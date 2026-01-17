Matches (30)
Colts CC vs Panadura, Group A at Colombo, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result
RESULT
Group A, Colombo (CCC), January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Scorecard summary
Colts Cricket Club • 336/10(82.1 overs)1st INNINGS
144 (168)
6/75 (22)
62 (43)
2/91 (16)
Panadura Sports Club • 148/10(50 overs)1st INNINGS
42 (64)
7/39 (20)
34 (61)
2/28 (9)
Colts Cricket Club • 402/5(100 overs)2nd INNINGS
126 (233)
1/102 (34)
69 (136)
1/59 (19)
Panadura Sports Club • 61/0(17 overs)2nd INNINGS
32* (54)
0/5 (2)
26* (51)
0/8 (3)
end of over 17Maiden
PAN: 61/0CRR: 3.58
Oshada Fernando26 (51b 2x4)
Irosh Samarasooriya32 (54b 3x4 1x6)
Akila Dananjaya 8-1-36-0
Muditha Lakshan 2-0-5-0
16.6
•
Dananjaya to Fernando, no run
16.5
•
Dananjaya to Fernando, no run
16.4
•
Dananjaya to Fernando, no run
16.3
•
Dananjaya to Fernando, no run
16.2
•
Dananjaya to Fernando, no run
16.1
•
Dananjaya to Fernando, no run
end of over 164 runs
PAN: 61/0CRR: 3.81
Irosh Samarasooriya32 (54b 3x4 1x6)
Oshada Fernando26 (45b 2x4)
Muditha Lakshan 2-0-5-0
Akila Dananjaya 7-0-36-0
15.6
•
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
15.5
•
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
15.4
•
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
15.3
4
Lakshan to ISS Samarasooriya, FOUR runs
15.2
•
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
15.1
•
Lakshan to ISS Samarasooriya, no run
end of over 155 runs
PAN: 57/0CRR: 3.80
Oshada Fernando26 (45b 2x4)
Irosh Samarasooriya28 (48b 2x4 1x6)
Akila Dananjaya 7-0-36-0
Muditha Lakshan 1-0-1-0
14.6
•
Dananjaya to Fernando, no run
14.5
4
Dananjaya to Fernando, FOUR runs
14.4
•
Dananjaya to Fernando, no run
14.3
1
Dananjaya to ISS Samarasooriya, 1 run
14.2
•
Dananjaya to ISS Samarasooriya, no run
14.1
•
Dananjaya to ISS Samarasooriya, no run
end of over 141 run
PAN: 52/0CRR: 3.71
Oshada Fernando22 (42b 1x4)
Irosh Samarasooriya27 (45b 2x4 1x6)
Muditha Lakshan 1-0-1-0
Shyamsunder Krishnashriram 3-0-8-0
13.6
•
Lakshan to Fernando, no run
13.5
•
Lakshan to Fernando, no run
Match details
|Colombo Cricket Club Ground
|Toss
|Colts Cricket Club, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Hours of play (local time)
|10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
|Match days
|17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Colts Cricket Club 12.5, Panadura Sports Club 3.295
Major League Tournament
Group A
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|PSC
|6
|2
|1
|3
|67.68
|CCC
|6
|1
|0
|5
|65.77
|COLT
|6
|1
|0
|5
|52.28
|BLOOM
|6
|1
|1
|4
|45.72
|PAN
|6
|1
|1
|4
|42.705
|NSWC
|6
|1
|0
|5
|41.905
|CHLM
|6
|0
|4
|2
|28.7
Group B
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|ACCC
|6
|2
|1
|3
|66.24
|MOORS
|6
|1
|1
|4
|57.865
|NCC
|6
|1
|0
|5
|55.735
|BRC
|6
|0
|1
|5
|46.02
|BSC
|6
|1
|1
|4
|44.29
|Tamil
|6
|0
|1
|5
|40.095
|KYCC
|6
|0
|0
|6
|38.84
Super Eight
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|MOORS
|3
|1
|0
|2
|31.75
|ACCC
|3
|1
|1
|1
|25.605
|CCC
|3
|0
|0
|3
|25.125
|BLOOM
|3
|1
|0
|2
|23.605
|NCC
|3
|0
|0
|3
|20.405
|BRC
|3
|0
|1
|2
|19.44
|PSC
|3
|0
|1
|2
|19.295
|COLT
|3
|0
|0
|3
|19.19