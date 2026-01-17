Matches (30)
Ace Capital vs Tamil Union, Group B at Dambulla, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result

RESULT
Group B, Dambulla, January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Ace Capital FlagAce Capital
206 & 280/8d
Tamil Union FlagTamil Union
(T:175) 312 & 122

Ace Capital won by 52 runs

Scorecard summary
Ace Capital Cricket Club 206/10(68.3 overs)
1st INNINGS
Raveen de Silva
62* (145)
Tharindu Ratnayake
5/76 (25)
Kavindu Amantha
36 (63)
Theesan Vithushan
3/42 (22)
Tamil Union Cricket and Athletic Club 312/10(97.3 overs)
1st INNINGS
Sharujan Shanmuganathan
103* (196)
Roshan Jayatissa
4/103 (44)
Minod Bhanuka
59 (99)
Wanuja Sahan
4/119 (35.3)
Ace Capital Cricket Club 280/8(72 overs)
2nd INNINGS
Kavindu Amantha
62 (134)
Theesan Vithushan
4/78 (26)
Raveen de Silva
50* (90)
Tharindu Ratnayake
4/129 (34)
Tamil Union Cricket and Athletic Club 122/10(31 overs)
2nd INNINGS
Tharindu Ratnayake
28 (35)
Wanuja Sahan
5/43 (12)
Vihas Thewmika
19 (27)
Roshan Jayatissa
3/50 (14)
end of over 31Wicket maiden
Tamil: 122/10CRR: 3.93 
Vijayakanth Viyaskanth1 (12b)
Wanuja Sahan 12-2-43-5
Kavindu Amantha 5-0-18-2
30.6
W
Sahan to Vithushan, OUT
Theesan Vithushan c Amantha b Sahan 0 (4b 0x4 0x6) SR: 0
30.5
Sahan to Vithushan, no run
30.4
Sahan to Vithushan, no run
30.3
Sahan to Vithushan, no run
30.2
W
Sahan to Tharindu Ratnayake, OUT
Tharindu Ratnayake b Sahan 28 (35b 1x4 2x6) SR: 80
30.1
Sahan to Tharindu Ratnayake, no run
end of over 301 run
Tamil: 122/8CRR: 4.06 
Vijayakanth Viyaskanth1 (12b)
Tharindu Ratnayake28 (33b 1x4 2x6)
Kavindu Amantha 5-0-18-2
Wanuja Sahan 11-1-43-3
29.6
Amantha to Viyaskanth, no run
29.5
Amantha to Viyaskanth, no run
29.4
1
Amantha to Tharindu Ratnayake, 1 run
29.3
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
29.2
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
29.1
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
end of over 29Maiden
Tamil: 121/8CRR: 4.17 
Vijayakanth Viyaskanth1 (10b)
Tharindu Ratnayake27 (29b 1x4 2x6)
Wanuja Sahan 11-1-43-3
Kavindu Amantha 4-0-17-2
28.6
2b
Sahan to Viyaskanth, 2 byes
28.5
Sahan to Viyaskanth, no run
28.4
Sahan to Viyaskanth, no run
28.3
Sahan to Viyaskanth, no run
28.2
Sahan to Viyaskanth, no run
28.1
Sahan to Viyaskanth, no run
end of over 282 runs
Tamil: 119/8CRR: 4.25 
Tharindu Ratnayake27 (29b 1x4 2x6)
Vijayakanth Viyaskanth1 (4b)
Kavindu Amantha 4-0-17-2
Roshan Jayatissa 14-3-50-3
27.6
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
27.5
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
Match details
Rangiri Dambulla International Stadium
TossAce Capital Cricket Club, elected to bat first
Series
Season2025/26
Hours of play (local time)10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
Match days17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
Umpires
Sri Lanka
Hemantha Boteju
Sri Lanka
Sanjeewa Fernando
Reserve Umpire
Sri Lanka
Duminda Ponnamperuma
Match Referee
Sri Lanka
Ravi Punchihewa
PointsAce Capital Cricket Club 17.43, Tamil Union Cricket and Athletic Club 4.81
Tamil Union Innings
Player NameRB
S Hapuhinna
lbw1714
Sineth Jayawardena
caught01
I Dissanayaka
bowled1632
S Jayathilake
caught55
SMLD Samarakoon
lbw1315
V Thewmika
lbw1927
S Shanmuganathan
bowled1240
M Bhanuka
bowled01
KTH Ratnayake
bowled2835
V Viyaskanth
not out112
T Vithushan
caught04
Extras(b 8, lb 3)
Total122(10 wkts; 31 ovs)
<1 / 3>

Major League Tournament

Group A
TeamMWLDPT
PSC621367.68
CCC610565.77
COLT610552.28
BLOOM611445.72
PAN611442.705
NSWC610541.905
CHLM604228.7
Group B
TeamMWLDPT
ACCC621366.24
MOORS611457.865
NCC610555.735
BRC601546.02
BSC611444.29
Tamil601540.095
KYCC600638.84
Super Eight
TeamMWLDPT
MOORS310231.75
ACCC311125.605
CCC300325.125
BLOOM310223.605
NCC300320.405
BRC301219.44
PSC301219.295
COLT300319.19
Plate
TeamMWLDPT
NSWC210128.58
KYCC200223.985
Tamil200216.37
PAN200214.59
BSC20027.79
CHLM20117.625
Full Table