Colombo CC vs Police SC, Group A at Colombo, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result

RESULT
Group A, Colombo (NCC), January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Match drawn

Scorecard summary
Colombo Cricket Club 482/6(136.5 overs)
1st INNINGS
Anjala Bandara
200* (338)
Himesh Ramanayake
3/60 (26)
Sonal Dinusha
121 (182)
Nalin Priyadarshana
2/155 (42)
Police Sports Club 295/10(110.2 overs)
1st INNINGS
Dilum Sudeera
81* (165)
Nishan Peiris
3/69 (35)
Dhanuja Induwara
49 (76)
Sonal Dinusha
3/49 (16.2)
Colombo Cricket Club 28/0(3 overs)
2nd INNINGS
Pawan Sandesh
15* (12)
Dilum Sudeera
0/15 (2)
Nishan Madushka
8* (7)
Nipun Premaratne
0/9 (1)
end of over 37 runs
CCC: 28/0CRR: 9.33 
Pawan Sandesh15 (12b 2x4 1x6)
Nishan Madushka8 (7b 1x6)
Dilum Sudeera 2-0-15-0
Nipun Premaratne 1-0-9-0
2.6
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, no run
2.5
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, no run
2.4
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, no run
2.3
6
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, SIX runs
2.2
1
DS Thilakaratne to Madushka, 1 run
2.1
DS Thilakaratne to Madushka, no run
end of over 213 runs
CCC: 21/0CRR: 10.50 
Pawan Sandesh9 (8b 2x4)
Nishan Madushka7 (5b 1x6)
Nipun Premaratne 1-0-9-0
Dilum Sudeera 1-0-8-0
1.6
Premaratne to Pawan Sandesh, no run
1.5
4
Premaratne to Pawan Sandesh, FOUR runs
1.5
5nb
Premaratne to Pawan Sandesh, (no ball) FOUR runs
1.4
Premaratne to Pawan Sandesh, no run
1.3
Premaratne to Pawan Sandesh, no run
1.2
4b
Premaratne to Pawan Sandesh, 4 byes
1.1
Premaratne to Pawan Sandesh, no run
end of over 18 runs
CCC: 8/0CRR: 8.00 
Pawan Sandesh1 (1b)
Nishan Madushka7 (5b 1x6)
Dilum Sudeera 1-0-8-0
0.6
1
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, 1 run
0.5
1
DS Thilakaratne to Madushka, 1 run
0.4
DS Thilakaratne to Madushka, no run
0.3
DS Thilakaratne to Madushka, no run
0.2
6
DS Thilakaratne to Madushka, SIX runs
0.1
DS Thilakaratne to Madushka, no run

Match State: Innings Break

110.2
W
Dinusha to Premaratne, OUT
Nipun Premaratne c KNM Fernando b Dinusha 38 (113b 6x4 0x6) SR: 33.62
Read full commentary
Match details
Nondescripts Cricket Club Ground, Colombo
TossPolice Sports Club, elected to field first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
CCC Player Replacement
Substitute
Pawan Sandesh
in
Eshan Withanage
 out (3rd innings)
FC debut
Eshan Withanage
Eshan Withanage
Umpires
Sri Lanka
Chamara De Zoysa
Sri Lanka
Chaturan Sanjeewa
Reserve Umpire
Sri Lanka
Krishantha Rodrigo
Match Referee
Sri Lanka
Wendell Labrooy
PointsColombo Cricket Club 11.14, Police Sports Club 2.375
Colombo CC Innings
Player NameRB
KNM Fernando
not out87
Pawan Sandesh
not out1512
Extras(b 4, nb 1)
Total28(0 wkts; 3 ovs)
Major League Tournament

Group A
TeamMWLDPT
PSC621367.68
CCC610565.77
COLT610552.28
BLOOM611445.72
PAN611442.705
NSWC610541.905
CHLM604228.7
Group B
TeamMWLDPT
ACCC621366.24
MOORS611457.865
NCC610555.735
BRC601546.02
BSC611444.29
Tamil601540.095
KYCC600638.84
Super Eight
TeamMWLDPT
MOORS310231.75
ACCC311125.605
CCC300325.125
BLOOM310223.605
NCC300320.405
BRC301219.44
PSC301219.295
COLT300319.19
Plate
TeamMWLDPT
NSWC210128.58
KYCC200223.985
Tamil200216.37
PAN200214.59
BSC20027.79
CHLM20117.625
