Ace Capital vs Tamil Union, Group B at Dambulla, MLT (3-day), Jan 17 2026 - Match Result
RESULT
Group B, Dambulla, January 17 - 19, 2026, Major League Tournament
Match centre
Scorecard summary
Ace Capital Cricket Club • 206/10(68.3 overs)1st INNINGS
62* (145)
5/76 (25)
36 (63)
3/42 (22)
Tamil Union Cricket and Athletic Club • 312/10(97.3 overs)1st INNINGS
103* (196)
4/103 (44)
59 (99)
4/119 (35.3)
Ace Capital Cricket Club • 280/8(72 overs)2nd INNINGS
62 (134)
4/78 (26)
50* (90)
4/129 (34)
Tamil Union Cricket and Athletic Club • 122/10(31 overs)2nd INNINGS
28 (35)
5/43 (12)
19 (27)
3/50 (14)
end of over 31Wicket maiden
Tamil: 122/10CRR: 3.93
Vijayakanth Viyaskanth1 (12b)
Wanuja Sahan 12-2-43-5
Kavindu Amantha 5-0-18-2
30.6
W
Sahan to Vithushan, OUT
Theesan Vithushan c Amantha b Sahan 0 (4b 0x4 0x6) SR: 0
30.5
•
Sahan to Vithushan, no run
30.4
•
Sahan to Vithushan, no run
30.3
•
Sahan to Vithushan, no run
30.2
W
Sahan to Tharindu Ratnayake, OUT
Tharindu Ratnayake b Sahan 28 (35b 1x4 2x6) SR: 80
30.1
•
Sahan to Tharindu Ratnayake, no run
end of over 301 run
Tamil: 122/8CRR: 4.06
Vijayakanth Viyaskanth1 (12b)
Tharindu Ratnayake28 (33b 1x4 2x6)
Kavindu Amantha 5-0-18-2
Wanuja Sahan 11-1-43-3
29.6
•
Amantha to Viyaskanth, no run
29.5
•
Amantha to Viyaskanth, no run
29.4
1
Amantha to Tharindu Ratnayake, 1 run
29.3
•
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
29.2
•
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
29.1
•
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
end of over 29Maiden
Tamil: 121/8CRR: 4.17
Vijayakanth Viyaskanth1 (10b)
Tharindu Ratnayake27 (29b 1x4 2x6)
Wanuja Sahan 11-1-43-3
Kavindu Amantha 4-0-17-2
28.6
2b
Sahan to Viyaskanth, 2 byes
28.5
•
Sahan to Viyaskanth, no run
28.4
•
Sahan to Viyaskanth, no run
28.3
•
Sahan to Viyaskanth, no run
28.2
•
Sahan to Viyaskanth, no run
28.1
•
Sahan to Viyaskanth, no run
end of over 282 runs
Tamil: 119/8CRR: 4.25
Tharindu Ratnayake27 (29b 1x4 2x6)
Vijayakanth Viyaskanth1 (4b)
Kavindu Amantha 4-0-17-2
Roshan Jayatissa 14-3-50-3
27.6
•
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
27.5
•
Amantha to Tharindu Ratnayake, no run
Match details
|Rangiri Dambulla International Stadium
|Toss
|Ace Capital Cricket Club, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Hours of play (local time)
|10am start, Lunch 12.00-12.40, Tea 14.40-15.00, Close 17.00
|Match days
|17,18,19 January 2026 - day (3-day match)
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Ace Capital Cricket Club 17.43, Tamil Union Cricket and Athletic Club 4.81
Major League Tournament News
Tamil Union Innings
|Player Name
|R
|B
|lbw
|17
|14
|caught
|0
|1
|bowled
|16
|32
|caught
|5
|5
|lbw
|13
|15
|lbw
|19
|27
|bowled
|12
|40
|bowled
|0
|1
|bowled
|28
|35
|not out
|1
|12
|caught
|0
|4
|Extras
|(b 8, lb 3)
|Total
|122(10 wkts; 31 ovs)
<1 / 3>
Major League Tournament
Group A
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|PSC
|6
|2
|1
|3
|67.68
|CCC
|6
|1
|0
|5
|65.77
|COLT
|6
|1
|0
|5
|52.28
|BLOOM
|6
|1
|1
|4
|45.72
|PAN
|6
|1
|1
|4
|42.705
|NSWC
|6
|1
|0
|5
|41.905
|CHLM
|6
|0
|4
|2
|28.7
Group B
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|ACCC
|6
|2
|1
|3
|66.24
|MOORS
|6
|1
|1
|4
|57.865
|NCC
|6
|1
|0
|5
|55.735
|BRC
|6
|0
|1
|5
|46.02
|BSC
|6
|1
|1
|4
|44.29
|Tamil
|6
|0
|1
|5
|40.095
|KYCC
|6
|0
|0
|6
|38.84
Super Eight
|Team
|M
|W
|L
|D
|PT
|MOORS
|3
|1
|0
|2
|31.75
|ACCC
|3
|1
|1
|1
|25.605
|CCC
|3
|0
|0
|3
|25.125
|BLOOM
|3
|1
|0
|2
|23.605
|NCC
|3
|0
|0
|3
|20.405
|BRC
|3
|0
|1
|2
|19.44
|PSC
|3
|0
|1
|2
|19.295
|COLT
|3
|0
|0
|3
|19.19