Matches (8)
The Ashes (1)
BBL (1)
BPL (2)
SA-U19 vs IND-U19 (1)
SA20 (2)
ILT20 (1)

Police SC vs Nugegoda SWC, Group A at Galle, MLT (3-day), Jan 02 2026 - Match Result

RESULT
Group A, Galle, January 02 - 04, 2026, Major League Tournament
PrevNext
Police SC FlagPolice SC
347 & 184/4d
Nugegoda SWC FlagNugegoda SWC
(T:304) 228 & 113/6

Match drawn

Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Table
Fan Ratings
What will be the toss result?
NSWC Win & Bat
40%
PSC Win & Bat
40%
NSWC Win & Bowl
0%
PSC Win & Bowl
20%
Match centre 
Scorecard summary
Police Sports Club 347/10(92 overs)
1st INNINGS
Ashen Bandara
103 (172)
Madhuka Liyanapathiranage
4/47 (15)
Vishad Randika
91 (181)
Nipun Malinga
3/73 (18)
Nugegoda Sports Welfare Club 228/10(75 overs)
1st INNINGS
Kevin Perera
37 (56)
Dilum Sudeera
5/66 (23)
Nipun Malinga
36 (30)
Nipun Premaratne
3/53 (15)
Police Sports Club 184/4(42 overs)
2nd INNINGS
Dulash Udayanga
58* (88)
Tillakaratne Sampath
2/59 (12)
Vishad Randika
33* (27)
Madhuka Liyanapathiranage
1/42 (12)
Nugegoda Sports Welfare Club 113/6(38 overs)
2nd INNINGS
Madhuka Liyanapathiranage
28 (67)
Dilum Sudeera
4/58 (19)
Avishka Perera
27 (54)
Nalin Priyadarshana
2/28 (12)
View full scorecard
end of over 384 runs
NSWC: 113/6CRR: 2.97 
Suwath Mendis8 (40b 1x4)
Akram Muthalib12 (14b 1x4)
Dilum Sudeera 19-5-58-4
Nalin Priyadarshana 12-2-28-2
37.6
4
DS Thilakaratne to Mendis, FOUR runs
37.5
DS Thilakaratne to Mendis, no run
37.4
DS Thilakaratne to Mendis, no run
37.3
DS Thilakaratne to Mendis, no run
37.2
DS Thilakaratne to Mendis, no run
37.1
DS Thilakaratne to Mendis, no run
end of over 372 runs
NSWC: 109/6CRR: 2.94 
Suwath Mendis4 (34b)
Akram Muthalib12 (14b 1x4)
Nalin Priyadarshana 12-2-28-2
Dilum Sudeera 18-5-54-4
36.6
1
RPN Priyadarshana to Mendis, 1 run
36.5
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
36.4
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
36.4
1nb
RPN Priyadarshana to Mendis, (no ball)
36.3
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
36.2
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
36.1
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
end of over 364 runs
NSWC: 107/6CRR: 2.97 
Suwath Mendis3 (27b)
Akram Muthalib12 (14b 1x4)
Dilum Sudeera 18-5-54-4
Nalin Priyadarshana 11-2-26-2
35.6
1
DS Thilakaratne to Mendis, 1 run
35.5
DS Thilakaratne to Mendis, no run
35.4
DS Thilakaratne to Mendis, no run
35.3
3
DS Thilakaratne to Muthalib, 3 runs
35.2
DS Thilakaratne to Muthalib, no run
35.1
DS Thilakaratne to Muthalib, no run
end of over 355 runs
NSWC: 103/6CRR: 2.94 
Suwath Mendis2 (24b)
Akram Muthalib9 (11b 1x4)
Nalin Priyadarshana 11-2-26-2
Dilum Sudeera 17-5-50-4
34.6
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
Read full commentary
Match details
Galle International Stadium
TossNugegoda Sports Welfare Club, elected to field first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days2,3,4 January 2026 - day (3-day match)
Umpires
Sri Lanka
Ranganath Prasanna
Sri Lanka
Rohitha Kottahachchi
Reserve Umpire
Sri Lanka
NRK Wickramasinghe
Match Referee
Sri Lanka
Ranjith Priyantha
PointsPolice Sports Club 12.82, Nugegoda Sports Welfare Club 3.805
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
Nugegoda SWC Innings
Player NameRB
MA Liyanapathiranage
lbw2867
DKAL Perera
caught2754
LA de Zoysa
bowled1222
SANJ Fernando
lbw15
LPPM Kumara
bowled36
Kevin Perera
caught1721
BGS Mendis
not out840
A Muthalib
not out1214
Extras(b 4, nb 1)
Total113(6 wkts; 38 ovs)
<1 / 3>

Major League Tournament

Group A
TeamMWLDPT
PSC420260.28
CCC410342.25
NSWC510440.145
COLT410337.69
PAN411235.505
BLOOM401324.805
CHLM504117.25
Group B
TeamMWLDPT
NCC410346.225
MOORS410342.75
ACCC411237.06
KYCC500535.735
BRC501433.07
Tamil400422.45
BSC401322.09
Full Table