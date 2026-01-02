Matches (8)
Kurunegala vs Tamil Union, Group B at Colombo, MLT (3-day), Jan 02 2026 - Match Result
RESULT
Group B, Colombo (NCC), January 02 - 04, 2026, Major League Tournament
Scorecard summary
Kurunegala Youth Cricket Club • 404/10(109.3 overs)1st INNINGS
160 (162)
4/101 (29.3)
106 (153)
2/67 (33)
Tamil Union Cricket and Athletic Club • 167/10(46 overs)1st INNINGS
33 (39)
4/57 (13)
33 (50)
2/23 (9)
Tamil Union Cricket and Athletic Club • 358/6(91.5 overs)2nd INNINGS
173 (202)
2/46 (20)
122* (263)
2/90 (23.5)
Kurunegala Youth Cricket Club • 72/5(11 overs)2nd INNINGS
42 (21)
2/20 (3)
12* (15)
2/39 (5)
end of over 111 run
KYCC: 72/5CRR: 6.54
Dilhara Polgampala5 (9b)
Gayana Weerasinghe12 (15b 2x4)
Navod Paranavithana 1-0-1-0
Vijayakanth Viyaskanth 5-0-39-2
10.6
•
ND Paranavithana to Polgampola, no run
10.5
•
ND Paranavithana to Polgampola, no run
10.4
1
ND Paranavithana to Weerasinghe, 1 run
10.3
•
ND Paranavithana to Weerasinghe, no run
10.2
•
ND Paranavithana to Weerasinghe, no run
10.1
•
ND Paranavithana to Weerasinghe, no run
end of over 106 runs
KYCC: 71/5CRR: 7.10
Gayana Weerasinghe11 (11b 2x4)
Dilhara Polgampala5 (7b)
Vijayakanth Viyaskanth 5-0-39-2
Kavindu Dilhara 2-0-12-1
9.6
1
Viyaskanth to Weerasinghe, 1 run
9.5
•
Viyaskanth to Weerasinghe, no run
9.4
•
Viyaskanth to Weerasinghe, no run
9.3
•
Viyaskanth to Weerasinghe, no run
9.2
4
Viyaskanth to Weerasinghe, FOUR runs
9.1
1
Viyaskanth to Polgampola, 1 run
end of over 96 runs
KYCC: 65/5CRR: 7.22
Gayana Weerasinghe6 (6b 1x4)
Dilhara Polgampala4 (6b)
Kavindu Dilhara 2-0-12-1
Vijayakanth Viyaskanth 4-0-33-2
8.6
•
Dilhara to Weerasinghe, no run
8.5
•
Dilhara to Weerasinghe, no run
8.4
4
Dilhara to Weerasinghe, FOUR runs
8.3
1
Dilhara to Polgampola, 1 run
8.3
1w
Dilhara to Polgampola, 1 wide
8.2
•
Dilhara to Polgampola, no run
8.1
•
Dilhara to Polgampola, no run
end of over 84 runs • 1 wicket
KYCC: 59/5CRR: 7.37
Gayana Weerasinghe2 (3b)
Dilhara Polgampala3 (3b)
Vijayakanth Viyaskanth 4-0-33-2
Kavindu Dilhara 1-0-6-1
7.6
•
Viyaskanth to Weerasinghe, no run
Match details
|Nondescripts Cricket Club Ground, Colombo
|Toss
|Tamil Union Cricket and Athletic Club, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Hours of play (local time)
|10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
|Match days
|2,3,4 January 2026 - day (3-day match)
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Kurunegala Youth Cricket Club 12.26, Tamil Union Cricket and Athletic Club 4.585
Kurunegala Innings
|Player Name
|R
|B
|bowled
|1
|2
|caught
|42
|21
|bowled
|2
|4
|caught
|5
|10
|not out
|12
|15
|lbw
|4
|5
|not out
|5
|9
|Extras
|(w 1)
|Total
|72(5 wkts; 11 ovs)
<1 / 3>