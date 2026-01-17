Matches (30)
Colombo CC vs Police SC, Group A at Colombo, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result
RESULT
Group A, Colombo (NCC), January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Scorecard summary
Colombo Cricket Club • 482/6(136.5 overs)1st INNINGS
200* (338)
3/60 (26)
121 (182)
2/155 (42)
Police Sports Club • 295/10(110.2 overs)1st INNINGS
81* (165)
3/69 (35)
49 (76)
3/49 (16.2)
Colombo Cricket Club • 28/0(3 overs)2nd INNINGS
15* (12)
0/15 (2)
8* (7)
0/9 (1)
end of over 37 runs
CCC: 28/0CRR: 9.33
Pawan Sandesh15 (12b 2x4 1x6)
Nishan Madushka8 (7b 1x6)
Dilum Sudeera 2-0-15-0
Nipun Premaratne 1-0-9-0
2.6
•
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, no run
2.5
•
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, no run
2.4
•
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, no run
2.3
6
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, SIX runs
2.2
1
DS Thilakaratne to Madushka, 1 run
2.1
•
DS Thilakaratne to Madushka, no run
end of over 213 runs
CCC: 21/0CRR: 10.50
Pawan Sandesh9 (8b 2x4)
Nishan Madushka7 (5b 1x6)
Nipun Premaratne 1-0-9-0
Dilum Sudeera 1-0-8-0
1.6
•
Premaratne to Pawan Sandesh, no run
1.5
4
Premaratne to Pawan Sandesh, FOUR runs
1.5
5nb
Premaratne to Pawan Sandesh, (no ball) FOUR runs
1.4
•
Premaratne to Pawan Sandesh, no run
1.3
•
Premaratne to Pawan Sandesh, no run
1.2
4b
Premaratne to Pawan Sandesh, 4 byes
1.1
•
Premaratne to Pawan Sandesh, no run
end of over 18 runs
CCC: 8/0CRR: 8.00
Pawan Sandesh1 (1b)
Nishan Madushka7 (5b 1x6)
Dilum Sudeera 1-0-8-0
0.6
1
DS Thilakaratne to Pawan Sandesh, 1 run
0.5
1
DS Thilakaratne to Madushka, 1 run
0.4
•
DS Thilakaratne to Madushka, no run
0.3
•
DS Thilakaratne to Madushka, no run
0.2
6
DS Thilakaratne to Madushka, SIX runs
0.1
•
DS Thilakaratne to Madushka, no run
Match State: Innings Break
110.2
W
Dinusha to Premaratne, OUT
Nipun Premaratne c KNM Fernando b Dinusha 38 (113b 6x4 0x6) SR: 33.62
Match details
|Nondescripts Cricket Club Ground, Colombo
|Toss
|Police Sports Club, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Hours of play (local time)
|10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
|Match days
|17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
|CCC Player Replacement
Substitute:
|FC debut
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Colombo Cricket Club 11.14, Police Sports Club 2.375
Colombo CC Innings
Major League Tournament
Group A
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|PSC
|6
|2
|1
|3
|67.68
|CCC
|6
|1
|0
|5
|65.77
|COLT
|6
|1
|0
|5
|52.28
|BLOOM
|6
|1
|1
|4
|45.72
|PAN
|6
|1
|1
|4
|42.705
|NSWC
|6
|1
|0
|5
|41.905
|CHLM
|6
|0
|4
|2
|28.7
Group B
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|ACCC
|6
|2
|1
|3
|66.24
|MOORS
|6
|1
|1
|4
|57.865
|NCC
|6
|1
|0
|5
|55.735
|BRC
|6
|0
|1
|5
|46.02
|BSC
|6
|1
|1
|4
|44.29
|Tamil
|6
|0
|1
|5
|40.095
|KYCC
|6
|0
|0
|6
|38.84
Super Eight
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|MOORS
|3
|1
|0
|2
|31.75
|ACCC
|3
|1
|1
|1
|25.605
|CCC
|3
|0
|0
|3
|25.125
|BLOOM
|3
|1
|0
|2
|23.605
|NCC
|3
|0
|0
|3
|20.405
|BRC
|3
|0
|1
|2
|19.44
|PSC
|3
|0
|1
|2
|19.295
|COLT
|3
|0
|0
|3
|19.19