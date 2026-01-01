Matches (26)
Srinagar vs Delhi, 31st Match at Surat, ISPL, Jan 29 2026 - Live Cricket Score
31st Match (D/N), Surat, January 29, 2026, Indian Street Premier League
Points Table
Recent Performance
Last five matches
Srinagar
L
W
L
L
L
Delhi
W
L
W
L
L
batters to watch(Recent stats)
SKV7 M • 105 Runs • 17.5 Avg • 111.7 SR
SKV8 M • 67 Runs • 9.57 Avg • 89.33 SR
DHS7 M • 84 Runs • 14 Avg • 186.66 SR
7 M • 72 Runs • 12 Avg • 98.63 SR
bowlers to watch(Recent stats)
SKV8 M • 10 Wkts • 7.96 Econ • 9.5 SR
SKV8 M • 8 Wkts • 9.51 Econ • 9.62 SR
DHS7 M • 10 Wkts • 5.92 Econ • 7.8 SR
DHS6 M • 10 Wkts • 7.11 Econ • 7 SR
Squad
Match details
|Lalbhai Contractor Stadium, Surat
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|29 January 2026 - daynight (1-day match)