M • 8 Wkts • 9.51 Econ • 9.62 SR
Aakash Singh
7 M • 10 Wkts • 5.92 Econ • 7.8 SR
Firoz Shaikh
6 M • 10 Wkts • 7.11 Econ • 7 SR
Squad
Match details
Lalbhai Contractor Stadium, Surat
Series
Season2025/26
Match days29 January 2026 - daynight (1-day match)
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question

Indian Street Premier League

TeamMWLDPT
CHS853010
MAM853010
AHL752010
FRH84408
TOK64208
BAS83506
DHS73406
SKV81702
Full Table