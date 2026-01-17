Matches (30)
Badureliya vs Moors, Group B at Colombo, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result

RESULT
Group B, Colombo (Colts), January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Badureliya won by an innings and 46 runs

Scorecard summary
Badureliya Sports Club 486/10(133.4 overs)
1st INNINGS
Geeth Kumara
185 (316)
Chanuka Dilshan
5/81 (25)
Suminda Lakshan
66 (109)
Tilanga Udeshana
3/90 (23)
Moors Sports Club 268/10(70.2 overs)
1st INNINGS
Dinuka Dilshan
69 (101)
Keshara Nuwantha
5/65 (15.2)
Pasindu Sooriyabandara
46 (57)
Malinda Pushpakumara
4/90 (35)
Moors Sports Club 172/10(49.4 overs)
2nd INNINGS
Shehan Fernando
65 (103)
Keshara Nuwantha
7/71 (17.4)
Ramesh Mendis
41 (66)
Malinda Pushpakumara
3/47 (21)
49.4
W
Nuwantha to Dilshan, OUT
Chanuka Dilshan b Nuwantha 0 (2b 0x4 0x6) SR: 0
49.3
Nuwantha to Dilshan, no run
49.2
W
Nuwantha to Fernando, OUT
Shehan Fernando c Weerakkody b Nuwantha 65 (103b 7x4 0x6) SR: 63.1
49.1
Nuwantha to Fernando, no run
end of over 49Maiden
MOORS: 172/8CRR: 3.51 
Tilanga Udeshana0 (22b)
Shehan Fernando65 (101b 7x4)
Malinda Pushpakumara 21-3-47-3
Suminda Lakshan 8-2-17-0
48.6
Malinda to Udeshana, no run
48.5
Malinda to Udeshana, no run
48.4
Malinda to Udeshana, no run
48.3
Malinda to Udeshana, no run
48.2
Malinda to Udeshana, no run
48.1
Malinda to Udeshana, no run
end of over 48Maiden
MOORS: 172/8CRR: 3.58 
Shehan Fernando65 (101b 7x4)
Tilanga Udeshana0 (16b)
Suminda Lakshan 8-2-17-0
Malinda Pushpakumara 20-2-47-3
47.6
Lakshan to Fernando, no run
47.5
Lakshan to Fernando, no run
47.4
Lakshan to Fernando, no run
47.3
Lakshan to Fernando, no run
47.2
Lakshan to Fernando, no run
47.1
Lakshan to Fernando, no run
end of over 471 run
MOORS: 172/8CRR: 3.65 
Tilanga Udeshana0 (16b)
Shehan Fernando65 (95b 7x4)
Malinda Pushpakumara 20-2-47-3
Suminda Lakshan 7-1-17-0
46.6
Malinda to Udeshana, no run
46.5
Malinda to Udeshana, no run
46.4
1
Malinda to Fernando, 1 run
46.3
Malinda to Fernando, no run
Match details
Colts Cricket Club Ground, Colombo
TossBadureliya Sports Club, elected to bat first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
FC debut
Malith De Silva
Malith De Silva
Umpires
Sri Lanka
Rasanja Dulsiri
Sri Lanka
Shantha Fonseka
Reserve Umpire
Sri Lanka
Kamal Indrajith
Match Referee
Sri Lanka
Mangala Jayasena
PointsBadureliya Sports Club 18.5, Moors Sports Club 3.7
Moors Innings
Player NameRB
MD Dilshan
lbw816
L Abeyratne
caught1321
S de Livera
caught18
P Sooriyabandara
caught98
S Gimhan
lbw1741
RTM Mendis
lbw4166
S Fernando
caught65103
P Jayawickrama
lbw17
T Prashan
bowled54
HKT Udeshana
not out022
HRC Dilshan
bowled02
Extras(b 11, lb 1)
Total172(10 wkts; 49.4 ovs)
Major League Tournament

Group A
TeamMWLDPT
PSC621367.68
CCC610565.77
COLT610552.28
BLOOM611445.72
PAN611442.705
NSWC610541.905
CHLM604228.7
Group B
TeamMWLDPT
ACCC621366.24
MOORS611457.865
NCC610555.735
BRC601546.02
BSC611444.29
Tamil601540.095
KYCC600638.84
Super Eight
TeamMWLDPT
MOORS310231.75
ACCC311125.605
CCC300325.125
BLOOM310223.605
NCC300320.405
BRC301219.44
PSC301219.295
COLT300319.19
Plate
TeamMWLDPT
NSWC210128.58
KYCC200223.985
Tamil200216.37
PAN200214.59
BSC20027.79
CHLM20117.625
Full Table