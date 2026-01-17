Matches (30)
SL v ENG (1)
AFG vs WI (1)
WPL (1)
SA20 (1)
Men's Under-19 World Cup (3)
WT20 WC Qualifier (4)
Super Smash (1)
Ranji Trophy (17)
New Zealand in India (1)
Bloomfield vs Chilaw MCC, Group A at Galle, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result
RESULT
Group A, Galle, January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Match centre
Scorecard summary
Bloomfield Cricket and Athletic Club • 312/10(89 overs)1st INNINGS
56 (130)
3/55 (19)
46 (69)
3/74 (19)
Chilaw Marians Cricket Club • 402/10(131 overs)1st INNINGS
110* (228)
4/145 (43)
88 (145)
2/53 (22)
Bloomfield Cricket and Athletic Club • 165/3(40 overs)2nd INNINGS
59 (65)
2/28 (12)
48 (45)
1/45 (10)
end of over 404 runs
BLOOM: 165/3CRR: 4.12
Asitha Wanninayake41 (89b 2x4)
Tharinda Guruge5 (15b)
Thanuka Dabare 2-0-8-0
Melan Hasanka 10-1-45-1
39.6
•
Dabare to A Wanninayake, no run
39.5
1
Dabare to Guruge, 1 run
39.4
1
Dabare to A Wanninayake, 1 run
39.3
1
Dabare to Guruge, 1 run
39.2
•
Dabare to Guruge, no run
39.1
1
Dabare to A Wanninayake, 1 run
end of over 394 runs
BLOOM: 161/3CRR: 4.12
Asitha Wanninayake39 (86b 2x4)
Tharinda Guruge3 (12b)
Melan Hasanka 10-1-45-1
Thanuka Dabare 1-0-4-0
38.6
1
Hasanka to A Wanninayake, 1 run
38.5
1
Hasanka to Guruge, 1 run
38.4
1
Hasanka to A Wanninayake, 1 run
38.3
1
Hasanka to Guruge, 1 run
38.2
•
Hasanka to Guruge, no run
38.1
•
Hasanka to Guruge, no run
end of over 384 runs
BLOOM: 157/3CRR: 4.13
Tharinda Guruge1 (8b)
Asitha Wanninayake37 (84b 2x4)
Thanuka Dabare 1-0-4-0
Melan Hasanka 9-1-41-1
37.6
1
Dabare to Guruge, 1 run
37.5
•
Dabare to Guruge, no run
37.4
•
Dabare to Guruge, no run
37.3
1
Dabare to A Wanninayake, 1 run
37.2
•
Dabare to A Wanninayake, no run
37.1
2
Dabare to A Wanninayake, 2 runs
end of over 37Wicket maiden
BLOOM: 153/3CRR: 4.13
Tharinda Guruge0 (5b)
Asitha Wanninayake34 (81b 2x4)
Melan Hasanka 9-1-41-1
Nimsara Atharagalla 1-0-11-0
36.6
•
Hasanka to Guruge, no run
36.5
•
Hasanka to Guruge, no run
Match details
|Galle International Stadium
|Toss
|Bloomfield Cricket and Athletic Club, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Hours of play (local time)
|10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
|Match days
|17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Bloomfield Cricket and Athletic Club 3.825, Chilaw Marians Cricket Club 11.45
Major League Tournament News
Bloomfield Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|7
|26
|caught
|59
|65
|not out
|41
|89
|bowled
|48
|45
|not out
|5
|15
|Extras
|(b 1, lb 4)
|Total
|165(3 wkts; 40 ovs)
<1 / 3>
Major League Tournament
Group A
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|PSC
|6
|2
|1
|3
|67.68
|CCC
|6
|1
|0
|5
|65.77
|COLT
|6
|1
|0
|5
|52.28
|BLOOM
|6
|1
|1
|4
|45.72
|PAN
|6
|1
|1
|4
|42.705
|NSWC
|6
|1
|0
|5
|41.905
|CHLM
|6
|0
|4
|2
|28.7
Group B
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|ACCC
|6
|2
|1
|3
|66.24
|MOORS
|6
|1
|1
|4
|57.865
|NCC
|6
|1
|0
|5
|55.735
|BRC
|6
|0
|1
|5
|46.02
|BSC
|6
|1
|1
|4
|44.29
|Tamil
|6
|0
|1
|5
|40.095
|KYCC
|6
|0
|0
|6
|38.84
Super Eight
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|MOORS
|3
|1
|0
|2
|31.75
|ACCC
|3
|1
|1
|1
|25.605
|CCC
|3
|0
|0
|3
|25.125
|BLOOM
|3
|1
|0
|2
|23.605
|NCC
|3
|0
|0
|3
|20.405
|BRC
|3
|0
|1
|2
|19.44
|PSC
|3
|0
|1
|2
|19.295
|COLT
|3
|0
|0
|3
|19.19