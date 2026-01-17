Matches (30)
SL v ENG (1)
AFG vs WI (1)
WPL (1)
SA20 (1)
Men's Under-19 World Cup (3)
WT20 WC Qualifier (4)
Super Smash (1)
Ranji Trophy (17)
New Zealand in India (1)
Badureliya vs Moors, Group B at Colombo, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result
RESULT
Group B, Colombo (Colts), January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Match centre
Scorecard summary
Badureliya Sports Club • 486/10(133.4 overs)1st INNINGS
185 (316)
5/81 (25)
66 (109)
3/90 (23)
Moors Sports Club • 268/10(70.2 overs)1st INNINGS
69 (101)
5/65 (15.2)
46 (57)
4/90 (35)
Moors Sports Club • 172/10(49.4 overs)2nd INNINGS
65 (103)
7/71 (17.4)
41 (66)
3/47 (21)
49.4
W
Nuwantha to Dilshan, OUT
Chanuka Dilshan b Nuwantha 0 (2b 0x4 0x6) SR: 0
49.3
•
Nuwantha to Dilshan, no run
49.2
W
Nuwantha to Fernando, OUT
Shehan Fernando c Weerakkody b Nuwantha 65 (103b 7x4 0x6) SR: 63.1
49.1
•
Nuwantha to Fernando, no run
end of over 49Maiden
MOORS: 172/8CRR: 3.51
Tilanga Udeshana0 (22b)
Shehan Fernando65 (101b 7x4)
Malinda Pushpakumara 21-3-47-3
Suminda Lakshan 8-2-17-0
48.6
•
Malinda to Udeshana, no run
48.5
•
Malinda to Udeshana, no run
48.4
•
Malinda to Udeshana, no run
48.3
•
Malinda to Udeshana, no run
48.2
•
Malinda to Udeshana, no run
48.1
•
Malinda to Udeshana, no run
end of over 48Maiden
MOORS: 172/8CRR: 3.58
Shehan Fernando65 (101b 7x4)
Tilanga Udeshana0 (16b)
Suminda Lakshan 8-2-17-0
Malinda Pushpakumara 20-2-47-3
47.6
•
Lakshan to Fernando, no run
47.5
•
Lakshan to Fernando, no run
47.4
•
Lakshan to Fernando, no run
47.3
•
Lakshan to Fernando, no run
47.2
•
Lakshan to Fernando, no run
47.1
•
Lakshan to Fernando, no run
end of over 471 run
MOORS: 172/8CRR: 3.65
Tilanga Udeshana0 (16b)
Shehan Fernando65 (95b 7x4)
Malinda Pushpakumara 20-2-47-3
Suminda Lakshan 7-1-17-0
46.6
•
Malinda to Udeshana, no run
46.5
•
Malinda to Udeshana, no run
46.4
1
Malinda to Fernando, 1 run
46.3
•
Malinda to Fernando, no run
Match details
|Colts Cricket Club Ground, Colombo
|Toss
|Badureliya Sports Club, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Hours of play (local time)
|10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
|Match days
|17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
|FC debut
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Badureliya Sports Club 18.5, Moors Sports Club 3.7
Moors Innings
|Player Name
|R
|B
|lbw
|8
|16
|caught
|13
|21
|caught
|1
|8
|caught
|9
|8
|lbw
|17
|41
|lbw
|41
|66
|caught
|65
|103
|lbw
|1
|7
|bowled
|5
|4
|not out
|0
|22
|bowled
|0
|2
|Extras
|(b 11, lb 1)
|Total
|172(10 wkts; 49.4 ovs)
<1 / 3>
Major League Tournament
Group A
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|PSC
|6
|2
|1
|3
|67.68
|CCC
|6
|1
|0
|5
|65.77
|COLT
|6
|1
|0
|5
|52.28
|BLOOM
|6
|1
|1
|4
|45.72
|PAN
|6
|1
|1
|4
|42.705
|NSWC
|6
|1
|0
|5
|41.905
|CHLM
|6
|0
|4
|2
|28.7
Group B
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|ACCC
|6
|2
|1
|3
|66.24
|MOORS
|6
|1
|1
|4
|57.865
|NCC
|6
|1
|0
|5
|55.735
|BRC
|6
|0
|1
|5
|46.02
|BSC
|6
|1
|1
|4
|44.29
|Tamil
|6
|0
|1
|5
|40.095
|KYCC
|6
|0
|0
|6
|38.84
Super Eight
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|MOORS
|3
|1
|0
|2
|31.75
|ACCC
|3
|1
|1
|1
|25.605
|CCC
|3
|0
|0
|3
|25.125
|BLOOM
|3
|1
|0
|2
|23.605
|NCC
|3
|0
|0
|3
|20.405
|BRC
|3
|0
|1
|2
|19.44
|PSC
|3
|0
|1
|2
|19.295
|COLT
|3
|0
|0
|3
|19.19