Bloomfield vs Chilaw MCC, Group A at Galle, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result

RESULT
Group A, Galle, January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Bloomfield FlagBloomfield
312 & 165/3
Chilaw MCC FlagChilaw MCC
402

Match drawn

Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Table
Fan Ratings
Match centre 
Scorecard summary
Bloomfield Cricket and Athletic Club 312/10(89 overs)
1st INNINGS
Nipun Karunanayake
56 (130)
Thikshila de Silva
3/55 (19)
Hasitha Amarasinghe
46 (69)
Chalana de Silva
3/74 (19)
Chilaw Marians Cricket Club 402/10(131 overs)
1st INNINGS
Kasun Vidura
110* (228)
Ravindu Fernando
4/145 (43)
Tharindu Amarasinghe
88 (145)
Tharinda Guruge
2/53 (22)
Bloomfield Cricket and Athletic Club 165/3(40 overs)
2nd INNINGS
Ron Chandraguptha
59 (65)
Sammu Ashan
2/28 (12)
Ravindu Fernando
48 (45)
Melan Hasanka
1/45 (10)
View full scorecard
end of over 404 runs
BLOOM: 165/3CRR: 4.12 
Asitha Wanninayake41 (89b 2x4)
Tharinda Guruge5 (15b)
Thanuka Dabare 2-0-8-0
Melan Hasanka 10-1-45-1
39.6
Dabare to A Wanninayake, no run
39.5
1
Dabare to Guruge, 1 run
39.4
1
Dabare to A Wanninayake, 1 run
39.3
1
Dabare to Guruge, 1 run
39.2
Dabare to Guruge, no run
39.1
1
Dabare to A Wanninayake, 1 run
end of over 394 runs
BLOOM: 161/3CRR: 4.12 
Asitha Wanninayake39 (86b 2x4)
Tharinda Guruge3 (12b)
Melan Hasanka 10-1-45-1
Thanuka Dabare 1-0-4-0
38.6
1
Hasanka to A Wanninayake, 1 run
38.5
1
Hasanka to Guruge, 1 run
38.4
1
Hasanka to A Wanninayake, 1 run
38.3
1
Hasanka to Guruge, 1 run
38.2
Hasanka to Guruge, no run
38.1
Hasanka to Guruge, no run
end of over 384 runs
BLOOM: 157/3CRR: 4.13 
Tharinda Guruge1 (8b)
Asitha Wanninayake37 (84b 2x4)
Thanuka Dabare 1-0-4-0
Melan Hasanka 9-1-41-1
37.6
1
Dabare to Guruge, 1 run
37.5
Dabare to Guruge, no run
37.4
Dabare to Guruge, no run
37.3
1
Dabare to A Wanninayake, 1 run
37.2
Dabare to A Wanninayake, no run
37.1
2
Dabare to A Wanninayake, 2 runs
end of over 37Wicket maiden
BLOOM: 153/3CRR: 4.13 
Tharinda Guruge0 (5b)
Asitha Wanninayake34 (81b 2x4)
Melan Hasanka 9-1-41-1
Nimsara Atharagalla 1-0-11-0
36.6
Hasanka to Guruge, no run
36.5
Hasanka to Guruge, no run
Read full commentary
Match details
Galle International Stadium
TossBloomfield Cricket and Athletic Club, elected to bat first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
Umpires
Sri Lanka
Asanka Nanayakkara
Sri Lanka
Rohitha Kottahachchi
Reserve Umpire
Sri Lanka
Saman Mohan de Silva
Match Referee
Sri Lanka
Ranjith Priyantha
PointsBloomfield Cricket and Athletic Club 3.825, Chilaw Marians Cricket Club 11.45
Bloomfield Innings
Player NameRB
M Premaratne
caught726
RK Chandraguptha
caught5965
A Wanninayake
not out4189
RS Fernando
bowled4845
TN Guruge
not out515
Extras(b 1, lb 4)
Total165(3 wkts; 40 ovs)
<1 / 3>

Major League Tournament

Group A
TeamMWLDPT
PSC621367.68
CCC610565.77
COLT610552.28
BLOOM611445.72
PAN611442.705
NSWC610541.905
CHLM604228.7
Group B
TeamMWLDPT
ACCC621366.24
MOORS611457.865
NCC610555.735
BRC601546.02
BSC611444.29
Tamil601540.095
KYCC600638.84
Super Eight
TeamMWLDPT
MOORS310231.75
ACCC311125.605
CCC300325.125
BLOOM310223.605
NCC300320.405
BRC301219.44
PSC301219.295
COLT300319.19
Plate
TeamMWLDPT
NSWC210128.58
KYCC200223.985
Tamil200216.37
PAN200214.59
BSC20027.79
CHLM20117.625
