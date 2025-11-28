Matches (30)
Biratnagar vs Karnali, 16th Match at Kirtipur, NPL, Nov 28 2025 - Live Cricket Score
16th Match (D/N), Kirtipur, November 28, 2025, Nepal Premier League
Points Table
Recent Performance
Last five matches
Biratnagar
L
W
W
W
L
Karnali
W
L
L
W
L
Match centre Ground time: 05:52
batters to watch(Recent stats)
BIK10 M • 252 Runs • 31.5 Avg • 122.92 SR
BIK10 M • 247 Runs • 24.7 Avg • 135.71 SR
KAY9 M • 226 Runs • 37.67 Avg • 117.7 SR
KAY3 M • 147 Runs • 73.5 Avg • 196 SR
bowlers to watch(Recent stats)
10 M • 15 Wkts • 6 Econ • 16 SR
BIK9 M • 10 Wkts • 7.82 Econ • 16.8 SR
KAY9 M • 14 Wkts • 6.19 Econ • 13.71 SR
KAY10 M • 14 Wkts • 7.68 Econ • 14.5 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
BIK
KAY
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|28 November 2025 - daynight (20-over match)