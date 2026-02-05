Matches (14)
Men's Under-19 World Cup (1)
T20 World Cup (3)
T20 WC Warm-up (2)
Ranji Trophy (4)
Sheffield Shield (3)
WPL (1)

Chilaw MCC vs Kurunegala, Plate Group at Maggona, MLT (3-day), Feb 05 2026 - Live Cricket Score

StumpsStarts 4:30 AM
Plate Group, Maggona, February 05 - 07, 2026, Major League Tournament
Chilaw MCC FlagChilaw MCC
149/9d
Kurunegala FlagKurunegala
(58 ov) 259/4

Day 2 - Kurunegala lead by 110 runs.

Current RR: 4.46
 • Last 10 ov (RR): 24/0 (2.40)
Live
Scorecard
Commentary
Table
Playing XI
Bet
FC CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 10 ov
Sameera Sadamal* rhb
10350028.575 (22b)9 (34b)
Manoj Sarathchandra rhb
35502070.0014 (11b)15 (26b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Melan Hasanka lb
1517204.805162-
Irushka Thimira sla
913604.003121-
MatRunsHSAve
53195911826.84
1085444163*39.17
MatWktsBBIAve
10315/4129.42
15336/6236.45
Last Bat
Lakshan Edirisinghe 2 (12b) 
 FOW
234/4 (47.5 Ov)
1
1
57th
3Runs
2
1
56th
3Runs
1
1
1
55th
0Runs
54th
0Runs
Match centre 
Over58
2 runs
KYCC 259/4CRR: 4.46
DM Sarathchandra 35 (50b 2x4)S Sadamal 10 (35b)
I Thimira0/36 (9)

Match State: Delay - Day 2 - bad light

Match State: Stumps - Day 2

57.6
Thimira to DM Sarathchandra, no run
57.5
Thimira to DM Sarathchandra, no run
57.4
Thimira to DM Sarathchandra, no run
57.3
1
Thimira to Sadamal, 1 run
57.2
Thimira to Sadamal, no run
57.1
1
Thimira to DM Sarathchandra, 1 run
Over57
3 runs
KYCC 257/4CRR: 4.50
S Sadamal 9 (33b)DM Sarathchandra 34 (46b 2x4)
M Hasanka0/72 (15)
56.6
Hasanka to Sadamal, no run
56.5
Hasanka to Sadamal, no run
56.4
2
Hasanka to Sadamal, 2 runs
56.3
Hasanka to Sadamal, no run
56.2
Hasanka to Sadamal, no run
56.1
1
Hasanka to DM Sarathchandra, 1 run
Over56
3 runs
KYCC 254/4CRR: 4.53
S Sadamal 7 (28b)DM Sarathchandra 33 (45b 2x4)
I Thimira0/34 (8)
55.6
Thimira to Sadamal, no run
55.5
Thimira to Sadamal, no run
55.4
1
Thimira to DM Sarathchandra, 1 run
55.3
1
Thimira to Sadamal, 1 run
55.2
1
Thimira to DM Sarathchandra, 1 run
55.1
Thimira to DM Sarathchandra, no run
Over55
Maiden
KYCC 251/4CRR: 4.56
S Sadamal 6 (25b)DM Sarathchandra 31 (42b 2x4)
M Hasanka0/69 (14)
54.6
Hasanka to Sadamal, no run
54.5
Hasanka to Sadamal, no run
Read full commentary
Commentary Feedback
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Match details
GroundSurrey Village, Maggona
TossKurunegala Youth Cricket Club, elected to field first
Series
Major League Tournament
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days5,6,7 February 2026 - day (3-day match)
FC debut
Geethika De Silva
Geethika De Silva
Umpires
Sri Lanka
Ravindra Kottahachchi
Sri Lanka
Sanjeewa Fernando
Reserve Umpire
Sri Lanka
Saman Mohan de Silva
Match Referee
Sri Lanka
Pradeep Jeyapragash
Major League Tournament News
Stats - Pushpakumara joint-fastest to 1000 first-class wickets in over a century

Stats - Pushpakumara joint-fastest to 1000 first-class wickets in over a century

AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions