Chilaw MCC vs Colombo CC, Group A at Colombo, MLT (3-day), Jan 02 2026 - Match Result

RESULT
Group A, Colombo (Colts), January 02 - 04, 2026, Major League Tournament
Chilaw Marians Cricket Club FlagChilaw Marians Cricket Club
185 & 177
Colombo Cricket Club FlagColombo Cricket Club
(T:196) 167 & 196/1

Colombo CC won by 9 wickets

Match centre 
Scorecard summary
Chilaw Marians Cricket Club 185/10(55.2 overs)
1st INNINGS
Tharindu Amarasinghe
47 (74)
Asitha Fernando
4/31 (10.2)
Kasun Vidura
46 (95)
Nishan Peiris
2/35 (11)
Colombo Cricket Club 167/10(47.3 overs)
1st INNINGS
Sonal Dinusha
61 (70)
Thikshila de Silva
4/68 (15)
Lasith Croospulle
27 (32)
Melan Hasanka
3/18 (4.3)
Chilaw Marians Cricket Club 177/10(60 overs)
2nd INNINGS
Hiran Jayasundara
54 (82)
Asitha Fernando
4/40 (15)
Tharindu Amarasinghe
27 (53)
Nishan Peiris
3/46 (20)
Colombo Cricket Club 196/1(25.5 overs)
2nd INNINGS
Lasith Croospulle
128 (81)
Melan Hasanka
1/54 (6.5)
Nishan Madushka
54* (69)
Sammu Ashan
0/3 (1)
View full scorecard
25.5
1
Hasanka to Madushka, 1 run
25.4
Hasanka to Madushka, no run
25.3
4
Hasanka to Madushka, FOUR runs
25.2
Hasanka to Madushka, no run
25.1
Hasanka to Madushka, no run
end of over 254 runs
CCC: 191/1CRR: 7.64 
Pawan Sandesh7 (7b 1x4)
Nishan Madushka49 (64b 5x4)
Chalana de Silva 8-0-60-0
Melan Hasanka 6-0-49-1
24.6
de Silva to Pawan Sandesh, no run
24.5
de Silva to Pawan Sandesh, no run
24.4
de Silva to Pawan Sandesh, no run
24.3
4
de Silva to Pawan Sandesh, FOUR runs
24.2
de Silva to Pawan Sandesh, no run
24.1
de Silva to Pawan Sandesh, no run
end of over 2413 runs • 1 wicket
CCC: 187/1CRR: 7.79 
Pawan Sandesh3 (1b)
Nishan Madushka49 (64b 5x4)
Melan Hasanka 6-0-49-1
Kasun Vidura 3-0-14-0
23.6
3
Hasanka to Pawan Sandesh, 3 runs
23.5
W
Hasanka to Croospulle, OUT
Lasith Croospulle lbw b Hasanka 128 (81b 12x4 8x6) SR: 158.02
23.4
6
Hasanka to Croospulle, SIX runs
23.3
2
Hasanka to Croospulle, 2 runs
23.2
2
Hasanka to Croospulle, 2 runs
23.1
Hasanka to Croospulle, no run
end of over 233 runs
CCC: 174/0CRR: 7.56 
Nishan Madushka49 (64b 5x4)
Lasith Croospulle118 (76b 12x4 7x6)
Kasun Vidura 3-0-14-0
Melan Hasanka 5-0-36-0
22.6
Adikari to Madushka, no run
22.5
1
Adikari to Croospulle, 1 run
22.4
1
Adikari to Madushka, 1 run
Read full commentary
Match details
Colts Cricket Club Ground, Colombo
TossColombo Cricket Club, elected to field first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days2,3,4 January 2026 - day (3-day match)
Umpires
Sri Lanka
Asanka Nanayakkara
Sri Lanka
Sanjeewa Fernando
Reserve Umpire
Sri Lanka
Vishantha Fernando
Match Referee
Sri Lanka
Ravi Punchihewa
PointsColombo Cricket Club 16.815, Chilaw Marians Cricket Club 3.46
Colombo CC Innings
Player NameRB
KNM Fernando
not out5469
L Croospulle
lbw12881
Pawan Sandesh
not out77
Extras(b 2, lb 1, nb 2, w 2)
Total196(1 wkt; 25.5 ovs)
<1 / 3>

Major League Tournament

Group A
TeamMWLDPT
PSC420260.28
CCC410342.25
NSWC510440.145
COLT410337.69
PAN411235.505
BLOOM401324.805
CHLM504117.25
Group B
TeamMWLDPT
NCC410346.225
MOORS410342.75
ACCC411237.06
KYCC500535.735
BRC501433.07
Tamil400422.45
BSC401322.09
Full Table