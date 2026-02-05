Matches (14)
Badureliya vs Panadura, Plate Group at Galle, MLT (3-day), Feb 05 2026 - Live Cricket Score

StumpsStarts 4:30 AM
Plate Group, Galle, February 05 - 07, 2026, Major League Tournament

Day 2 - Panadura trail by 151 runs.

Current RR: 4.49
 • Last 10 ov (RR): 37/1 (3.70)
FC CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 10 ov
Oshada Fernando* rhb
58816071.6010 (16b)17 (28b)
Dushan Vimukthi rhb
5101050.001 (6b)5 (10b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Buddika Sanjeewa rfm
12.344613.685360-
Suminda Lakshan lb
402706.751441-
MatRunsHSAve
1531016923441.85
91376717826.72
MatWktsBBIAve
651325/5439.94
621315/5132.06
Last Bat
Shalith Fernando 36 (61b) 
 FOW
139/3 (30.1 Ov)
1
1
32nd
5Runs
4
1
31st
0Runs
W
30th
5Runs
4
1
29th
6Runs
4
1
1
Match centre 

Match State: Delay - Day 2 - bad light

Match State: Delay - Day 2 - rain

Match State: Stumps - Day 2

32.3
1
Sanjeewa to Vimukthi, 1 run
32.2
1
Sanjeewa to Fernando, 1 run
32.1
Sanjeewa to Fernando, no run
Over32
5 runs
PAN 144/3CRR: 4.50
KDV Vimukthi 4 (9b 1x4)BOP Fernando 57 (79b 6x4)
S Lakshan0/27 (4)
31.6
4
Lakshan to Vimukthi, FOUR runs
31.5
Lakshan to Vimukthi, no run
31.4
Lakshan to Vimukthi, no run
31.3
Lakshan to Vimukthi, no run
31.2
1
Lakshan to Fernando, 1 run
31.1
Lakshan to Fernando, no run
Over31
Wicket maiden
PAN 139/3CRR: 4.48
KDV Vimukthi 0 (5b)BOP Fernando 56 (77b 6x4)
BB Sanjeewa1/44 (12)
30.6
Sanjeewa to Vimukthi, no run
30.5
Sanjeewa to Vimukthi, no run
30.4
Sanjeewa to Vimukthi, no run
30.3
Sanjeewa to Vimukthi, no run
30.2
Sanjeewa to Vimukthi, no run
30.1
W
Sanjeewa to Fernando, OUT
Shalith Fernando c †Dulsara b Sanjeewa 36 (61b 4x4 1x6) SR: 59.01
Over30
5 runs
PAN 139/2CRR: 4.63
BOP Fernando 56 (77b 6x4)Shalith Fernando 36 (60b 4x4 1x6)
S Lakshan0/22 (3)
29.6
Lakshan to Fernando, no run
29.5
Lakshan to Fernando, no run
29.4
Lakshan to Fernando, no run
29.3
4
Lakshan to Fernando, FOUR runs
29.2
Lakshan to Fernando, no run
Read full commentary
Commentary Feedback
Match details
GroundGalle International Stadium
TossBadureliya Sports Club, elected to bat first
Series
Major League Tournament
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days5,6,7 February 2026 - day (3-day match)
FC debut
Manasa Madubashana
Manasa Madubashana
Umpires
Sri Lanka
Asanka Nanayakkara
Sri Lanka
Deepal Gunawardene
Reserve Umpire
Sri Lanka
Chaturan Sanjeewa
Match Referee
Sri Lanka
Manoj Mendis
