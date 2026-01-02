Matches (8)
Police SC vs Nugegoda SWC, Group A at Galle, MLT (3-day), Jan 02 2026 - Match Result
RESULT
Group A, Galle, January 02 - 04, 2026, Major League Tournament
Scorecard summary
Police Sports Club • 347/10(92 overs)1st INNINGS
103 (172)
4/47 (15)
91 (181)
3/73 (18)
Nugegoda Sports Welfare Club • 228/10(75 overs)1st INNINGS
37 (56)
5/66 (23)
36 (30)
3/53 (15)
Police Sports Club • 184/4(42 overs)2nd INNINGS
58* (88)
2/59 (12)
33* (27)
1/42 (12)
Nugegoda Sports Welfare Club • 113/6(38 overs)2nd INNINGS
28 (67)
4/58 (19)
27 (54)
2/28 (12)
end of over 384 runs
NSWC: 113/6CRR: 2.97
Suwath Mendis8 (40b 1x4)
Akram Muthalib12 (14b 1x4)
Dilum Sudeera 19-5-58-4
Nalin Priyadarshana 12-2-28-2
37.6
4
DS Thilakaratne to Mendis, FOUR runs
37.5
•
DS Thilakaratne to Mendis, no run
37.4
•
DS Thilakaratne to Mendis, no run
37.3
•
DS Thilakaratne to Mendis, no run
37.2
•
DS Thilakaratne to Mendis, no run
37.1
•
DS Thilakaratne to Mendis, no run
end of over 372 runs
NSWC: 109/6CRR: 2.94
Suwath Mendis4 (34b)
Akram Muthalib12 (14b 1x4)
Nalin Priyadarshana 12-2-28-2
Dilum Sudeera 18-5-54-4
36.6
1
RPN Priyadarshana to Mendis, 1 run
36.5
•
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
36.4
•
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
36.4
1nb
RPN Priyadarshana to Mendis, (no ball)
36.3
•
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
36.2
•
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
36.1
•
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
end of over 364 runs
NSWC: 107/6CRR: 2.97
Suwath Mendis3 (27b)
Akram Muthalib12 (14b 1x4)
Dilum Sudeera 18-5-54-4
Nalin Priyadarshana 11-2-26-2
35.6
1
DS Thilakaratne to Mendis, 1 run
35.5
•
DS Thilakaratne to Mendis, no run
35.4
•
DS Thilakaratne to Mendis, no run
35.3
3
DS Thilakaratne to Muthalib, 3 runs
35.2
•
DS Thilakaratne to Muthalib, no run
35.1
•
DS Thilakaratne to Muthalib, no run
end of over 355 runs
NSWC: 103/6CRR: 2.94
Suwath Mendis2 (24b)
Akram Muthalib9 (11b 1x4)
Nalin Priyadarshana 11-2-26-2
Dilum Sudeera 17-5-50-4
34.6
•
RPN Priyadarshana to Mendis, no run
Match details
|Galle International Stadium
|Toss
|Nugegoda Sports Welfare Club, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Hours of play (local time)
|10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
|Match days
|2,3,4 January 2026 - day (3-day match)
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Police Sports Club 12.82, Nugegoda Sports Welfare Club 3.805
Nugegoda SWC Innings
|Player Name
|R
|B
|lbw
|28
|67
|caught
|27
|54
|bowled
|12
|22
|lbw
|1
|5
|bowled
|3
|6
|caught
|17
|21
|not out
|8
|40
|not out
|12
|14
|Extras
|(b 4, nb 1)
|Total
|113(6 wkts; 38 ovs)
<1 / 3>