Stars vs Kabul, 5th Match at Kabul, Kabul PL, Oct 12 2025 - Match Result
RESULT
5th Match, Kabul, October 12, 2025, Kabul Premier League
180/6
(17.2/20 ov, T:181) 181/3
Kabul won by 7 wickets (with 16 balls remaining)
Match centreScores: Samiullah Stanikzai
Scorecard summary
Pamir Stars • 180/6(20 overs)
61 (36)
2/17 (4)
53 (39)
1/31 (3)
Kabul Knight Riders • 181/3(17.2 overs)
92* (46)
1/18 (3)
27 (25)
1/39 (3)
17.2
1
Numan Zadran to Rahmanullah, 1 run
17.1
1
Numan Zadran to Sohail Khan Zurmati, 1 run
end of over 1714 runs
KAR: 179/3CRR: 10.52 • RRR: 0.66
Sohail Khan Zurmati19 (19b 1x6)
Rahmanullah91 (45b 10x4 4x6)
Anwar Sayed 1-0-14-0
Abdullah Tarakhail 3-0-31-0
16.6
1
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 run
16.5
1
Anwar Sayed to Rahmanullah, 1 run
16.4
1
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 run
16.3
6
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, SIX runs
16.3
1nb
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, (no ball)
16.2
1
Anwar Sayed to Rahmanullah, 1 run
16.1
1
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 run
16.1
1w
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 wide
16.1
1w
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 wide
end of over 1618 runs
KAR: 165/3CRR: 10.31 • RRR: 4.00
Rahmanullah89 (43b 10x4 4x6)
Sohail Khan Zurmati10 (14b)
Abdullah Tarakhail 3-0-31-0
Amir Zazai 3-0-18-1
15.6
2
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, 2 runs
15.5
•
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, no run
15.4
6
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, SIX runs
15.3
4
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, FOUR runs
15.2
6
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, SIX runs
15.1
•
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, no run
end of over 154 runs
KAR: 147/3CRR: 9.80 • RRR: 6.80
Sohail Khan Zurmati10 (14b)
Rahmanullah71 (37b 9x4 2x6)
Amir Zazai 3-0-18-1
Gawhar Arman 3-0-39-1
14.6
•
Amir Zazai to Sohail Khan Zurmati, no run
14.5
•
Amir Zazai to Sohail Khan Zurmati, no run
14.4
•
Amir Zazai to Sohail Khan Zurmati, no run
Match details
|Ayobi Cricket Stadium
|Toss
|Pamir Stars, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Hours of play (local time)
|13.00 start, First Session 13.00-14.30, Interval 14.30-14.50, Second Session 14.50-16.20
|Match days
|12 October 2025 - day (20-over match)
|PS Player Replacement
Substitute:
|KAR Player Replacement
Substitute:
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Kabul Knight Riders 2, Pamir Stars 0
Kabul Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|17
|9
|bowled
|14
|5
|bowled
|27
|25
|not out
|92
|46
|not out
|20
|20
|Extras
|(b 4, lb 1, nb 1, w 5)
|Total
|181(3 wkts; 17.2 ovs)
<1 / 3>