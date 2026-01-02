Matches (8)
Kurunegala vs Tamil Union, Group B at Colombo, MLT (3-day), Jan 02 2026 - Match Result

RESULT
Group B, Colombo (NCC), January 02 - 04, 2026, Major League Tournament
Kurunegala FlagKurunegala
(T:122) 404 & 72/5
Tamil Union FlagTamil Union
(fo) 167 & 358/6d

Match drawn

Scorecard summary
Kurunegala Youth Cricket Club 404/10(109.3 overs)
1st INNINGS
Gayan Maneeshan
160 (162)
Vijayakanth Viyaskanth
4/101 (29.3)
Sameera Sadamal
106 (153)
Theesan Vithushan
2/67 (33)
Tamil Union Cricket and Athletic Club 167/10(46 overs)
1st INNINGS
Lahiru Samarakoon
33 (39)
Kasun Ekanayake
4/57 (13)
Sachitha Jayatilake
33 (50)
Chamikara Edirisinghe
2/23 (9)
Tamil Union Cricket and Athletic Club 358/6(91.5 overs)
2nd INNINGS
Minod Bhanuka
173 (202)
Chamikara Edirisinghe
2/46 (20)
Sharujan Shanmuganathan
122* (263)
Chamod Sandaru
2/90 (23.5)
Kurunegala Youth Cricket Club 72/5(11 overs)
2nd INNINGS
Lakshan Edirisinghe
42 (21)
Theesan Vithushan
2/20 (3)
Gayana Weerasinghe
12* (15)
Vijayakanth Viyaskanth
2/39 (5)
View full scorecard
end of over 111 run
KYCC: 72/5CRR: 6.54 
Dilhara Polgampala5 (9b)
Gayana Weerasinghe12 (15b 2x4)
Navod Paranavithana 1-0-1-0
Vijayakanth Viyaskanth 5-0-39-2
10.6
ND Paranavithana to Polgampola, no run
10.5
ND Paranavithana to Polgampola, no run
10.4
1
ND Paranavithana to Weerasinghe, 1 run
10.3
ND Paranavithana to Weerasinghe, no run
10.2
ND Paranavithana to Weerasinghe, no run
10.1
ND Paranavithana to Weerasinghe, no run
end of over 106 runs
KYCC: 71/5CRR: 7.10 
Gayana Weerasinghe11 (11b 2x4)
Dilhara Polgampala5 (7b)
Vijayakanth Viyaskanth 5-0-39-2
Kavindu Dilhara 2-0-12-1
9.6
1
Viyaskanth to Weerasinghe, 1 run
9.5
Viyaskanth to Weerasinghe, no run
9.4
Viyaskanth to Weerasinghe, no run
9.3
Viyaskanth to Weerasinghe, no run
9.2
4
Viyaskanth to Weerasinghe, FOUR runs
9.1
1
Viyaskanth to Polgampola, 1 run
end of over 96 runs
KYCC: 65/5CRR: 7.22 
Gayana Weerasinghe6 (6b 1x4)
Dilhara Polgampala4 (6b)
Kavindu Dilhara 2-0-12-1
Vijayakanth Viyaskanth 4-0-33-2
8.6
Dilhara to Weerasinghe, no run
8.5
Dilhara to Weerasinghe, no run
8.4
4
Dilhara to Weerasinghe, FOUR runs
8.3
1
Dilhara to Polgampola, 1 run
8.3
1w
Dilhara to Polgampola, 1 wide
8.2
Dilhara to Polgampola, no run
8.1
Dilhara to Polgampola, no run
end of over 84 runs • 1 wicket
KYCC: 59/5CRR: 7.37 
Gayana Weerasinghe2 (3b)
Dilhara Polgampala3 (3b)
Vijayakanth Viyaskanth 4-0-33-2
Kavindu Dilhara 1-0-6-1
7.6
Viyaskanth to Weerasinghe, no run
Read full commentary
Match details
Nondescripts Cricket Club Ground, Colombo
TossTamil Union Cricket and Athletic Club, elected to field first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days2,3,4 January 2026 - day (3-day match)
Umpires
Sri Lanka
Chandrika Amarasinghe
Sri Lanka
Vidura Prasad
Reserve Umpire
Sri Lanka
Gamini Gunasekera
Match Referee
Sri Lanka
Janaka Fernando
PointsKurunegala Youth Cricket Club 12.26, Tamil Union Cricket and Athletic Club 4.585
Kurunegala Innings
Player NameRB
WWAG Maneeshan
bowled12
LEK Edirisinghe
caught4221
C Sandaru
bowled24
S Sadamal
caught510
G Weerasinghe
not out1215
DM Sarathchandra
lbw45
TD Polgampola
not out59
Extras(w 1)
Total72(5 wkts; 11 ovs)
<1 / 3>

Major League Tournament

Group A
TeamMWLDPT
PSC420260.28
CCC410342.25
NSWC510440.145
COLT410337.69
PAN411235.505
BLOOM401324.805
CHLM504117.25
Group B
TeamMWLDPT
NCC410346.225
MOORS410342.75
ACCC411237.06
KYCC500535.735
BRC501433.07
Tamil400422.45
BSC401322.09
Full Table