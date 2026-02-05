Match State: Stumps - Day 2
Nugegoda SWC vs Tamil Union, Plate Group at Kurunegala, MLT (3-day), Feb 05 2026 - Live Cricket Score
Current RR: 3.39
• Last 10 ov (RR): 71/1 (7.10)
FC CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 10 ov
|51
|92
|4
|0
|55.43
|13 (27b)
|23 (31b)
|11
|7
|1
|0
|157.14
|1 (1b)
|11 (7b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
|21
|1
|71
|3
|3.38
|77
|3
|1
|-
|8
|1
|36
|0
|4.50
|29
|2
|1
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|13
|708
|123
|50.57
|65
|1999
|101
|23.80
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|20
|44
|5/49
|25.91
|26
|15
|3/17
|51.33
Last Bat:Sachitha Jayatilake 37 (22b) •
FOW:400/6 (121.1 Ov)
4
•
2
2
2
•
122nd
•
4
2
•
1
W
121st
1
6
6
•
1
•
120th
1
3
•
1
1
1
119th
1
•
•
•
2
1
Match centre
Over123
10 runs
Tamil 417/6
SMLD Samarakoon 11 (7b 1x4)S Shanmuganathan 51 (92b 4x4)
LA de Zoysa0/36 (8)
122.6
4
de Zoysa to Samarakoon, FOUR runs
122.5
•
de Zoysa to Samarakoon, no run
122.4
2
de Zoysa to Samarakoon, 2 runs
122.3
2
de Zoysa to Samarakoon, 2 runs
122.2
2
de Zoysa to Samarakoon, 2 runs
122.1
•
de Zoysa to Samarakoon, no run
Over122
7 runs, 1 wicket
Tamil 407/6
S Shanmuganathan 51 (92b 4x4)SMLD Samarakoon 1 (1b)
BGS Mendis3/71 (21)
121.6
•
Mendis to Shanmuganathan, no run
121.5
4
Mendis to Shanmuganathan, FOUR runs
121.4
2
Mendis to Shanmuganathan, 2 runs
121.3
•
Mendis to Shanmuganathan, no run
121.2
1
Mendis to Samarakoon, 1 run
121.1
W
Mendis to S Jayathilake, OUT
Sachitha Jayatilake b Mendis 37 (22b 0x4 4x6) SR: 168.18
Over121
14 runs
Tamil 400/5
S Jayathilake 37 (21b 4x6)S Shanmuganathan 45 (88b 3x4)
Abdul Hakam0/78 (14)
120.6
1
Abdul Hakam to S Jayathilake, 1 run
120.5
6
Abdul Hakam to S Jayathilake, SIX runs
120.4
6
Abdul Hakam to S Jayathilake, SIX runs
120.3
•
Abdul Hakam to S Jayathilake, no run
120.2
1
Abdul Hakam to Shanmuganathan, 1 run
120.1
•
Abdul Hakam to Shanmuganathan, no run
Over120
7 runs
Tamil 386/5
S Shanmuganathan 44 (86b 3x4)S Jayathilake 24 (17b 2x6)
BGS Mendis2/64 (20)
119.6
1
Mendis to Shanmuganathan, 1 run
119.5
3
Mendis to S Jayathilake, 3 runs
Match details
TossTamil Union Cricket and Athletic Club, elected to field first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days5,6,7 February 2026 - day (3-day match)
Reserve Umpire
Match Referee