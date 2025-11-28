Matches (30)
Biratnagar vs Karnali, 16th Match at Kirtipur, NPL, Nov 28 2025 - Live Cricket Score

16th Match (D/N), Kirtipur, November 28, 2025, Nepal Premier League
Biratnagar Kings (NPL) FlagBiratnagar Kings (NPL)
Karnali Yaks (NPL) FlagKarnali Yaks (NPL)
Tomorrow
10:15 AM

Match yet to begin

2
Biratnagar Kings (NPL)Biratnagar Kings (NPL)
431060.470
5
Karnali Yaks (NPL)Karnali Yaks (NPL)
312020.169
Match centre Ground time: 05:52
Basir Ahamad
10 M • 252 Runs • 31.5 Avg • 122.92 SR
Lokesh Bam
10 M • 247 Runs • 24.7 Avg • 135.71 SR
WG Bosisto
9 M • 226 Runs • 37.67 Avg • 117.7 SR
MRJ Watt
3 M • 147 Runs • 73.5 Avg • 196 SR
S Lamichhane
10 M • 15 Wkts • 6 Econ • 16 SR
Pratis GC
9 M • 10 Wkts • 7.82 Econ • 16.8 SR
BP Sharma
9 M • 14 Wkts • 6.19 Econ • 13.71 SR
Sompal Kami
10 M • 14 Wkts • 7.68 Econ • 14.5 SR
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Season2025/26
Match days28 November 2025 - daynight (20-over match)
