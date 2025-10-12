Matches (7)
Stars vs Kabul, 5th Match at Kabul, Kabul PL, Oct 12 2025 - Match Result

RESULT
5th Match, Kabul, October 12, 2025, Kabul Premier League
Pamir Stars FlagPamir Stars
180/6
Kabul Knight Riders FlagKabul Knight Riders
(17.2/20 ov, T:181) 181/3

Kabul won by 7 wickets (with 16 balls remaining)

Player Of The Match
92* (46)
rahmanullah
Scores: Samiullah Stanikzai
Scorecard summary
Pamir Stars 180/6(20 overs)
Emal
61 (36)
Mohammad Ibrahim
2/17 (4)
Taj Esiakhail
53 (39)
Samiullah
1/31 (3)
Kabul Knight Riders 181/3(17.2 overs)
Rahmanullah
92* (46)
Amir Zazai
1/18 (3)
Rahimullah Zurmati
27 (25)
Gawhar Arman
1/39 (3)
17.2
1
Numan Zadran to Rahmanullah, 1 run
17.1
1
Numan Zadran to Sohail Khan Zurmati, 1 run
end of over 1714 runs
KAR: 179/3CRR: 10.52 RRR: 0.66
Sohail Khan Zurmati19 (19b 1x6)
Rahmanullah91 (45b 10x4 4x6)
Anwar Sayed 1-0-14-0
Abdullah Tarakhail 3-0-31-0
16.6
1
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 run
16.5
1
Anwar Sayed to Rahmanullah, 1 run
16.4
1
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 run
16.3
6
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, SIX runs
16.3
1nb
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, (no ball)
16.2
1
Anwar Sayed to Rahmanullah, 1 run
16.1
1
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 run
16.1
1w
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 wide
16.1
1w
Anwar Sayed to Sohail Khan Zurmati, 1 wide
end of over 1618 runs
KAR: 165/3CRR: 10.31 RRR: 4.00
Rahmanullah89 (43b 10x4 4x6)
Sohail Khan Zurmati10 (14b)
Abdullah Tarakhail 3-0-31-0
Amir Zazai 3-0-18-1
15.6
2
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, 2 runs
15.5
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, no run
15.4
6
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, SIX runs
15.3
4
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, FOUR runs
15.2
6
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, SIX runs
15.1
Abdullah Tarakhail to Rahmanullah, no run
end of over 154 runs
KAR: 147/3CRR: 9.80 RRR: 6.80
Sohail Khan Zurmati10 (14b)
Rahmanullah71 (37b 9x4 2x6)
Amir Zazai 3-0-18-1
Gawhar Arman 3-0-39-1
14.6
Amir Zazai to Sohail Khan Zurmati, no run
14.5
Amir Zazai to Sohail Khan Zurmati, no run
14.4
Amir Zazai to Sohail Khan Zurmati, no run
Match details
Ayobi Cricket Stadium
TossPamir Stars, elected to bat first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
Kabul
Rahmanullah
Hours of play (local time)13.00 start, First Session 13.00-14.30, Interval 14.30-14.50, Second Session 14.50-16.20
Match days12 October 2025 - day (20-over match)
PS Player Replacement
Substitute
Anwar Sayed
in
Noor Rayan
 out (2nd innings, 16 ov)
KAR Player Replacement
Substitute
Mohammadullah
in
Mohammad Ibrahim
 out (1st innings, 8 ov)
Umpires
Afghanistan
Muhammad Sabir
Afghanistan
Nasir Khan
TV Umpire
Afghanistan
Mahmood Kharoti
Reserve Umpire
Afghanistan
Bahadur Niazi
Match Referee
Afghanistan
Yasir Latifzai
PointsKabul Knight Riders 2, Pamir Stars 0
Kabul Innings
Player NameRB
Imran
caught179
Mohammad Sabir
bowled145
Rahimullah Zurmati
bowled2725
Rahmanullah
not out9246
Sohail Khan Zurmati
not out2020
Extras(b 4, lb 1, nb 1, w 5)
Total181(3 wkts; 17.2 ovs)
<1 / 3>

Kabul Premier League

TeamMWLPTNRR
KZ22040.900
SPW21121.175
KAR21120.684
BAS11020.500
PS2020-2.054
ABD1010-2.085
SHH-----
SHE-----
Full Table