Burgher vs Ace Capital, Group B at Colombo, MLT (3-day), Jan 02 2026 - Match Result
RESULT
Group B, Colombo (PSS), January 02 - 04, 2026, Major League Tournament
233 & 194
(T:286) 142 & 286/4
Ace Capital won by 6 wickets
Scorecard summary
Burgher Recreation Club • 233/10(71.1 overs)1st INNINGS
80 (97)
4/39 (13.1)
37 (68)
3/69 (24)
Ace Capital Cricket Club • 142/10(40.2 overs)1st INNINGS
58 (55)
5/32 (13.2)
32 (48)
2/15 (6)
Burgher Recreation Club • 194/10(60.5 overs)2nd INNINGS
49 (63)
5/54 (20)
37* (92)
3/50 (21)
Ace Capital Cricket Club • 286/4(65.1 overs)2nd INNINGS
121 (128)
2/72 (15)
59* (105)
1/87 (25.1)
65.1
4
Dulshan to Kulasekara, FOUR runs
end of over 652 runs • 1 wicket
ACCC: 282/4CRR: 4.33
Raveen de Silva0 (2b)
Kavindu Kulasekara55 (104b 5x4)
Promod Maduwantha 3-0-12-1
Shashika Dulshan 25-2-83-1
64.6
•
Maduwantha to de Silva, no run
64.5
•
Maduwantha to de Silva, no run
64.4
W
Maduwantha to Silva, OUT
Ranesh Silva lbw b Maduwantha 49 (58b 8x4 0x6) SR: 84.48
64.3
1
Maduwantha to Kulasekara, 1 run
64.2
•
Maduwantha to Kulasekara, no run
64.1
1
Maduwantha to Silva, 1 run
end of over 642 runs
ACCC: 280/3CRR: 4.37
Kavindu Kulasekara54 (102b 5x4)
Ranesh Silva48 (56b 8x4)
Shashika Dulshan 25-2-83-1
Sahan Adeesha Appuhami 10-1-49-0
63.6
•
Dulshan to Kulasekara, no run
63.5
•
Dulshan to Kulasekara, no run
63.4
1
Dulshan to Silva, 1 run
63.3
1
Dulshan to Kulasekara, 1 run
63.2
•
Dulshan to Kulasekara, no run
63.1
•
Dulshan to Kulasekara, no run
end of over 636 runs
ACCC: 278/3CRR: 4.41
Ranesh Silva47 (55b 8x4)
Kavindu Kulasekara53 (97b 5x4)
Sahan Adeesha Appuhami 10-1-49-0
Shashika Dulshan 24-2-81-1
62.6
•
Appuhami to Silva, no run
62.5
•
Appuhami to Silva, no run
62.4
2
Appuhami to Silva, 2 runs
62.3
3
Appuhami to Kulasekara, 3 runs
62.2
1
Appuhami to Silva, 1 run
62.1
•
Appuhami to Silva, no run
end of over 624 runs
ACCC: 272/3CRR: 4.38
Kavindu Kulasekara50 (96b 5x4)
Ranesh Silva44 (50b 8x4)
Shashika Dulshan 24-2-81-1
Sahan Adeesha Appuhami 9-1-43-0
61.6
•
Dulshan to Kulasekara, no run
Match details
|P Sara Oval, Colombo
|Toss
|Ace Capital Cricket Club, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Hours of play (local time)
|10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
|Match days
|2,3,4 January 2026 - day (3-day match)
|FC debut
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Ace Capital Cricket Club 17.14, Burgher Recreation Club 4.235
Ace Capital Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|121
|128
|lbw
|11
|33
|caught
|35
|68
|not out
|59
|105
|lbw
|49
|58
|not out
|0
|2
|Extras
|(b 2, lb 3, nb 3, w 3)
|Total
|286(4 wkts; 65.1 ovs)
<1 / 3>