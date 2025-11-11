Matches (26)
WBBL (2)
Sheffield Shield (3)
PAK vs SL (1)
Ranji Trophy (19)
NZ vs WI (1)

Bangladesh vs Ireland, 1st Test at Sylhet, BAN vs IRE, Nov 11 2025 - Live Cricket Score

1st Test, Sylhet, November 11 - 15, 2025, Ireland tour of Bangladesh
Prev
Next
Bangladesh FlagBangladesh
Ireland FlagIreland
Tomorrow
4:00 AM

Match yet to begin

Summary
Preview
Stats
News
Squads
What will be the toss result?
BAN Win & Bat
IRE Win & Bat
BAN Win & Bowl
IRE Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Last five matches
Unlocking the magic of Statsguru
AskESPNcricinfo Logo
Match centre Ground time: 01:51
batters to watch(Recent stats)
Najmul Hossain Shanto
8 M • 650 Runs • 46.43 Avg • 55.84 SR
Shadman Islam
9 M • 512 Runs • 30.12 Avg • 52.62 SR
LJ Tucker
7 M • 571 Runs • 43.92 Avg • 63.79 SR
AR McBrine
9 M • 503 Runs • 35.93 Avg • 54.79 SR
bowlers to watch(Recent stats)
Taijul Islam
9 M • 42 Wkts • 3.35 Econ • 51.14 SR
Mehidy Hasan Miraz
9 M • 31 Wkts • 3.3 Econ • 55.16 SR
AR McBrine
9 M • 25 Wkts • 3.41 Econ • 73.56 SR
BJ McCarthy
3 M • 14 Wkts • 2.74 Econ • 38.78 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
BAN
IRE
Player
Role
Najmul Hossain Shanto (c)
Top order Batter
Ebadot Hossain 
Bowler
Hasan Mahmud 
Bowler
Hasan Murad 
Bowler
Jaker Ali 
Wicketkeeper Batter
Khaled Ahmed 
Bowler
Litton Das 
Wicketkeeper Batter
Mahmudul Hasan Joy 
Top order Batter
Mehidy Hasan Miraz 
Allrounder
Mominul Haque 
Batting Allrounder
Mushfiqur Rahim 
Wicketkeeper Batter
Nahid Rana 
Bowler
Shadman Islam 
Opening Batter
Taijul Islam 
Bowling Allrounder
Match details
Sylhet International Cricket Stadium, Academy Ground
Series
Season2025/26
Match numberTest no. 2605
Hours of play (local time)10.00 start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days11,12,13,14,15 November 2025 - day (5-day match)
Umpires
Pakistan
Ahsan Raza
Australia
Sam Nogajski
TV Umpire
England
Richard Illingworth
Reserve Umpire
Bangladesh
Tanvir Ahmed
Match Referee
Zimbabwe
Andy Pycroft
Language
English
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question