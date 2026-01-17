Matches (30)
Colts CC vs Panadura, Group A at Colombo, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result

RESULT
Group A, Colombo (CCC), January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Colts Cricket Club FlagColts Cricket Club
336 & 402/5d
Panadura Sports Club FlagPanadura Sports Club
(T:591) 148 & 61/0

Match drawn

Scorecard summary
Colts Cricket Club 336/10(82.1 overs)
1st INNINGS
Dinesh Chandimal
144 (168)
Dushan Hemantha
6/75 (22)
Muditha Lakshan
62 (43)
Asanka Manoj
2/91 (16)
Panadura Sports Club 148/10(50 overs)
1st INNINGS
Oshada Fernando
42 (64)
Akila Dananjaya
7/39 (20)
Vishva Chathuranga
34 (61)
Kavishka Anjula
2/28 (9)
Colts Cricket Club 402/5(100 overs)
2nd INNINGS
Ravindu Rasantha
126 (233)
Dushan Vimukthi
1/102 (34)
Sangeeth Cooray
69 (136)
Vishwa Lahiru
1/59 (19)
Panadura Sports Club 61/0(17 overs)
2nd INNINGS
Irosh Samarasooriya
32* (54)
Muditha Lakshan
0/5 (2)
Oshada Fernando
26* (51)
Shyamsunder Krishnashriram
0/8 (3)
end of over 17Maiden
PAN: 61/0CRR: 3.58 
Oshada Fernando26 (51b 2x4)
Irosh Samarasooriya32 (54b 3x4 1x6)
Akila Dananjaya 8-1-36-0
Muditha Lakshan 2-0-5-0
16.6
Dananjaya to Fernando, no run
16.5
Dananjaya to Fernando, no run
16.4
Dananjaya to Fernando, no run
16.3
Dananjaya to Fernando, no run
16.2
Dananjaya to Fernando, no run
16.1
Dananjaya to Fernando, no run
end of over 164 runs
PAN: 61/0CRR: 3.81 
Irosh Samarasooriya32 (54b 3x4 1x6)
Oshada Fernando26 (45b 2x4)
Muditha Lakshan 2-0-5-0
Akila Dananjaya 7-0-36-0
15.6
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
15.5
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
15.4
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
15.3
4
Lakshan to ISS Samarasooriya, FOUR runs
15.2
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
15.1
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
end of over 155 runs
PAN: 57/0CRR: 3.80 
Oshada Fernando26 (45b 2x4)
Irosh Samarasooriya28 (48b 2x4 1x6)
Akila Dananjaya 7-0-36-0
Muditha Lakshan 1-0-1-0
14.6
Dananjaya to Fernando, no run
14.5
4
Dananjaya to Fernando, FOUR runs
14.4
Dananjaya to Fernando, no run
14.3
1
Dananjaya to ISS Samarasooriya, 1 run
14.2
Dananjaya to ISS Samarasooriya, no run
14.1
Dananjaya to ISS Samarasooriya, no run
end of over 141 run
PAN: 52/0CRR: 3.71 
Oshada Fernando22 (42b 1x4)
Irosh Samarasooriya27 (45b 2x4 1x6)
Muditha Lakshan 1-0-1-0
Shyamsunder Krishnashriram 3-0-8-0
13.6
Lakshan to Fernando, no run
13.5
Lakshan to Fernando, no run
Match details
Colombo Cricket Club Ground
TossColts Cricket Club, elected to bat first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
Umpires
Sri Lanka
Deepal Gunawardene
Sri Lanka
Upul Wewage
Reserve Umpire
Sri Lanka
Ranganath Prasanna
Match Referee
Sri Lanka
Janaka Fernando
PointsColts Cricket Club 12.5, Panadura Sports Club 3.295
Panadura Innings
Player NameRB
BOP Fernando
not out2651
ISS Samarasooriya
not out3254
Extras(nb 3)
Total61(0 wkts; 17 ovs)
Major League Tournament

Group A
TeamMWLDPT
PSC621367.68
CCC610565.77
COLT610552.28
BLOOM611445.72
PAN611442.705
NSWC610541.905
CHLM604228.7
Group B
TeamMWLDPT
ACCC621366.24
MOORS611457.865
NCC610555.735
BRC601546.02
BSC611444.29
Tamil601540.095
KYCC600638.84
Super Eight
TeamMWLDPT
MOORS310231.75
ACCC311125.605
CCC300325.125
BLOOM310223.605
NCC300320.405
BRC301219.44
PSC301219.295
COLT300319.19
Plate
TeamMWLDPT
NSWC210128.58
KYCC200223.985
Tamil200216.37
PAN200214.59
BSC20027.79
CHLM20117.625
