Chilaw MCC vs Colombo CC, Group A at Colombo, MLT (3-day), Jan 02 2026 - Match Result
RESULT
Group A, Colombo (Colts), January 02 - 04, 2026, Major League Tournament
185 & 177
(T:196) 167 & 196/1
Colombo CC won by 9 wickets
Scorecard summary
Chilaw Marians Cricket Club • 185/10(55.2 overs)1st INNINGS
47 (74)
4/31 (10.2)
46 (95)
2/35 (11)
Colombo Cricket Club • 167/10(47.3 overs)1st INNINGS
61 (70)
4/68 (15)
27 (32)
3/18 (4.3)
Chilaw Marians Cricket Club • 177/10(60 overs)2nd INNINGS
54 (82)
4/40 (15)
27 (53)
3/46 (20)
Colombo Cricket Club • 196/1(25.5 overs)2nd INNINGS
128 (81)
1/54 (6.5)
54* (69)
0/3 (1)
25.5
1
Hasanka to Madushka, 1 run
25.4
•
Hasanka to Madushka, no run
25.3
4
Hasanka to Madushka, FOUR runs
25.2
•
Hasanka to Madushka, no run
25.1
•
Hasanka to Madushka, no run
end of over 254 runs
CCC: 191/1CRR: 7.64
Pawan Sandesh7 (7b 1x4)
Nishan Madushka49 (64b 5x4)
Chalana de Silva 8-0-60-0
Melan Hasanka 6-0-49-1
24.6
•
de Silva to Pawan Sandesh, no run
24.5
•
de Silva to Pawan Sandesh, no run
24.4
•
de Silva to Pawan Sandesh, no run
24.3
4
de Silva to Pawan Sandesh, FOUR runs
24.2
•
de Silva to Pawan Sandesh, no run
24.1
•
de Silva to Pawan Sandesh, no run
end of over 2413 runs • 1 wicket
CCC: 187/1CRR: 7.79
Pawan Sandesh3 (1b)
Nishan Madushka49 (64b 5x4)
Melan Hasanka 6-0-49-1
Kasun Vidura 3-0-14-0
23.6
3
Hasanka to Pawan Sandesh, 3 runs
23.5
W
Hasanka to Croospulle, OUT
Lasith Croospulle lbw b Hasanka 128 (81b 12x4 8x6) SR: 158.02
23.4
6
Hasanka to Croospulle, SIX runs
23.3
2
Hasanka to Croospulle, 2 runs
23.2
2
Hasanka to Croospulle, 2 runs
23.1
•
Hasanka to Croospulle, no run
end of over 233 runs
CCC: 174/0CRR: 7.56
Nishan Madushka49 (64b 5x4)
Lasith Croospulle118 (76b 12x4 7x6)
Kasun Vidura 3-0-14-0
Melan Hasanka 5-0-36-0
22.6
•
Adikari to Madushka, no run
22.5
1
Adikari to Croospulle, 1 run
22.4
1
Adikari to Madushka, 1 run
Match details
|Colts Cricket Club Ground, Colombo
|Toss
|Colombo Cricket Club, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Hours of play (local time)
|10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
|Match days
|2,3,4 January 2026 - day (3-day match)
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Colombo Cricket Club 16.815, Chilaw Marians Cricket Club 3.46
Colombo CC Innings
|Player Name
|R
|B
|not out
|54
|69
|lbw
|128
|81
|not out
|7
|7
|Extras
|(b 2, lb 1, nb 2, w 2)
|Total
|196(1 wkt; 25.5 ovs)
<1 / 3>