Biratnagar vs Pokhara, 3rd Match at Kirtipur, NPL, Nov 18 2025 - Live Cricket Score

3rd Match (D/N), Kirtipur, November 18, 2025, Nepal Premier League
Biratnagar Kings (NPL) FlagBiratnagar Kings (NPL)
Pokhara Avengers (NPL) FlagPokhara Avengers (NPL)
Tomorrow
10:15 AM

Match yet to begin

Points Table
Biratnagar Kings (NPL)Biratnagar Kings (NPL)
-----
Pokhara Avengers (NPL)Pokhara Avengers (NPL)
-----
Recent Performance
Last five matches
batters to watch(Recent stats)
Basir Ahamad
7 M • 181 Runs • 36.2 Avg • 123.12 SR
Lokesh Bam
7 M • 131 Runs • 18.71 Avg • 136.45 SR
D Kharel
7 M • 162 Runs • 27 Avg • 114.08 SR
RA Reifer
7 M • 146 Runs • 36.5 Avg • 107.35 SR
bowlers to watch(Recent stats)
Pratis GC
6 M • 9 Wkts • 6.68 Econ • 12.66 SR
Basir Ahamad
6 M • 6 Wkts • 6.47 Econ • 19 SR
Bipin Khatri
7 M • 9 Wkts • 7.39 Econ • 12 SR
S Dhakal
7 M • 5 Wkts • 6.56 Econ • 30 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Series
Season2025/26
Match days18 November 2025 - daynight (20-over match)
Nepal Premier League

TeamMWLPT
BIK----
CHR----
JAB----
KAY----
KAG----
LUL----
POA----
SPR----
