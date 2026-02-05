Matches (14)
Nugegoda SWC vs Tamil Union, Plate Group at Kurunegala, MLT (3-day), Feb 05 2026 - Live Cricket Score

StumpsStarts 4:30 AM
Plate Group, Kurunegala, February 05 - 07, 2026, Major League Tournament
Nugegoda SWC FlagNugegoda SWC
88
Tamil Union FlagTamil Union
(123 ov) 417/6d

Day 2 - Tamil Union lead by 329 runs.

Current RR: 3.39
 • Last 10 ov (RR): 71/1 (7.10)
Live
FC CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 10 ov
Sharujan Shanmuganathan* lhb
51924055.4313 (27b)23 (31b)
Lahiru Samarakoon lhb
11710157.141 (1b)11 (7b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Suwath Mendis lb
2117133.387731-
Lohan de Zoysa sla
813604.502921-
MatRunsHSAve
1370812350.57
65199910123.80
MatWktsBBIAve
20445/4925.91
26153/1751.33
Last Bat
Sachitha Jayatilake 37 (22b) 
 FOW
400/6 (121.1 Ov)
4
2
2
2
122nd
7Runs
4
2
1
W
121st
14Runs
1
6
6
1
120th
7Runs
1
3
1
1
1
119th
4Runs
1
2
1
Match centre 
Over123
10 runs
Tamil 417/6CRR: 3.39
SMLD Samarakoon 11 (7b 1x4)S Shanmuganathan 51 (92b 4x4)
LA de Zoysa0/36 (8)

Match State: Stumps - Day 2

122.6
4
de Zoysa to Samarakoon, FOUR runs
122.5
de Zoysa to Samarakoon, no run
122.4
2
de Zoysa to Samarakoon, 2 runs
122.3
2
de Zoysa to Samarakoon, 2 runs
122.2
2
de Zoysa to Samarakoon, 2 runs
122.1
de Zoysa to Samarakoon, no run
Over122
7 runs, 1 wicket
Tamil 407/6CRR: 3.33
S Shanmuganathan 51 (92b 4x4)SMLD Samarakoon 1 (1b)
BGS Mendis3/71 (21)
121.6
Mendis to Shanmuganathan, no run
121.5
4
Mendis to Shanmuganathan, FOUR runs
121.4
2
Mendis to Shanmuganathan, 2 runs
121.3
Mendis to Shanmuganathan, no run
121.2
1
Mendis to Samarakoon, 1 run
121.1
W
Mendis to S Jayathilake, OUT
Sachitha Jayatilake b Mendis 37 (22b 0x4 4x6) SR: 168.18
Over121
14 runs
Tamil 400/5CRR: 3.30
S Jayathilake 37 (21b 4x6)S Shanmuganathan 45 (88b 3x4)
Abdul Hakam0/78 (14)
120.6
1
Abdul Hakam to S Jayathilake, 1 run
120.5
6
Abdul Hakam to S Jayathilake, SIX runs
120.4
6
Abdul Hakam to S Jayathilake, SIX runs
120.3
Abdul Hakam to S Jayathilake, no run
120.2
1
Abdul Hakam to Shanmuganathan, 1 run
120.1
Abdul Hakam to Shanmuganathan, no run
Over120
7 runs
Tamil 386/5CRR: 3.21
S Shanmuganathan 44 (86b 3x4)S Jayathilake 24 (17b 2x6)
BGS Mendis2/64 (20)
119.6
1
Mendis to Shanmuganathan, 1 run
119.5
3
Mendis to S Jayathilake, 3 runs
Read full commentary
Commentary Feedback
Match details
GroundWelagedara Stadium, Kurunegala
TossTamil Union Cricket and Athletic Club, elected to field first
Series
Major League Tournament
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days5,6,7 February 2026 - day (3-day match)
Umpires
Sri Lanka
Chamara De Zoysa
Sri Lanka
Shantha Fonseka
Reserve Umpire
Sri Lanka
Upul Wewage
Match Referee
Sri Lanka
Wendell Labrooy
