Burgher vs Ace Capital, Group B at Colombo, MLT (3-day), Jan 02 2026 - Match Result

RESULT
Group B, Colombo (PSS), January 02 - 04, 2026, Major League Tournament
Burgher Recreation Club FlagBurgher Recreation Club
233 & 194
Ace Capital Cricket Club FlagAce Capital Cricket Club
(T:286) 142 & 286/4

Ace Capital won by 6 wickets

Match centre 
Scorecard summary
Burgher Recreation Club 233/10(71.1 overs)
1st INNINGS
Raminda Wijesooriya
80 (97)
Wanuja Sahan
4/39 (13.1)
Heshan Dhanushka Fernando
37 (68)
Roshan Jayatissa
3/69 (24)
Ace Capital Cricket Club 142/10(40.2 overs)
1st INNINGS
Wanuja Sahan
58 (55)
Mohamed Shiraz
5/32 (13.2)
Kavindu Amantha
32 (48)
Shashika Dulshan
2/15 (6)
Burgher Recreation Club 194/10(60.5 overs)
2nd INNINGS
Roshen Silva
49 (63)
Roshan Jayatissa
5/54 (20)
Risith Upamal
37* (92)
Wanuja Sahan
3/50 (21)
Ace Capital Cricket Club 286/4(65.1 overs)
2nd INNINGS
Pawantha Weerasinghe
121 (128)
Mohamed Shiraz
2/72 (15)
Kavindu Kulasekara
59* (105)
Shashika Dulshan
1/87 (25.1)
View full scorecard
65.1
4
Dulshan to Kulasekara, FOUR runs
end of over 652 runs • 1 wicket
ACCC: 282/4CRR: 4.33 
Raveen de Silva0 (2b)
Kavindu Kulasekara55 (104b 5x4)
Promod Maduwantha 3-0-12-1
Shashika Dulshan 25-2-83-1
64.6
Maduwantha to de Silva, no run
64.5
Maduwantha to de Silva, no run
64.4
W
Maduwantha to Silva, OUT
Ranesh Silva lbw b Maduwantha 49 (58b 8x4 0x6) SR: 84.48
64.3
1
Maduwantha to Kulasekara, 1 run
64.2
Maduwantha to Kulasekara, no run
64.1
1
Maduwantha to Silva, 1 run
end of over 642 runs
ACCC: 280/3CRR: 4.37 
Kavindu Kulasekara54 (102b 5x4)
Ranesh Silva48 (56b 8x4)
Shashika Dulshan 25-2-83-1
Sahan Adeesha Appuhami 10-1-49-0
63.6
Dulshan to Kulasekara, no run
63.5
Dulshan to Kulasekara, no run
63.4
1
Dulshan to Silva, 1 run
63.3
1
Dulshan to Kulasekara, 1 run
63.2
Dulshan to Kulasekara, no run
63.1
Dulshan to Kulasekara, no run
end of over 636 runs
ACCC: 278/3CRR: 4.41 
Ranesh Silva47 (55b 8x4)
Kavindu Kulasekara53 (97b 5x4)
Sahan Adeesha Appuhami 10-1-49-0
Shashika Dulshan 24-2-81-1
62.6
Appuhami to Silva, no run
62.5
Appuhami to Silva, no run
62.4
2
Appuhami to Silva, 2 runs
62.3
3
Appuhami to Kulasekara, 3 runs
62.2
1
Appuhami to Silva, 1 run
62.1
Appuhami to Silva, no run
end of over 624 runs
ACCC: 272/3CRR: 4.38 
Kavindu Kulasekara50 (96b 5x4)
Ranesh Silva44 (50b 8x4)
Shashika Dulshan 24-2-81-1
Sahan Adeesha Appuhami 9-1-43-0
61.6
Dulshan to Kulasekara, no run
Read full commentary
Match details
P Sara Oval, Colombo
TossAce Capital Cricket Club, elected to field first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days2,3,4 January 2026 - day (3-day match)
FC debut
Thanuja Rajapakse
Thanuja Rajapakse
Umpires
Sri Lanka
Damith Sanjeewa
Sri Lanka
Upul Wewage
Reserve Umpire
Sri Lanka
Krishantha Rodrigo
Match Referee
Sri Lanka
Manoj Mendis
PointsAce Capital Cricket Club 17.14, Burgher Recreation Club 4.235
Ace Capital Innings
Player NameRB
MPM Weerasinghe
caught121128
T Rajapakse
lbw1133
K Amantha
caught3568
K Kulasekara
not out59105
R Silva
lbw4958
R de Silva
not out02
Extras(b 2, lb 3, nb 3, w 3)
Total286(4 wkts; 65.1 ovs)
<1 / 3>

Major League Tournament

Group A
TeamMWLDPT
PSC420260.28
CCC410342.25
NSWC510440.145
COLT410337.69
PAN411235.505
BLOOM401324.805
CHLM504117.25
Group B
TeamMWLDPT
NCC410346.225
MOORS410342.75
ACCC411237.06
KYCC500535.735
BRC501433.07
Tamil400422.45
BSC401322.09
Full Table